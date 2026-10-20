Regresa la Copa Centroamericana 2026: semifinales, repechajes y partidos de ida

Los encuentros de ida se disputarán entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre.

La ilusión por la Copa Centroamericana 2026 | Fuente: Concacaf

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 regresa esta semana con las semifinales y los repechajes, que definirán a los finalistas y los últimos clasificados a la Copa de Campeones 2027. Ocho equipos continúan en competencia, con representantes de Costa Rica, Honduras y El Salvador. Los encuentros de ida se disputarán entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre.

Las semifinales enfrentarán a Cartaginés con Olimpia y a Motagua con Alajuelense. Por su parte, Marathón y Alianza disputarán uno de los repechajes, mientras que Luis Ángel Firpo y Saprissa protagonizarán el otro. Las eliminatorias se resolverán la próxima semana, cuando se jueguen los encuentros de vuelta.

Copa Centroamericana 2026: partidos y horarios

El martes 20 de octubre, Marathón recibirá a Alianza a las 20:00. El miércoles 21, Firpo enfrentará a Saprissa a las 18:30 y Cartaginés será local ante Olimpia a las 20:30. Finalmente, el jueves 22, Motagua recibirá a Alajuelense a las 19:00. Todos los horarios corresponden a Centroamérica (UTC-6).

Los partidos de vuelta comenzarán el 27 de octubre con Alianza frente a Marathón. El miércoles 28 jugarán Saprissa contra Firpo y Olimpia ante Cartaginés. La actividad finalizará el jueves 29, cuando Alajuelense reciba a Motagua.

¿Por qué se disputan los repechajes en la Copa Centroamericana?

Los repechajes permiten que cuatro equipos eliminados en cuartos de final compitan por los dos boletos restantes a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Los cuatro semifinalistas ya aseguraron su clasificación internacional, mientras que Marathón, Alianza, Saprissa y Firpo deberán superar una serie de ida y vuelta.

Todos buscan destronar a Alajuelense

Alajuelense llega como campeón defensor y busca conquistar su cuarto título consecutivo. El equipo costarricense eliminó a Marathón en cuartos de final y ahora enfrentará a Motagua, que dejó afuera a Alianza.

Olimpia también aspira al título después de eliminar a Firpo con un global de 6-0. Su próximo rival será Cartaginés, que superó a Saprissa por 5-4 en el marcador acumulado.

Los cuatro semifinalistas intentarán avanzar a la final y terminar con el dominio de Alajuelense. La definición del campeonato está programada para diciembre, cuando se disputarán los encuentros decisivos por el título regional.

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