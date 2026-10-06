Carlos Alcaraz rompe sequía y conquista por segunda vez el ATP de Tokio

El español no levantaba un trofeo desde Doha, donde se había coronado el pasado 21 de febrero, hace 227 días

Alcaraz recupera la corona en Tokio y pone fin a 227 días sin títulos. | Reuters

Carlos Alcaraz volvió a levantar un trofeo en el circuito ATP. El tenista español derrotó al checo Jiri Lehecka por 7-6 (4) y 6-4 en la final del ATP 500 de Tokio, resultado con el que defendió el campeonato que había conseguido en la capital japonesa durante la temporada 2025.

El triunfo representó el primer título de Alcaraz desde el ATP 500 de Doha, conquistado el 21 de febrero de 2026. Entre ambas coronas transcurrieron 227 días, un periodo en el que una lesión en la muñeca derecha modificó su calendario y lo dejó fuera de competencia durante casi cinco meses.

Alcaraz, actual número tres del ranking mundial, inició la final con una ruptura de servicio en contra. Lehecka tomó ventaja de 2-0, pero el español recuperó el quiebre para colocar el marcador 3-3 y llevar el primer parcial hasta el desempate.

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Carlos Alcaraz supera a Jiri Lehecka en la final de Tokio

En el tie-break, Lehecka se colocó 4-2 arriba, pero Alcaraz ganó los siguientes cinco puntos para quedarse con el primer set por 7-6 (7-4). El resultado permitió al murciano tomar ventaja después de un parcial que se definió por detalles en los últimos puntos.

El segundo set permaneció sin rupturas hasta el séptimo juego. Alcaraz quebró el servicio del checo para colocarse 4-3 y mantuvo esa diferencia hasta el final. El español cerró el encuentro con su saque y aseguró el campeonato por 7-6 y 6-4.

Con el resultado, Alcaraz sumó su tercer título de la temporada 2026, después del Abierto de Australia y el torneo de Doha. La corona de Tokio también representó el trofeo número 27 de su trayectoria dentro del circuito ATP.

Alcaraz vuelve a ganar un título después de 227 días

La temporada del español cambió después de Doha. Una lesión en la muñeca derecha lo mantuvo alejado de las canchas durante cerca de cuatro meses y medio y le impidió disputar torneos como Roland Garros y Wimbledon. Su regreso se produjo a finales de agosto en el US Open, donde llegó hasta los cuartos de final.

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Tokio fue apenas su segundo torneo desde el regreso. Tras conquistar el título, Alcaraz reconoció que el periodo fuera del circuito generó dudas sobre su recuperación y sobre la posibilidad de volver a competir sin dolor. También señaló que durante la semana en Japón no alcanzó su mejor nivel, aunque encontró respuestas para superar cada ronda.

La victoria también permitió a Alcaraz defender por primera vez su campeonato del Japan Open, después de haber ganado la edición de 2025 frente al estadounidense Taylor Fritz. El español acumula ahora diez victorias consecutivas en el torneo japonés.

Además, Alcaraz se convirtió en el primer tenista masculino que conquista Tokio en años consecutivos desde Pete Sampras, quien consiguió el bicampeonato en las ediciones de 1993 y 1994. El siguiente torneo previsto en el calendario del español es el Masters 1000 de Shanghái.