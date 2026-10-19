Enner Valencia pone a Ecuador pendiente de la revancha de Boca ante Vasco por la Copa Sudamericana

El delantero ecuatoriano busca cambiar la historia tras la ida y acercarse a una conquista continental que todavía falta en su palmarés

Valencia buscará hacer la diferencia ante Vasco / Foto por LUIS ROBAYO / AFP

Enner Valencia concentra la atención de los aficionados ecuatorianos ante la revancha de Boca Juniors contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. El delantero afronta un desafío determinante con el equipo argentino, que necesita revertir el resultado de la ida para seguir en carrera por el título.

Boca llega a este compromiso con la obligación de mejorar su producción ofensiva. La derrota en el primer encuentro dejó al conjunto argentino sin margen para repetir errores, mientras Vasco intentará aprovechar la ventaja para sellar su clasificación. Es ahí donde Valencia aparece como uno de los nombres a seguir por su experiencia internacional y su capacidad para generar peligro en el área rival.

El partido de ida terminó con victoria de Vasco da Gama por 1-0 en La Bombonera. Adson marcó el único gol del encuentro y dejó al conjunto xeneize ante la necesidad de remontar en la vuelta. El resultado convirtió la revancha en una prueba de carácter para el conjunto argentino y en una oportunidad para que sus atacantes cambien el rumbo de la eliminatoria.

Valencia fue titular y disputó los 90 minutos de aquel primer enfrentamiento, aunque no consiguió anotar. El ecuatoriano participó en los intentos ofensivos de Boca, pero el equipo no encontró la precisión necesaria para evitar la derrota. Ahora, la atención estará puesta en si logra transformar su participación en una contribución decisiva, justo cuando su equipo necesita goles para mantener vivas sus aspiraciones continentales.

Cómo ver Boca Juniors vs Vasco da Gama de la Copa Intercontinental en EE.UU.

Los aficionados que quieran seguir la revancha pueden consultar los horarios y las opciones de transmisión anunciadas para el público estadounidense:

Fecha: martes 20 de octubre de 2026

martes 20 de octubre de 2026 Hora: 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT

8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT Televisión: beIN SPORTS en Español, mediante un proveedor que incluya el canal

beIN SPORTS en Español, mediante un proveedor que incluya el canal Streaming: Fubo, con un plan que incorpore beIN SPORTS en español

Fubo, con un plan que incorpore beIN SPORTS en español Alternativa digital: beIN SPORTS CONNECT, sujeto a los requisitos de acceso y autenticación del proveedor.

Enner Valencia y su recorrido internacional

La trayectoria de Valencia ayuda a entender por qué su actuación genera interés más allá de Argentina. El delantero ha disputado ocho competiciones internacionales distintas de clubes si se incluyen las rondas clasificatorias de la Champions League. Su recorrido comprende torneos de Sudamérica, Europa, México y Concacaf, una experiencia que le ha permitido competir en distintos contextos y bajo diferentes exigencias.

Entre esas competiciones figuran la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Liga de Campeones de Concacaf, la Europa League, la Conference League, las fases previas de la Champions League, la Leagues Cup y la Campeones Cup. Este recuento corresponde a torneos diferentes, no al número total de ediciones que ha jugado. La distinción importa para valorar su trayectoria sin confundir participación con títulos obtenidos.

Uno de sus logros internacionales más claros llegó en 2018 con Tigres UANL. El conjunto mexicano derrotó 3-1 a Toronto FC en la primera edición de la Campeones Cup, con Valencia como participante de la final. El ecuatoriano intervino en la jugada que terminó en el autogol de Eriq Zavaleta.

Su paso por Tigres también requiere una precisión al hablar de su palmarés. Valencia disputó partidos de la Concachampions de 2020, pero dejó el club antes de que el equipo mexicano conquistara el torneo. Algunas bases de datos le atribuyen ese título y otras no lo incluyen entre sus trofeos. Por ello, es necesario distinguir entre participar en una campaña y ganar un campeonato. La Copa Sudamericana representa una nueva oportunidad para sumar un logro continental a su carrera.

El delantero tendrá la oportunidad de responder después de una ida sin goles de su parte y ayudar a Boca a revertir la serie. La presión será alta, pero también lo será la recompensa: avanzar en la Copa Sudamericana y acercarse a una final que podría añadir un capítulo importante a su trayectoria internacional.

Tras caer 1-0 en la ida, Boca necesita ganar para revertir la serie. El marcador que le permita avanzar dependerá del reglamento vigente de la competición y de los criterios de desempate aplicables. Por eso, además de buscar mayor eficacia en ataque, el equipo deberá evitar conceder espacios que permitan a Vasco ampliar su ventaja. Cada gol puede cambiar el escenario de una eliminatoria que llega a su momento decisivo.

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