Paxon Ruffin o Gilberto Mora: ¿quién debutó más joven en la Liga MX?

Las jóvenes promesas de Monterrey y Tijuana llaman la atención por su temprana llegada al máximo circuito del fútbol mexicano

Ninguno tiene el récord de ser el más joven en debutar en la Liga MX / Claro Sports

Paxon Ruffin y Gilberto Mora representan a una nueva generación de futbolistas que comenzaron su carrera profesional a una edad temprana. Sin embargo, al comparar sus debuts en la Liga MX, existe una diferencia importante, pues el icono de Xolos de Tijuana llegó al máximo circuito antes que el canterano de Monterrey.

Gilberto Mora debutó con 15 años, 10 meses y 4 días, mientras que Paxon Ruffin hizo su presentación con Rayados a los 16 años, 8 meses y 21 días. La diferencia entre ambos es de aproximadamente diez meses, un dato que permite dimensionar la precocidad de estos dos jóvenes futbolistas.

Gilberto Mora debutó antes que Paxon Ruffin

Mora tuvo su primera oportunidad en la Primera División mexicana el 18 de agosto de 2024, cuando Xolos de Tijuana enfrentó a Santos Laguna en la jornada 4 del torneo Apertura 2024. El conjunto fronterizo ganó 3-1 y el mediocampista comenzó a escribir una historia que, poco después, tendría otro capítulo destacado.

‘Morita’ no tardó en llamar la atención. El 30 de agosto de 2024, en su primera titularidad con Tijuana, anotó su primer gol en la Liga MX frente al León. Tenía entonces 15 años y 320 días, una edad que lo convirtió en el goleador más joven en la historia del máximo circuito del balompié mexicano.

En el caso de Paxon Ruffin, su oportunidad llegó el 18 de octubre de 2026, durante el partido entre Monterrey y Pachuca correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026. Rayados ganó 2-1 y el juvenil ingresó al terreno de juego al minuto 77, en sustitución de Ricardo Chávez.

Ruffin tenía 16 años, 8 meses y 21 días cuando disputó sus primeros minutos en la Liga MX. Su presentación fue significativa para Rayados, ya se convirtió en el debutante más joven del club en la era de los torneos cortos. Esa distinción corresponde a la historia de Rayados y no significa que haya establecido un nuevo récord en la liga local.

¿Quién tiene el récord de debut más joven en la Liga MX?

Aunque Mora debutó antes que Ruffin, ninguno de los dos ocupa el primer puesto de la clasificación histórica de precocidad en el futbol mexicano. El registro citado corresponde a Víctor Mañón, quien hizo su presentación con Pachuca a los 15 años, 7 meses y 2 días.

Mañón debutó el 8 de septiembre de 2007, durante la jornada 7 del Apertura, en un encuentro en el que Pachuca venció 2-1 a Cruz Azul en el entonces Estadio Azul. El técnico Enrique Meza le dio entrada al minuto 87, en sustitución de Rafael Márquez Lugo.

El segundo lugar de esta clasificación corresponde a Martín Galván, quien debutó con Cruz Azul a los 15 años, 8 meses y 25 días, en 2008. Gilberto Mora aparece en el tercer puesto, con 15 años, 10 meses y 4 días, seguido por Emiliano García, del Puebla, quien se estrenó a los 15 años, 11 meses y 27 días. Ever Guzmán, con su debut a los 16 años y 2 meses con Morelia en 2005, completa el listado de los cinco jugadores más jóvenes en debutar en la Liga MX.

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