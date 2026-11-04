¡Del tenis al fútbol! Rafael Nadal acepta unirse al Real Madrid de Florentino Pérez

El ganador de 22 Grand Slams aceptó la propuesta de Florentino Pérez, pero su nombramiento deberá ser ratificado por los socios del club español

Rafael Nadal acepta unirse al Real Madrid. | Reuters

El Real Madrid anunció un movimiento fuera de las canchas este miércoles 4 de noviembre de 2026. Rafael Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam y una de las figuras del tenis español, fue propuesto como nuevo integrante de la Junta Directiva del club, encabezada por Florentino Pérez. El extenista aceptó la invitación para incorporarse a la estructura institucional del conjunto merengue, aunque su nombramiento todavía está pendiente de aprobación.

La decisión se tomó durante una reunión de la directiva madridista, que acordó presentar la candidatura del exnúmero uno del mundo ante la Asamblea General de Socios Compromisarios. Nadal, de 40 años, es el socio número 67.778 del Real Madrid y también cuenta con el reconocimiento de socio de honor, por lo que su relación con la institución comenzó antes de esta propuesta.

Después del anuncio, el extenista utilizó sus redes sociales para confirmar que aceptó la invitación. “Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, escribió Nadal en un mensaje dirigido al club y sus aficionados.

Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda. 🤍🤍🤍 https://t.co/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

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¿Qué cargo ocupará Rafael Nadal en el Real Madrid?

Rafael Nadal se incorporará como miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, órgano que participa en las decisiones institucionales y administrativas de la entidad. Su llegada no está relacionada con el cuerpo técnico ni con la plantilla de fútbol. El club tampoco ha anunciado una responsabilidad específica dentro de la directiva, más allá de su incorporación como integrante.

El nombramiento deberá superar una votación el sábado 21 de noviembre de 2026, fecha en la que el Real Madrid celebrará sus asambleas generales en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. La ratificación de Nadal figura en el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria, conforme al artículo 46 de los estatutos del club. La propuesta fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva.

La relación de Rafael Nadal con Florentino Pérez y el Real Madrid

La relación de Nadal con el conjunto blanco se ha mantenido durante su trayectoria deportiva. El español ha expresado en distintas ocasiones su afición por el equipo y ha participado en actividades institucionales. Su cercanía con Florentino Pérez y su condición de socio de honor forman parte de un vínculo que ahora podría extenderse a la administración del club.

El Real Madrid también destacó la carrera de Nadal y los principios que, a consideración de la institución, comparte con el equipo. En su comunicado, la entidad mencionó la disciplina, el sacrificio, el respeto a los rivales y la capacidad de superación como características de su trayectoria deportiva, además de expresar su interés en que contribuya al presente y futuro del club.

Los títulos de Rafael Nadal antes de su llegada a la directiva del Real Madrid

Nadal concluyó su carrera profesional en 2024 con 92 títulos individuales, incluidos 22 Grand Slams, de los cuales 14 fueron conquistados en Roland Garros. También obtuvo dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, cinco títulos de la Copa Davis con España y alcanzó el primer lugar de la clasificación mundial de la ATP.

De esta manera, el extenista se prepara para asumir una responsabilidad en el fútbol después de dedicar más de dos décadas al circuito profesional de tenis. La decisión definitiva sobre su incorporación al Real Madrid quedará en manos de los socios compromisarios el 21 de noviembre, cuando se someta a ratificación su nombramiento como miembro de la Junta Directiva.