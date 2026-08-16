Houston Dynamo vs LA Galaxy en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de la MLS 2026? Resultados y goles
Las mejores acciones del encuentro desde el Shell Energy Stadium, solo pro Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO
¿Dónde ver en vivo el Houston Dynamo vs LA Galaxy? Transmisión TV y online
El partido podrá seguirse en vivo a través de Apple TV, plataforma que cuenta con la transmisión de los encuentros de la MLS. El silbatazo inicial está previsto para las 17:30 horas del Pacífico y 18:30 horas del centro de México.
Para LA Galaxy, la visita a Houston representa otro paso en su intento por meterse en puestos de playoffs. Con nuevos nombres en la plantilla y tres puntos de distancia respecto a la zona de clasificación, el conjunto angelino buscará romper una secuencia de tres empates consecutivos ante Dynamo y regresar de Texas con un resultado que le permita avanzar en la tabla.
MLS 2026: alineaciones del Houston Dynamo vs LA Galaxy, al momento
Houston Dynamo y LA Galaxy tienen definidos sus onces para el partido de este sábado. Los locales apostarán por un 5-3-2, mientras que el conjunto de Los Ángeles utilizará un 4-3-3. Una de las noticias está en el banquillo del Galaxy, donde Hirving “Chucky” Lozano esperará su oportunidad para realizar su debut con el equipo angelino.
Houston Dynamo saldrá con Jonathan Bond en la portería; Lawrence Ennali, Lucas Halter, Artur, Andrew Resch y Franco Negri en defensa; Mateusz Bogusz, Jack McGlynn y Héctor Herrera en el mediocampo; mientras Danny Musovski y Guilherme estarán en el ataque.
Por su parte, LA Galaxy alineará con JT Marcinkowski en el arco; John Nelson, Maya Yoshida, Jakob Glesnes y Harbor Miller en la zaga; Elijah Wynder, Justin Haak y Lucas Sanabria en la mitad de la cancha; con Joseph Paintsil, Kyōgo Furuhashi y Robert Taylor como delanteros.
El técnico del Galaxy decidió no colocar de inicio a Hirving Lozano, por lo que el mexicano comenzará entre los suplentes y podría recibir minutos durante el encuentro. De ingresar al terreno de juego, “Chucky” disputará su primer partido con la camiseta de LA Galaxy tras su incorporación al club.
¿A qué hora juegan Houston Dynamo vs LA Galaxy hoy 15 de agosto el partido de la MLS 2026?
El duelo entre Houston Dynamo y LA Galaxy se disputará este sábado 15 de agosto de 2026 en el Shell Energy Stadium. El inicio está programado para las 17:30 horas del Pacífico, equivalente a las 18:30 horas del centro de México.
Galaxy intentará volver al triunfo después de empatar sus dos partidos más recientes. Primero terminó 1-1 frente a San Jose Earthquakes en el Clásico de California y posteriormente igualó sin goles contra FC Dallas en el Dignity Health Sports Park.
¡Bienvenidos a la fiesta de la MLS!
Buenas tardes damas y caballeros. LA Galaxy retoma la actividad de la MLS este sábado 15 de agosto con una visita al Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium. El conjunto angelino llega después de una semana sin competencia, periodo que aprovechó para trabajar en cancha y sumar alternativas a su plantilla antes de afrontar la parte final de la temporada regular.
El encuentro aparece como una oportunidad para que Galaxy reduzca la distancia respecto a los puestos de playoffs. El equipo registra cinco victorias, siete empates y siete derrotas después de sus últimos compromisos, y se encuentra a tres puntos de los lugares que entregan acceso a la postemporada.
Houston y Galaxy se han enfrentado 43 veces en temporada regular antes de este compromiso. El balance para el conjunto de Los Ángeles es de 14 triunfos, 15 empates y 14 derrotas. Cuando visita el Shell Energy Stadium, sus números son de siete victorias, 10 empates y cinco caídas.
Los antecedentes recientes también muestran paridad. Los últimos tres partidos entre ambos terminaron 1-1, incluido el correspondiente a la jornada 15 de la temporada 2026. En aquel encuentro, Joseph Paintsil adelantó al Galaxy al minuto 28, pero Houston encontró la igualdad antes del descanso.
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