Selección Colombia vs Paraguay, en vivo el partido amistoso: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha FIFA

El duelo preparatorio en Nueva Jersey es una nueva oportunidad para que los seleccionadores sigan observando jugadores.

Colombia y Paraguay miden fuerzas en la fecha FIFA.

¿A qué hora juega Colombia vs Paraguay y dónde ver en vivo hoy, 2 de octubre de 2026?

Este encuentro amistoso se pactó en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey a partir de las 8:00 p.m. locales. Las personas que están fuera de Estados Unidos deberán hacer un cálculo horario para programarse en el momento correcto, al igual que consultar los detalles de la transmisión por televisión.

Colombia: Caracol TV, RCN, Carcol Play, Ditu, Deportes RCN online, 7:00 p.m.

Caracol TV, RCN, Carcol Play, Ditu, Deportes RCN online, 7:00 p.m. México: Triller TV+ (internacional), 6:00 p.m.

Triller TV+ (internacional), 6:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): Fanatiz, 8:00 p.m.

Fanatiz, 8:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): Fanatiz y Repretel, 6:00 p.m.

Fanatiz y Repretel, 6:00 p.m. Argentina: Triller TV+ (internacional), 6:00 p.m.

Alineaciones Colombia vs Paraguay: así salen a la fecha FIFA

Colombia:

Paraguay:

¿Quién es favorito para ganar la fecha FIFA?

Por como viene el historial a lo largo del Siglo XXI, Colombia es la favorita para llevarse el triunfo. Sin embargo, no hay que perder de vista que se trata de un encuentro preparatorio y que ambos combinados están probando a nuevos jugadores. Además, este enfrentamiento, más allá de los resultados favorables para los cafeteros, suele darse con marcadores apretados y distancias menores a dos goles.

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