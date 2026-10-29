¡El sueño que se les niega! Aranda y Kirk pierden la Serie Mundial en años consecutivos

Amigos desde niños en Tijuana y compañeros de la selección mexicana, Alejandro Kirk y Jonathan Aranda se quedaron a un paso del campeonato de MLB en 2025 y 2026

Aranda y Kirk, dos amigos que se quedaron cerca del título | Claro Sports

Alejandro Kirk y Jonathan Aranda comparten una historia que comenzó en los campos de béisbol de Tijuana y que, durante los últimos dos años, ha tenido un desenlace similar en las Grandes Ligas. Los peloteros mexicanos, amigos desde la infancia, consiguieron llegar a la Serie Mundial en temporadas consecutivas, pero ninguno pudo conquistar el campeonato. Primero fue Kirk, quien perdió con los Toronto Blue Jays ante Los Angeles Dodgers en 2025; ahora fue el turno de Aranda, eliminado con los Tampa Bay Rays por los Milwaukee Brewers en 2026.

El Clásico de Otoño volvió a dejar a uno de los amigos sin el anillo de campeón. Milwaukee conquistó su primera Serie Mundial este miércoles 28 de octubre tras imponerse 4-1 a Tampa Bay en el quinto encuentro y cerrar la eliminatoria con cuatro victorias por una derrota. El resultado terminó con las aspiraciones de Aranda y prolongó una espera que Kirk conoce desde noviembre de 2025, cuando los Azulejos estuvieron a dos outs del campeonato antes de perder el séptimo partido frente a los Dodgers.

De los campos de Tijuana a la selección mexicana: la amistad de Alejandro Kirk y Jonathan Aranda

La relación entre Kirk y Aranda comenzó cuando tenían aproximadamente cuatro años y compartían equipo en las ligas infantiles de Tijuana. Ambos jugaron con los Glu-Glu y posteriormente formaron parte de los procesos de desarrollo de la Academia de los Toros de Tijuana. Sus familias también mantuvieron una relación cercana mientras los jóvenes avanzaban en sus respectivas carreras.

Aunque sus caminos profesionales tomaron direcciones diferentes, los dos consiguieron alcanzar las Grandes Ligas. Alejandro Kirk debutó con los Toronto Blue Jays en septiembre de 2020, mientras Jonathan Aranda llegó a la MLB con Tampa Bay en junio de 2022. Aquellos niños que entrenaban juntos en Baja California comenzaron a encontrarse como rivales en la Liga Americana, sin perder el vínculo que construyeron durante sus primeros años como peloteros.

¡Mensaje del capitán! Alex Kirk con las mejores vibras para Jonathan Aranda en el escenario más grande del beisbol. ¡México está contigo, Jonathan! #TorosDeCorazón https://t.co/0hetWrwlNz — Toros De Tijuana 🐃⚾ (@TorosDeTijuana) October 23, 2026

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria compartida ocurrió en 2025, cuando Kirk y Aranda fueron seleccionados para participar en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. El receptor de Toronto y el primera base de Tampa Bay representaron a la Liga Americana, después de recorrer un camino que había comenzado en las mismas ligas infantiles.

La selección mexicana también les permitió defender los mismos colores en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Ambos formaron parte del equipo dirigido por Benjamín Gil, con el objetivo de competir nuevamente frente a las principales potencias del béisbol internacional. Para los dos tijuanenses, representar a México significó trasladar al escenario internacional una historia que había comenzado en los diamantes de su ciudad natal.

Alejandro Kirk y Jonathan Aranda, dos Series Mundiales que terminaron en derrota

Alejandro Kirk fue el primero en acercarse al campeonato de las Grandes Ligas. Durante la postemporada de 2025, el receptor mexicano destacó con los Blue Jays y contribuyó a que Toronto regresara a una Serie Mundial por primera vez desde 1993. Su actuación incluyó cinco cuadrangulares y 13 carreras impulsadas a lo largo de los playoffs, números que lo colocaron entre los protagonistas ofensivos de su equipo.

La Serie Mundial de 2025 enfrentó a Toronto con Los Angeles Dodgers y se extendió hasta el séptimo partido. Los Azulejos estuvieron a dos outs de levantar el Trofeo del Comisionado, pero los Dodgers consiguieron remontar y terminaron imponiéndose 5-4 después de 11 entradas. Kirk quedó a las puertas del campeonato en una de las definiciones más prolongadas del Clásico de Otoño.

Durante aquella postemporada, Jonathan Aranda siguió de cerca el recorrido de su amigo. El jugador de Tampa Bay estuvo presente en partidos de la Serie Mundial para apoyar a Kirk, incluido uno de los encuentros disputados en el Rogers Centre de Toronto. Su respaldo reflejó una amistad que se ha mantenido a pesar de pertenecer a organizaciones diferentes y competir directamente dentro de la Liga Americana.

Un año después, los papeles se invirtieron y Jonathan Aranda se convirtió en el mexicano que buscaba conquistar la Serie Mundial. El primera base fue una de las piezas importantes de Tampa Bay durante la temporada de 2026 y contribuyó al avance de los Rays hasta el enfrentamiento definitivo contra Milwaukee. Antes del comienzo de la postemporada, incluso recurrió a Kirk para pedirle consejos sobre cómo afrontar la presión de los playoffs.

La recomendación del receptor de Toronto fue que disfrutara la experiencia y mantuviera su estilo de juego. Aranda reconoció que ambos mantienen comunicación constante, una muestra de que el apoyo entre los dos mexicanos continuó cuando uno de ellos tuvo la oportunidad de disputar el campeonato que el otro había perdido apenas un año antes.

El inicio de la Serie Mundial 2026 también dejó una coincidencia entre ambos. Aranda conectó tres imparables en el primer partido contra Milwaukee, igualando una marca que Kirk había conseguido en el Juego 1 de la edición anterior. Los dos amigos se convirtieron así en los únicos peloteros nacidos en México que habían registrado tres hits en un mismo encuentro del Clásico de Otoño.

Sin embargo, el desenlace volvió a ser adverso. Los Brewers ganaron los primeros tres partidos de la Serie Mundial 2026 y, aunque Tampa Bay evitó la barrida con una victoria en 12 entradas durante el Juego 4, Milwaukee terminó conquistando el campeonato en el quinto enfrentamiento. La derrota por 4-1 dejó a Aranda sin su primer anillo y prolongó la espera de los Rays por conseguir el título.

En temporadas consecutivas, dos amigos de la infancia llegaron a la última instancia del béisbol y terminaron viendo la celebración del equipo contrario. Kirk vivió la derrota de Toronto en 2025 y Aranda sufrió la eliminación de Tampa Bay en 2026. Ambos ya cumplieron el sueño de jugar en las Grandes Ligas, compartir un Juego de Estrellas y representar a México; ahora tienen pendiente una conquista que todavía no aparece en sus trayectorias: levantar el trofeo de campeones de la Serie Mundial.

Te puede interesar: