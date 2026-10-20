Embudo en la Liga MX: 5 aspirantes que pelean a muerte por el último cupo a liguilla

Santos Laguna, Tijuana, Pumas y Puebla buscan aprovechar una recta final en la que cada punto puede cambiarlo todo

El octavo puesto de la Liga MX tiene varios aspirantes | Claro Sports

La jornada 13 del Apertura 2026 que se disputa a media semana, tiene como ingrediente especial, la pelea por el último boleto a la liguilla en una etapa decisiva. Con cinco jornadas por disputar, la tabla de posiciones coloca a Monterrey en el octavo lugar con 17 puntos, pero tiene detrás a Santos Laguna, Tijuana, Pumas y Puebla, todos con 16 unidades tras la jornada 12.

La diferencia entre clasificar y quedarse fuera es mínima, y el calendario de las próximas semanas pondrá a varios de estos aspirantes frente a frente en busca de los caballos negros de la Liga MX.

El escenario es todavía más exigente porque, considerando que desde hace un par de torneos la Liga MX recuperó el formato de clasificación directa para los ocho primeros puestos y eliminó el Play-In que era una tabla de salvación para quienes no alcanzaban a afianzarse entre los clasificados directos.

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En ese contexto, ganar un enfrentamiento directo puede valer mucho más que tres puntos: también significa impedir que un rival inmediato avance.

Margen de error cero: quiénes son los cinco aspirantes y sus números

Monterrey parte con una ventaja pequeña, pero importante. Sus 17 puntos y una diferencia de goles de +3 lo mantienen en zona de clasificación. Además, tiene un partido pendiente ante Querétaro, una oportunidad para ampliar su margen. Sin embargo, los Rayados han mostrado irregularidad defensiva y necesitan convertir la calidad de su plantilla en resultados constantes.

Santos Laguna llega con el mejor impulso reciente: cinco victorias consecutivas, incluida una goleada de los laguneros de 5-0 sobre Querétaro. Sus 16 unidades y una diferencia de +1 sostienen su candidatura, aunque ya disputó 12 encuentros y no cuenta con el partido pendiente que favorece a otros rivales.

Tijuana también suma 16 puntos, pero conserva un partido por recuperar. Su balance de 15 goles a favor y 14 en contra refleja un equipo equilibrado, aunque el calendario le reserva compromisos complicados, como la visita al América.

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Pumas tiene argumentos ofensivos para meterse en la Liguilla. Ha marcado 19 goles, con el eje de Concacaf que incluye a Keylor Navas en la portería y Adalberto Carrasquilla como pieza creativa, además de Juninho Vieira entre sus principales referentes de ataque. El problema está atrás: ha recibido 20 tantos y presenta una diferencia de -1, una debilidad que puede costarle caro en partidos cerrados.

Puebla, igualmente con 16 puntos, apuesta por el orden defensivo, pero su producción ofensiva es la más baja del grupo, con 12 goles. La Franja necesita mejorar su capacidad para generar ocasiones y sumar victorias, porque su diferencia de -1 le resta margen ante posibles empates en la tabla.

Los duelos de seis puntos: el calendario que define la clasificación

La Jornada 13 presenta dos choques de enorme importancia. Puebla recibe a Monterrey, con la posibilidad de desplazar a los Rayados si logra una victoria. En Torreón, Santos se enfrenta a Pumas en un duelo entre dos equipos que llegan igualados en puntos. El resultado puede modificar de inmediato la zona de clasificación.

La jornada 14 tampoco dará tregua. Tijuana recibirá a Santos, mientras Pumas será anfitrión de Tigres, otro equipo que todavía conserva posibilidades de alcanzar el octavo puesto con 14 puntos.

Más adelante, Puebla y Pumas se medirán en la jornada 15, y Monterrey tendrá otro compromiso directo frente a Tijuana. Son partidos en los que el ganador no solo suma: también frena a un competidor por el mismo objetivo.

El calendario todavía permite cambios, y los partidos pendientes podrían alterar las proyecciones. Por ahora, Monterrey tiene el boleto en sus manos, pero Santos llega en racha y Tijuana cuenta con margen para sumar. Pumas y Puebla siguen en la pelea, aunque necesitan una recta final casi impecable.

La clasificación no se resolverá únicamente con nombres o presupuestos. En este embudo de la Liga MX, la diferencia estará en quién resista mejor la presión y aproveche los enfrentamientos directos.

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