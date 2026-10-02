Selección Colombia vs Paraguay, en vivo el partido amistoso: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha FIFA
El duelo preparatorio en Nueva Jersey es una nueva oportunidad para que los seleccionadores sigan observando jugadores.
¿A qué hora juega Colombia vs Paraguay y dónde ver en vivo hoy, 2 de octubre de 2026?
Este encuentro amistoso se pactó en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey a partir de las 8:00 p.m. locales. Las personas que están fuera de Estados Unidos deberán hacer un cálculo horario para programarse en el momento correcto, al igual que consultar los detalles de la transmisión por televisión.
- Colombia: Caracol TV, RCN, Carcol Play, Ditu, Deportes RCN online, 7:00 p.m.
- México: Triller TV+ (internacional), 6:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): Fanatiz, 8:00 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): Fanatiz y Repretel, 6:00 p.m.
- Argentina: Triller TV+ (internacional), 6:00 p.m.
Alineaciones Colombia vs Paraguay: así salen a la fecha FIFA
Colombia:
Paraguay:
¿Quién es favorito para ganar la fecha FIFA?
Por como viene el historial a lo largo del Siglo XXI, Colombia es la favorita para llevarse el triunfo. Sin embargo, no hay que perder de vista que se trata de un encuentro preparatorio y que ambos combinados están probando a nuevos jugadores. Además, este enfrentamiento, más allá de los resultados favorables para los cafeteros, suele darse con marcadores apretados y distancias menores a dos goles.