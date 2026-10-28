Puebla vs Pumas: horario en EE.UU. y qué duplas sostienen la pelea por la liguilla

Pumas visita a Puebla con la obligación de sumar en la recta final del Apertura 2026 y mantener la esperanza universitaria

Pumas todavía tiene oportunidad de liguilla | Claro Sports

Los Pumas se juegan en su visita al Puebla en la jornada 15 buena parte de sus aspiraciones de clasificar a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, un partido en el que la conexión entre Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite en el mediocampo, junto con la sociedad ofensiva de Juninho Vieira y Robert Morales, puede marcar la diferencia.

El equipo dirigido por Esteban Solari llega a la recta final con 17 puntos y tres jornadas por disputar, por lo que necesita encontrar regularidad para mantenerse en la pelea por uno de los ocho boletos a la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

El encuentro de este viernes 30 de octubre también representa una prueba para la capacidad de reacción de los universitarios. Su funcionamiento ofensivo ha mejorado gracias a la coordinación entre sus principales piezas, pero los problemas defensivos siguen siendo un factor que puede complicar cualquier intento de remontar posiciones en la tabla.

Carrasquilla y Vite: la sala de máquinas que devolvió el ritmo a Pumas

La consolidación de Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite le ha dado a Pumas una estructura más clara para construir sus ataques. El panameño funciona como punto de apoyo delante de la defensa: ofrece una salida limpia cuando el rival presiona y ayuda a cambiar la orientación del juego para encontrar espacios.

Vite, por su parte, tiene un papel más dinámico. El ecuatoriano conecta el mediocampo con los delanteros, conduce hacia zonas de peligro y puede generar oportunidades mediante pases filtrados o jugadas a balón parado. Su participación también se refleja en los números: suma diez titularidades en once partidos y un gol en el torneo, según el documento de referencia.

La clave está en la complementariedad. Carrasquilla aporta equilibrio y distribución; Vite, movilidad y profundidad. Cuando ambos encuentran líneas de pase y reciben con tiempo para girar, Pumas consigue instalarse más arriba y reduce la distancia entre sus mediocampistas y los atacantes.

Ante Puebla, esa conexión será importante para evitar que el equipo dependa de acciones aisladas. Tener la pelota no basta: los universitarios necesitan transformarla en llegadas claras y mantener el control cuando pierdan la posesión.

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Juninho y Morales: gol, desmarque y pegada en el momento decisivo

La otra sociedad que sostiene las aspiraciones auriazules está en el frente de ataque. Juninho Vieira suma ocho goles en el Apertura 2026 y aparece entre los principales artilleros del campeonato. Su velocidad para atacar espacios y su capacidad para definir al primer toque lo convierten en una amenaza constante.

Robert Morales complementa ese perfil con un juego más físico. El paraguayo suma tres anotaciones y cuatro asistencias, cifras que muestran que su contribución no se limita a finalizar las jugadas. También puede recibir de espaldas, disputar balones aéreos y arrastrar a los centrales para liberar zonas que Juninho aprovecha.

Esa diferencia de funciones complica la tarea de las defensas rivales. Mientras Morales fija marcas y facilita las descargas, el brasileño busca los espacios libres dentro del área. La combinación ofrece a Pumas alternativas para atacar tanto por asociación como mediante transiciones rápidas.

El triunfo de Pumas por 3-1 ante León, en el que anotaron Juninho, Morales y Vite, fue una muestra de lo que puede producir el equipo cuando sus piezas ofensivas se conectan.

Puebla vs Pumas: horario y dónde ver el partido en EE.UU.

El duelo correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 se disputará este viernes 30 de octubre. Para los aficionados que siguen la Liga MX desde Estados Unidos, estos son los horarios anunciados:

Este (ET): 10:00 p. m.

Centro (CT): 9:00 p. m.

Pacífico (PT): 7:00 p. m.

La transmisión en Estados Unidos estará disponible por TUDN USA en televisión y ViX Premium vía streaming.

Pumas no tiene demasiado margen para dejar puntos en el camino. Después de visitar a Puebla, deberá enfrentar a América y Monterrey, dos compromisos exigentes para cerrar la fase regular. Si Carrasquilla y Vite mantienen el equilibrio en el medio y Juninho y Morales conservan su eficacia, el equipo de Solari tendrá argumentos para pelear hasta el final. La condición indispensable será acompañar ese potencial ofensivo con mayor concentración en defensa.

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