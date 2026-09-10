Selección Nacional de México vs Colombia, en vivo el partido amistoso del 26 de septiembre

El Tricolor inicia la era de Rafael Márquez con un partido amistoso en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos

La Selección Nacional de México comenzará una nueva etapa con Rafael Márquez como director técnico cuando enfrente a Colombia en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre. El encuentro se disputará el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, y será el primero del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

El partido marcará el inicio de la primera concentración del Tricolor después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con Márquez al frente del equipo. La selección mexicana tendrá una serie de encuentros de preparación en territorio estadounidense durante las primeras fechas FIFA del nuevo ciclo, antes de regresar a México para disputar en noviembre los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

México vs Colombia: ¿Cuándo se juega y dónde ver el partido amistoso?

El México vs Colombia se jugará el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El encuentro podrá seguirse en vivo y en directo por Claro Sports, como parte de un acuerdo no exclusivo que contempla derechos para televisión de paga y distribución en plataformas digitales.

La transmisión del partido estará disponible únicamente para usuarios en México que sean miembros de Claro Sports Premium. Los aficionados podrán acceder al contenido mediante una membresía mensual en YouTube. La membresía de Claro Sports Premium en YouTube tiene un precio de 59 pesos mexicanos al mes e incluye las transmisiones sin anuncios y el canal lineal de Claro Sports.

Antecedentes y últimos cinco resultados del México vs Colombia

México y Colombia cuentan con un historial equilibrado en sus enfrentamientos. De acuerdo con los registros históricos entre ambas selecciones, el Tricolor suma 10 victorias, mientras que el combinado colombiano también registra 10 triunfos, además de nueve empates en los 29 partidos disputados entre ambos equipos; sin embargo son cuatro triunfos al hilo para los sudamericanos.

El primer duelo entre México y Colombia se disputó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 1938, donde la selección mexicana consiguió la victoria por 3-1 con goles de Luis Francisco Argüelles, Luis de la Fuente y Horacio Casarín.

El enfrentamiento más reciente ocurrió en octubre de 2025, cuando Colombia se impuso 0-4 en un partido amistoso celebrado en Arlington, Texas. Los goles del conjunto sudamericano fueron obra de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

México 0-4 Colombia | Amistoso | 2025

México 2-3 Colombia | Amistoso | 2023

México 2-3 Colombia | Amistoso | 2022

México 0-2 Colombia | Amistoso | 2012

México 1-0 Colombia | Amistoso | 2010

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