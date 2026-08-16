Houston Dynamo vs LA Galaxy en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de la MLS 2026? Resultados y goles 

MLS 2026: alineaciones del Houston Dynamo vs LA Galaxy, al momento

Houston Dynamo y LA Galaxy tienen definidos sus onces para el partido de este sábado. Los locales apostarán por un 5-3-2, mientras que el conjunto de Los Ángeles utilizará un 4-3-3. Una de las noticias está en el banquillo del Galaxy, donde Hirving “Chucky” Lozano esperará su oportunidad para realizar su debut con el equipo angelino.

Houston Dynamo saldrá con Jonathan Bond en la portería; Lawrence Ennali, Lucas Halter, Artur, Andrew Resch y Franco Negri en defensa; Mateusz Bogusz, Jack McGlynn y Héctor Herrera en el mediocampo; mientras Danny Musovski y Guilherme estarán en el ataque.

Por su parte, LA Galaxy alineará con JT Marcinkowski en el arco; John Nelson, Maya Yoshida, Jakob Glesnes y Harbor Miller en la zaga; Elijah Wynder, Justin Haak y Lucas Sanabria en la mitad de la cancha; con Joseph Paintsil, Kyōgo Furuhashi y Robert Taylor como delanteros.

El técnico del Galaxy decidió no colocar de inicio a Hirving Lozano, por lo que el mexicano comenzará entre los suplentes y podría recibir minutos durante el encuentro. De ingresar al terreno de juego, “Chucky” disputará su primer partido con la camiseta de LA Galaxy tras su incorporación al club.