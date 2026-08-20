Carlos Alcaraz confirma su regreso: jugará el US Open 2026 tras lesión de muñeca

El español llegará a Nueva York sin disputar torneos previos en la gira de pista dura y con una agenda cargada para el cierre de la temporada 2026

“Here we go”: Alcaraz confirma que defenderá su corona en el US Open | Reuters

Carlos Alcaraz está listo para volver a competir. El tenista español confirmó que disputará el US Open 2026, torneo que marcará su regreso oficial después de permanecer cerca de cuatro meses fuera de las pistas debido a una lesión en la muñeca derecha.

El anuncio llegó este jueves a través de sus redes sociales. Alcaraz publicó una imagen relacionada con el Abierto de Estados Unidos acompañada del mensaje “Here we go”, con el que terminó con las dudas sobre su presencia en el último Grand Slam de la temporada.

HERE WE GO! 👋🏻🇺🇸 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 20, 2026

El número dos del mundo no disputa un partido oficial desde abril. El problema físico apareció durante el torneo de Barcelona y posteriormente lo obligó a modificar por completo su calendario, con ausencias en competencias como Madrid, Roma, Roland Garros y Wimbledon.

Su regreso estuvo contemplado inicialmente para el Masters 1000 de Cincinnati, pero Alcaraz y su equipo decidieron extender el periodo de recuperación. El español continuó entrenando en su país para comprobar la respuesta de la muñeca antes de viajar a Estados Unidos y afrontar nuevamente partidos de alta exigencia.

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Durante los últimos días, el murciano aumentó la intensidad de sus entrenamientos y compartió sesiones con Holger Rune. Esas prácticas sirvieron para evaluar su condición antes de tomar la decisión definitiva de competir en Nueva York.

El reto será importante porque Alcaraz llegará al US Open sin haber disputado torneos de preparación durante la gira norteamericana de pista dura. Su primer partido oficial después de la lesión será directamente en un Grand Slam, donde además tendrá puntos importantes por defender.

Nueva York es un escenario conocido para el español. Alcaraz defenderá el campeonato que conquistó en 2025 tras superar a Jannik Sinner en la final, además de que el US Open fue el torneo en el que consiguió su primer título de Grand Slam en 2022.

El torneo estadounidense también dará inicio a una recta final de temporada cargada para el español. Una vez superada la lesión, Alcaraz tiene previsto regresar de manera progresiva a las principales competencias del circuito antes de cerrar el año.

¿Qué torneos le quedan a Carlos Alcaraz en 2026?

Después de confirmar su presencia en Nueva York, estos son los torneos contemplados en la agenda de Alcaraz para el resto de la temporada:

US Open: 30 de agosto al 13 de septiembre

30 de agosto al 13 de septiembre Laver Cup: 25 al 27 de septiembre

25 al 27 de septiembre ATP 500 de Tokio: 30 de septiembre al 6 de octubre

30 de septiembre al 6 de octubre Masters 1000 de Shanghái: 7 al 18 de octubre

7 al 18 de octubre Six Kings Slam: 21 al 24 de octubre

21 al 24 de octubre Masters 1000 de París: 2 al 8 de noviembre

2 al 8 de noviembre ATP Finals de Turín: 15 al 22 de noviembre

A ese calendario todavía podría agregarse la fase final de la Copa Davis en Bolonia, siempre que España consiga superar su eliminatoria ante Chile. La prioridad inmediata, sin embargo, está puesta en el US Open y en comprobar cómo responde su muñeca después de varios meses sin competencia.

Alcaraz llegará a Nueva York con el objetivo de recuperar ritmo y volver a competir frente a los principales jugadores del circuito. El US Open será su primera prueba después de la lesión y el punto de partida para una recta final de temporada en la que buscará recuperar continuidad.

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