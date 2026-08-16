¡Debuta con el Galaxy! Hirving Lozano vuelve a las canchas tras casi nueve meses

El atacante mexicano ingresó como sustituto en el segundo tiempo debido a una necesidad táctica tras la expulsión de Emiro Garcés

Chucky Lozano jugará con el LA Galaxy | Alejandra Suárez, Claro Sports

Está de regreso. Hirving Lozano volvió a las canchas de la MLS después de casi nueve meses sin disputar un partido, al debutar con Los Angeles Galaxy durante el encuentro ante Houston Dynamo del sábado 15 de agosto.

El atacante mexicano ingresó de cambio en el segundo tiempo, retomando así la actividad después de un largo periodo alejado de los terrenos de juego. Lozano volvió a tener minutos dentro de la liga estadounidense con una nueva camiseta, luego de haber disputado su último encuentro con San Diego.

El Chucky ingresó al minuto 65, cuando tomó el lugar de Robert Taylor para buscar darle mayor profundidad y refrescar el ataque de Los Angeles Galaxy. Su entrada se produjo después de la expulsión de Emiro Garcés, en un momento en el que el conjunto angelino necesitaba ajustar su planteamiento.

Con este ingreso, Lozano puso fin a una pausa que comenzó el pasado 29 de noviembre, fecha en la que disputó con San Diego la Final de Conferencia ante Vancouver. En aquel encuentro, el mexicano consiguió marcar, aunque su equipo terminó por caer 3-1.

Después de ese partido, Lozano dejó de tener actividad. Un problema personal con San Diego provocó que quedara fuera del equipo y del proyecto encabezado por Mikey Varas, por lo que tampoco tuvo participación con algún otro club de la MLS durante ese periodo.

🇲🇽✨ ¡Un nuevo capítulo para el 'Chucky'!



'Chucky' Lozano ingresa al encuentro para su debut con la camiseta de @LAGalaxy.



¡Continúa su nueva historia en MLS! 🌟⚽️ pic.twitter.com/JY8CdSeGyn — MLS Español (@MLSes) August 16, 2026

La situación mantuvo al atacante mexicano alejado de las canchas durante varios meses, hasta que en agosto consiguió llegar a un acuerdo con Los Angeles Galaxy para incorporarse al equipo durante la segunda mitad de la temporada.

De esta manera, el debut con el Galaxy representó el regreso de Lozano a la competencia después de casi nueve meses sin disputar un partido. El atacante volvió a tener participación en la MLS y comenzó una nueva etapa dentro del futbol estadounidense.

Antes de su llegada al Galaxy, Lozano había formado parte de San Diego, equipo con el que disputó 34 partidos y registró 11 goles y nueve asistencias. ¡Está de regreso! Hirving Lozano vuelve a las canchas tras casi nueve mesesAhora, el Chucky vuelve a la actividad con Los Angeles Galaxy, después de un periodo en el que permaneció fuera de las canchas y sin participación con otro club de la MLS.

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