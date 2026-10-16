Saprissa, el mejor de Costa Rica y una curiosa estadística que no tiene nadie en toda Centroamérica

Gran presente del equipo morado.

Saprissa se quedó con El Clásico como visitante | X: @SaprissaOficial

Saprissa es protagonista de una curiosidad estadística que lo distingue del resto de los equipos de las cinco principales ligas de Centroamérica. Entre los clubes que disputan los torneos de Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala y El Salvador, el conjunto morado es el único que todavía no ha empatado. Su campaña se reparte exclusivamente entre victorias y derrotas, una particularidad que acompaña su buen presente deportivo.

En sus primeras 11 presentaciones del Torneo Apertura, el equipo cosechó ocho triunfos y tres caídas, sin registrar ninguna igualdad. Ese recorrido le permitió alcanzar los 24 puntos y ubicarse como líder de la tabla de posiciones. Por el momento, su manera de mantenerse arriba ha sido sumar de a tres, con una cantidad de victorias que compensa los encuentros en los que terminó sin unidades.

La diferencia respecto de su perseguidor inmediato es de tres puntos. Cartaginés, dirigido por Amarini Villatoro, aparece como el principal escolta de un Saprissa que busca sostener la ventaja durante la segunda rueda. El dato de los empates adquiere mayor dimensión al comparar su campaña con las de los demás equipos de la región, incluidos los que también ocupan los primeros lugares de sus respectivos campeonatos.

La demostración más reciente del poderío morado fue la goleada por 6-0 sobre Sporting FC, un rival que pelea por ingresar a la zona de clasificación. Saprissa resolvió ese compromiso con una diferencia contundente y reforzó sus argumentos como aspirante al título. Para Sporting, en cambio, el resultado significó su tercera derrota en 11 partidos y un golpe importante en sus aspiraciones.

El buen momento tampoco se explica únicamente por esa goleada. Durante el torneo, Saprissa ya consiguió vencer a Cartaginés, Alajuelense y Herediano, tres adversarios que representan pruebas exigentes y que suelen competir por los principales objetivos del fútbol costarricense. Haber superado esos cruces le da mayor peso a su liderato y alimenta la confianza de cara a las instancias decisivas.

Esa capacidad para imponerse ante rivales directos es una de las señales más alentadoras de su campaña. Después de torneos en los que le costó marcar diferencias de forma sostenida, el conjunto tibaseño está encontrando resultados que lo colocan en una posición favorable. Todavía debe respaldar ese rendimiento en la recta final, pero cuenta con motivos para ilusionarse con volver a disputar el campeonato.

La exigencia está directamente relacionada con su historia. Saprissa es el club con más títulos de Costa Rica, una condición que eleva las expectativas cada vez que comienza una competencia. Su última coronación fue en el Apertura 2024 y, desde entonces, la búsqueda de un nuevo trofeo se ha convertido en una prioridad para una institución acostumbrada a celebrar.

Durante ese período, los morados siguieron compitiendo por el título, aunque no pudieron dar el último paso: fueron finalistas de los dos torneos más recientes y cayeron primero ante Alajuelense y después frente a Herediano. Ahora, respaldados por el liderato, las victorias en enfrentamientos directos y una contundente última presentación, buscarán transformar este buen presente en la consagración que se les viene negando.

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