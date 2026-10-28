Da’vian Kimbrough, la joya nacida en EE.UU. que eligió a México y apunta al Mundial sub 17

El delantero de 16 años destaca por sus récords a tan temprana edad, su paso por la MLS y una decisión internacional que ilusiona al Tri

Kimbrough ya ha sido convocado por selecciones menores de México / Claro Sports

Da’vian Kimbrough es una de las jóvenes promesas del fútbol con raíces mexicanas que comienzan a llamar la atención a ambos lados de la frontera. Nacido en California, el delantero construyó una trayectoria poco común desde sus primeros años y, pese a haber participado en procesos juveniles de Estados Unidos, decidió continuar su camino internacional con México. Ahora, su nombre vuelve a ganar fuerza ante la posibilidad de disputar el Mundial sub 17 de Qatar 2026 representando al Tri.

El atacante nació el 18 de febrero de 2010 en Woodland, California, y tiene ascendencia mexicana por parte de su madre. Su historia combina formación en el fútbol estadounidense, goles desde temprana edad y una elección deportiva que lo acerca a la selección mexicana. Para el conjunto azteca, podría representar una apuesta a futuro en una posición donde encontrar delanteros con capacidad goleadora resulta difícil y fundamental.

Un talento precoz que rompió récords en Estados Unidos

Kimbrough ingresó a la academia del Sacramento Republic cuando tenía apenas 11 años. Su rendimiento pronto lo distinguió de otros futbolistas de su generación. Durante dos temporadas en MLS NEXT, registró 61 goles en 81 partidos, cifras que reflejan su capacidad para competir contra rivales de mayor edad.

Su progresión fue tan rápida que dio el salto al profesionalismo en 2023. Sacramento Republic anunció su primer contrato el 8 de agosto de ese año, cuando tenía 13 años, cinco meses y 21 días. Con ello, se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en firmar un contrato profesional en Estados Unidos. El 1 de octubre debutó frente a Las Vegas Lights, con 13 años, siete meses y 13 días.

En 2023 también participó en la Bassevelde Cup Sub-13, celebrada en Bélgica, como invitado de la academia de New York Red Bulls. Marcó seis goles, ayudó al equipo a conquistar el torneo y recibió el premio al jugador más valioso (MVP). Fue una experiencia internacional que reforzó su reputación como delantero de gran proyección.

¿Por qué habría elegido a la selección mexicana?

La doble nacionalidad deportiva convirtió su futuro internacional en un tema de interés. México ya lo había incorporado a sus procesos juveniles desde la categoría sub 15, pero su participación con Estados Unidos en un torneo sub 16 durante 2026 alimentó las dudas sobre qué selección representaría a largo plazo.

En agosto, Andrés Lillini, director de Selecciones Menores de México, confirmó que Kimbrough había elegido al Tri. Según explicó el directivo, la propuesta mexicana contemplaba integrarlo al proceso de preparación para el Mundial sub 17, pese a que el delantero era un año menor que buena parte de sus posibles compañeros. Tras analizar la propuesta junto con su familia, el jugador habría decidido continuar su formación internacional con México.

Esto supone una oportunidad importante para el fútbol mexicano, al sumar a un atacante formado en Estados Unidos, con experiencia competitiva desde muy joven y raíces familiares mexicanas. Sin embargo, su elección no garantiza por sí sola una carrera exitosa con el Tri. Su siguiente desafío será transformar las expectativas en actuaciones consistentes dentro de la cancha.

Real Madrid y North Texas SC: las pistas sobre su futuro

El interés alrededor de Kimbrough también llegó al fútbol europeo. En diciembre de 2025 se reportó un supuesto seguimiento del Real Madrid, que contemplaría inicialmente su incorporación al Castilla, el equipo filial del club español. No obstante, no hay confirmación oficial de un fichaje ni de una oferta formal, por lo que no debe darse por cerrado un posible movimiento a España.

Lo que sí se concretó fue su llegada a North Texas SC. El club anunció el 5 de junio de 2026 su incorporación, a préstamo, desde Sacramento Republic hasta el final de la temporada de MLS NEXT Pro. En octubre, CBS Sacramento informó que el atacante permanecería con el equipo durante la pretemporada, mientras se resolvía su opción de transferencia de cara a 2027.

Kimbrough tiene ante sí una etapa decisiva: consolidarse en el fútbol profesional, demostrar su potencial con México y buscar un lugar en el escenario mundialista juvenil. Su historia ya incluye récords, títulos y una elección internacional relevante. El siguiente paso será confirmar que aquella precocidad puede convertirse en una carrera de alto nivel.

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