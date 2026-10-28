Los Brewers, a un juego de su primera Serie Mundial y Misiorowski tiene la pelota

Milwaukee busca cerrar la Serie Mundial este miércoles tras perder en 12 entradas el partido que pudo darle la barrida

Misiorowski viene de lanzar en el Juego 1 | PATRICK MCDERMOTT /GETTY IMAGES VIA AFP

Jacob Misiorowski abrirá el Juego 5 de la Serie Mundial este miércoles 28 de octubre ante los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field. Los Milwaukee Brewers llegan con ventaja de 3-1 y necesitan una victoria para conquistar el primer campeonato de su historia.

El equipo de Pat Murphy tendrá otra oportunidad de cerrar la final después de perder por 4-3 en 12 entradas el martes. Milwaukee estuvo a tres outs del título, pero Tampa Bay remontó y evitó la barrida con un ataque de dos carreras en su último turno.

Los Brewers esperan que Misiorowski repita su actuación del Juego 1, cuando trabajó cinco entradas y permitió una carrera en la victoria por 3-2. El derecho volverá al montículo con cuatro días de descanso y el antecedente de una apertura que mantuvo bajo control a la ofensiva rival.

Jacob Misiorowski abrirá el Juego 5 con cuatro días de descanso

Jacob Misiorowski llegará al Juego 5 con el descanso habitual entre aperturas, después de lanzar el viernes en el American Family Field. Murphy confirmó su participación tras la derrota del martes y mantuvo así el plan de recurrir a su as para el quinto encuentro.

El derecho estuvo en el bullpen durante los últimos episodios del Juego 4, pero el mánager aclaró que no contempló utilizarlo como relevista. Su presencia allí no cambió la decisión de reservarlo para una apertura que ahora puede definir el campeonato.

Milwaukee contará con su principal referencia del cuerpo de abridores después de un partido de 12 entradas que exigió trabajo adicional al relevo. Una salida extensa de Misiorowski reduciría la cantidad de outs que los demás pitchers tendrían que conseguir para completar el encuentro.

El objetivo inmediato será limitar a una ofensiva de Tampa Bay que encontró la forma de prolongar la serie. Los Brewers ya comprobaron en el primer partido que su abridor puede darles esa oportunidad, incluso sin acumular una cifra alta de ponches.

¿Cómo lanzó Misiorowski ante los Rays en el Juego 1?

Misiorowski lanzó cinco entradas, permitió cuatro hits y una carrera, concedió una base por bolas y consiguió tres ponches en el Juego 1. Esa labor le permitió llevarse la victoria en el triunfo de Milwaukee por 3-2.

Su presentación comenzó con una recta de 103.5 millas por hora ante Yandy Díaz. Más allá de la velocidad, el derecho evitó que Tampa Bay construyera un ataque suficiente para cambiar el rumbo del partido durante su estancia en el montículo.

La pizarra final también mostró el escaso margen que separó a ambos equipos. Milwaukee necesitó que Trevor Megill ponchara a Jonny DeLuca con corredores en segunda y tercera para asegurar el último out y conservar la ventaja mínima.

Para este miércoles, los Brewers buscan una combinación similar de pitcheo y ejecución defensiva. La apertura de Misiorowski será el primer paso, pero el antecedente del Juego 1 deja claro que el trabajo del relevo también puede resultar decisivo.

Tampa Bay evita la barrida con una victoria en 12 entradas

Los Rays evitaron la eliminación con una victoria por 4-3 en 12 episodios durante el Juego 4. Milwaukee tomó ventaja de 3-2 gracias a un jonrón de Cooper Pratt en la parte alta de la entrada 12 y quedó a tres outs de completar la barrida.

Tampa Bay respondió después de un error de tiro de Joey Ortiz ante un rodado de Junior Caminero. Liam Hicks conectó un sencillo y Jonny DeLuca produjo el empate con otro imparable, antes de que los Rays completaran la remontada.

El resultado obligó a Milwaukee a posponer el festejo y disputar un quinto encuentro. Los Brewers conservan una ventaja de dos victorias en la final, aunque dejaron escapar su primera oportunidad de asegurar el campeonato.

La defensa tendrá una atención especial después del costo que tuvo el error del martes. Con una serie que ya registra dos partidos de una carrera de diferencia, cada out puede alterar el desarrollo del encuentro.

MÁS INFORMACIÓN: Milwaukee Brewers está a un triunfo de una hazaña que MLB no ve desde hace 60 años

¿A qué hora y dónde ver el Juego 5 entre Brewers y Rays?

El Juego 5 entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays comenzará este miércoles 28 de octubre a las 8 p. m., hora del Este, en el Tropicana Field. FOX y FOX Deportes transmitirán el partido, mientras que FOX One ofrecerá la opción por streaming.

Milwaukee llegará con Misiorowski como abridor y una ventaja de 3-1 en la Serie Mundial. Una victoria de los Brewers terminará la final y le dará a la franquicia su primer título; Tampa Bay necesita ganar para mantener su temporada con vida.

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