El Sports Illustrated Stadium, un escenario favorable para la Selección Colombia

El recinto en Harrison (Nueva Jersey), conocido como el Red Bull Arena, es uno de los estadios donde la ‘Tricolor’ no ha conocido la derrota.

Colombia vs Canadá en amistoso | CHARLY TRIBALLEAU / AFP.

La Selección Colombia ultima detalles para afrontar su segundo amistoso en la era posterior a la Copa del Mundo. En este caso, el elenco ‘Tricolor’ tendrá un duelo más de fogueo ante Paraguay luego de igualar contra México. Con dudas en lo futbolístico, la escuadra nacional espera estirar un invicto de casi nueve años frente a los dirigidos por Gustavo Alfaro.

El combinado nacional no llega muy cómodo al compromiso. Néstor Lorenzo, respaldado por la dirigencia, probó a sus jugadores de confianza en el inicio del juego. No salió bien, pues le costó más de la cuenta crear fútbol ante los mexicanos, quienes pusieron contra las cuerdas a Álvaro Montero en el pórtico. Colombia la sacó barata, al punto de que pudo perder tranquilamente.

Sin embargo, con la posibilidad de alternar varios nombres, la delegación liderada por Lorenzo empaca maletas para cumplir con el segundo examen amistoso en Nueva Jersey. Se reencontrará con una plaza dulce históricamente hablando, aunque solo ha disputado partidos de exhibición.

El pasado de Colombia en el antiguo Red Bull Arena

El antiguo Red Bull Arena, conocido por ser un estadio multipropósito, alberga una capacidad de 25.000 espectadores. Normalmente allí no se disputan cotejos oficiales por selecciones, tales como Copa América o Eliminatorias, por lo que se usa para amistosos. Los colombianos suelen acudir en masa al recinto, ya que hay una multitud de aficionados que residen en Nueva Jersey y Nueva York.

Colombia jugará su décimo compromiso en el Sports Illustrated Stadium. El dato que llama la atención radica en que nunca ha perdido en ese escenario. Desde hace 16 años, suma siete victorias y tan solo dos igualdades.

El compromiso más reciente fue hace casi un año frente a Canadá. No hubo goles en ese cotejo, recordando que el equipo de Lorenzo venía de golear a México en el partido previo. El otro antecedente había sido en el estreno del técnico argentino, goleando a Guatemala en el inicio de una nueva era.

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De este modo, la ‘Tricolor’ espera seguir con dos buenas rachas. Invicto en Harrison y también sin conocer la derrota hace tiempo frente a los paraguayos, el combinado nacional planea mostrar una mejor cara. Ante Perú, en el Nu Stadium de Miami, cerrará la presente fecha FIFA de amistosos.

Los partidos que ha disputado Colombia en el Sports Illustrated Stadium

14.10.2025 | Colombia 0-0 Canadá | Amistoso.

| Amistoso. 24.09.2022 | Colombia 4-1 Guatemala | Amistoso.

| Amistoso. 19.11.2019 | Colombia 1-0 Ecuador | Amistoso.

| Amistoso. 16.10.2018 | Colombia 3-1 Costa Rica | Amistoso.

| Amistoso. 08.09.2015 | Perú 1-1 Colombia | Amistoso.

| Amistoso. 14.10.2014 | Canadá 0-1 Colombia | Amistoso.

| Amistoso. 10.10.2014 | Colombia 3-0 El Salvador | Amistoso.

| Amistoso. 03.09.2011 | Honduras 0-2 Colombia | Amistoso.

| Amistoso. 08.10.2010 | Ecuador 0-1 Colombia | Amistoso.

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