¿Richard Ríos puede convertirse en uno de los líderes de la nueva Selección Colombia?

Richard Ríos fue protagonista ante México y afronta un nuevo reto con Colombia tras las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Richard Ríos en el partido ante México | FCF.

La Selección Colombia comenzó una nueva etapa con el empate 1-1 ante México en un partido amistoso que dejó varias conclusiones para Néstor Lorenzo. Con la ausencia de referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, el combinado nacional afronta un proceso en el que varios futbolistas tendrán que asumir mayor protagonismo. Uno de ellos es Richard Ríos, quien volvió a ser titular y tuvo participación directa en el gol colombiano.

Richard Ríos, protagonista en el empate ante México

El mediocampista fue importante en la construcción del 1-0 de Colombia. Ríos recibió el balón y puso un centro preciso al área para que Luis Javier Suárez apareciera con un cabezazo y venciera al arquero mexicano. Una acción que volvió a mostrar una de las características que ha ido incorporando a su juego: su capacidad para participar en la generación ofensiva pese a desempeñarse como volante.

Más allá de la asistencia, Ríos tuvo una participación activa durante los 70 minutos que estuvo en el campo. Su presencia en el mediocampo le permitió a Lorenzo contar con un futbolista de recorrido, capaz de colaborar tanto en recuperación como en la salida del equipo. Sin embargo, Colombia también tuvo dificultades para controlar el partido y terminó cediendo la iniciativa ante México en diferentes momentos.

El vacío que dejan James Rodríguez y Juan Fernando Quintero

Uno de los principales interrogantes que deja esta nueva etapa está relacionado con la manera en la que Colombia reorganizará su mediocampo tras la ausencia de dos futbolistas que durante años tuvieron un papel determinante en la generación de juego. El propio Ríos se refirió a esta situación y reconoció la dificultad de reemplazar a jugadores con las características de James y Juan Fernando Quintero.

En ese escenario, el jugador puede asumir una responsabilidad diferente dentro del grupo. No necesariamente desde el rol de creador que tuvieron James o Quintero, sino desde un perfil más completo en la mitad de la cancha, aportando intensidad, recuperación, conducción y llegada al área.

Un jugador que ha ganado protagonismo

Ríos ha ido aumentando su presencia en la Selección Colombia y también ha adquirido experiencia internacional a nivel de clubes. Su evolución le ha permitido convertirse en una alternativa habitual para Lorenzo, quien lo utilizó nuevamente desde el comienzo ante México en este primer partido de la fecha FIFA.

La renovación del equipo también puede abrirle la posibilidad de tener un papel más importante en los próximos compromisos. El reto para Ríos será sostener su nivel, mejorar algunos aspectos de su juego y demostrar que puede asumir responsabilidades mayores cuando el equipo necesite controlar los partidos desde el mediocampo.

¿Puede convertirse en uno de los líderes?

La respuesta dependerá de lo que ocurra en los próximos meses, pero Ríos ya cuenta con algunos elementos para convertirse en una de las voces importantes de este nuevo ciclo. Su continuidad en las convocatorias, su experiencia y el crecimiento que ha mostrado pueden darle un lugar relevante dentro del grupo.

Por ahora, más que buscar reemplazar individualmente a James o Quintero, Colombia tendrá que encontrar una nueva estructura colectiva. En ese proceso, Richard Ríos aparece como uno de los futbolistas que puede ganar peso y convertirse en una pieza importante para Néstor Lorenzo mientras la Selección define los nuevos referentes que acompañarán esta etapa.

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