El mexicano que descubrió a Igor Thiago: Efraín Juárez, el scout detrás del goleador de la Premier

El delantero brasileño encontró en Bélgica algo más que una oportunidad: un entrenador que detectó su potencial

Efraín Juárez confió en Igor Thiago y ayudó a su crecimiento | G. Kirk | AFP

Igor Thiago, delantero del Brentford de la Premier League, pasó de abrirse camino en el fútbol búlgaro a convertirse en uno de los delanteros más destacados del fútbol inglés, y en esa transformación tuvo un aliado mexicano.

El nombre de Efraín Juárez. puede significar cosas diferentes dependiendo del país donde se menciona: en Colombia fue campeón con el Atlético Nacional en 2024, en México fue técnico de los Pumas de la UNAM con quienes llegó a una final de Liga MX ante Cruz Azul y después de algunos desacuerdos con la directiva, dejó su lugar a Esteban Solari como entrenador universitario. Pero también en Europa también hay quien cuerda un buen recuerdo de Efraín Juárez.

Durante su etapa como auxiliar técnico del Club Brujas, el entrenador mexicano identificó las cualidades del brasileño Igor Thiago, recomendó su contratación y participó en un proceso de trabajo individual que contribuyó a pulir sus movimientos y su capacidad goleadora.

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El resultado fue una carrera ascendente que llevó al atacante del Brentford a competir con los grandes nombres del fútbol inglés y a recibir el llamado de la selección de Brasil por parte de Carlo Ancelotti.

La historia también habla de una faceta poco visible del trabajo de los entrenadores: reconocer el talento antes de que los números lo conviertan en una apuesta evidente. Juárez no se limitó a observar goles o estadísticas. Viajó para ver jugar a Thiago, evaluó sus condiciones y encontró aspectos concretos que podían mejorarse.

Del Brujas al Brentford: la confesión de Thiago sobre Efraín Juárez

A comienzos de 2023, el Club Brujas buscaba reforzar su ataque y Juárez participó en la evaluación de candidatos. El mexicano viajó a Bulgaria para observar a Thiago, entonces jugador del Ludogorets, y elaboró un informe favorable a su incorporación.

El delantero tenía una combinación física atractiva para el fútbol europeo: mide 1.91 metros, cuenta con potencia en la zancada y puede competir frente a defensores corpulentos. Sin embargo, todavía necesitaba mejorar ciertos movimientos, especialmente al recibir de espaldas y al encontrar espacios dentro del área.

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Brujas apostó por él y pagó alrededor de 7.9 millones de euros en 2023. La decisión pronto dio frutos. En la temporada 2023-24, Thiago registró 29 goles en 55 apariciones oficiales con el conjunto belga, una producción que llamó la atención de clubes de mayor poder económico.

El Brentford terminó por ficharlo en febrero de 2024, en una operación reportada en 33 millones de euros fijos, más variables. Para el equipo inglés, representó una inversión histórica; para el Brujas, una operación que confirmó el valor de aquella apuesta.

Pero el propio Thiago ha destacado que detrás de su crecimiento hubo algo más que una transferencia acertada. En declaraciones recogidas por la prensa, recordó el respaldo de Juárez y las horas de entrenamiento que compartieron.

Horas extra de trabajo técnico: cómo Juárez moldeó al delantero brasileño

La intervención del mexicano se concentró en detalles que pueden cambiar el rendimiento de un centrodelantero. Thiago debía aprender a utilizar mejor el cuerpo para proteger el balón, resistir el contacto de los centrales y habilitar a sus compañeros sin perder la posesión.

También trabajaron sus desmarques. En lugar de esperar el balón de manera pasiva, el brasileño practicó movimientos diagonales hacia el primer poste y desplazamientos para atacar el espacio libre. La intención era que llegara con ventaja al momento de rematar y necesitara menos contactos para definir.

El aspecto mental también pesó. La adaptación a Bélgica no fue sencilla y las críticas por su precio generaron presión. Juárez, por su cercanía con el futbolista latinoamericano y su acompañamiento cotidiano, se convirtió en un respaldo durante aquella etapa.

De una apuesta en Bélgica a la selección de Brasil

El crecimiento de Thiago llegó hasta el escenario internacional. En mayo de 2026 fue incluido en la convocatoria de Brasil para el Mundial, un reconocimiento que consolidó su ascenso y puso nuevamente el foco sobre el trabajo realizado en Brujas.

Para Juárez, la historia representa una validación de su capacidad para detectar talento y desarrollar futbolistas. Después de su etapa en Bélgica, el mexicano dirigió a Atlético Nacional y Pumas, antes de regresar al fútbol europeo para asumir un nuevo proyecto en Hungría.

El caso de Thiago deja una lección que trasciende los millones de euros y los goles: fichar a un jugador es apenas el comienzo. Identificar sus debilidades, ganarse su confianza y trabajar con paciencia puede ser la diferencia entre una promesa que no despega y un delantero capaz de competir en la élite.

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