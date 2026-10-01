Los ‘sobrevivientes’ del último Colombia vs Paraguay: por Eliminatorias en Barranquilla

La ‘Tricolor y la ‘Albirroja’ se citan este viernes en el Sports Illustrated Stadium, conocido como Red Bull Arena, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

Colombia Vs Paraguay en Barranquilla/ Vizzor.

Colombia y Paraguay se ven las caras nuevamente. En esta oportunidad será amistoso por fecha FIFA y se situará en el Sports Illustrated Stadium, conocido como Red Bull Arena, ubicado en Harrison, Nueva Jersey. Duelo de estrategas argentinos, Gustavo Alfaro vs Néstor Lorenzo que se traslada a tierras norteamericanas.

El enfrentamiento entre ‘cafeteros’ y ‘guaraníes’ nos hace recordar aquel compromiso en el Estadio Metropolitano de Barranquilla Roberto Meléndez, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Un compromiso que la ‘Tricolor’ tenía controlado con 2 goles de Luis Díaz y Jhon Jáder Durán, pero que finalmente igualó con anotaciones de Junior Alonso y un golazo de Julio Enciso, inclusive estuvo cerca de perderlo.

Por tal motivo, en Claro Sports repasamos lo que fue aquel duelo, del 25 de marzo del 2025, el que hasta ahora es el último compromiso entre estas dos selecciones sudamericanas, especialmente los jugadores colombianos que están presentes para el juego de este viernes en Nueva Jersey.

Así formó Colombia: Camilo Vargas; Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Johan Mojica; Jhon Arias, Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Durán.

Así formó Paraguay: Roberto Junior Fernández; Juan Cáceres, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Diego Gómez; Omar Alderete, Matías Galarza, Miguel Almirón, Andrés Cubas; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Dicho esto, los 7 jugadores que estuvieron en aquel partido por parte de Colombia y que fueron convocados para este nuevo duelo contra la ‘Albirroja’ son: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Jhon Arias, Richard Ríos, Jáminton Campaz, Kevin Castaño y Álvaro Montero, siendo los últimos 3 suplentes en aquella ocasión en la capital atlanticense.

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