Guía de la Copa Conmebol Libertadores 2026: partidos, horarios y resultados del torneo continental

Claro Sports presenta esta completa guía con toda la información relativa al certamen continental para no perderse ningún detalle.

Toda la información de la Copa Libertadores 2026, al momento.

El sueño continental ya está en marcha. La Copa Libertadores 2026 arrancó con grandes emociones y la ilusión de todos los clasificados por avanzar en uno de los certámenes del fútbol que mejores ingresos representa para los clubes. Además, no hay que perder de vista los boletos de clasificación al Mundial de Clubes de 2029.

Claro Sports ha preparado esta completa guía para no perderse ningún detalle de cómo avanza el torneo de Conmebol. Fase a fase, se explica cómo funciona el formato, las reglas para los desempates, los resultados, los horarios de la programación y cuestiones relativas a los premios y los campeones históricos. Este es el lugar a consultar siempre que se quiera ver cómo va la competencia.

Fases previas ⏮️

El certamen comenzó con tres fases previas en las que equipos de las 10 federaciones miembro compitieron con el objetivo de llegar a la instancia de grupos. El reto era complicado, pues solamente había cuatro plazas para asignar entre 19 conjuntos participantes. Hubo algunos que tuvieron un camino más complicado por la repartición de cupos definida por reglamento.

Sorteo de las fases previas

Este sorteo se realizó el 18 de diciembre de 2025, marcando el inicio de la competición continental. El reglamento dispuso que seis equipos de ciertos países empezarían su andar en la fase previa 1 ▶️ y otros 13 arrancarían en la fase previa 2 ⏩. De cualquier modo, los cruces para las tres etapas preliminares se definieron ese mismo día por medio de la denominación de encuentros.

Fase previa 1 ▶️

El reglamento ya indicaba que los seis equipos participantes en esta fase serían uno de cada país entre Bolivia 🇧🇴, Ecuador 🇪🇨, Paraguay 🇵🇾, Perú 🇵🇪, Uruguay 🇺🇾 y Venezuela 🇻🇪. La distribución de las llaves fue por azar y sin ninguna restricción de cruces para organizar los encuentros de ida y vuelta en series denominadas como E1, E2 y E3.

Al término de los dos encuentros, un empate se definiría con cobros desde el punto penalti y los ganadores avanzarían a la fase previa 2 ⏩. A continuación, los resultados de la fase previa 1 ▶️, mostrando en primer lugar al que ofició en condición de local durante el partido de vuelta.

E1: Deportivo Táchira 🇻🇪 (5) 2-2 (3) The Strongest 🇧🇴.

🇻🇪 (5) 2-2 (3) The Strongest 🇧🇴. E2: Universidad Católica 🇪🇨 (3) 4-4 (4) Juventud 🇺🇾.

🇺🇾. E3: Alianza Lima 🇵🇪 1-2 2 de Mayo 🇵🇾.

Fase previa 2 ⏩

Los tres equipos que avanzaron desde la fase previa 1 ▶️ se unieron a otros 13 del continente. La distribución de cupos para los que empezaban a competir en este punto fue de dos cuadros por Brasil 🇧🇷, Chile 🇨🇱 y Colombia 🇨🇴. De otra parte, Argentina 🇦🇷, Bolivia 🇧🇴, Ecuador 🇪🇨, Paraguay 🇵🇾, Perú 🇵🇪, Uruguay 🇺🇾 y Venezuela 🇻🇪 aportaron un equipo cada uno.

El sorteo de esta parte funcionó con dos bombos en los que se distribuyeron los equipos según su posición en el ranking Conmebol del año anterior para garantizar más comodidad entre favoritos. Se organizaron ocho llaves denominadas de C1 a C8, manteniendo las reglas de penaltis en caso de empate tras los encuentros de ida y vuelta y esperando por los ocho clasificados a la fase previa 3⏭️. Se muestra primero en el orden al que cerró como local.

C1: Guaraní 🇵🇾 1-2 Juventud 🇺🇾.

1-2 🇺🇾. C2: Deportes Tolima 🇨🇴 (3) 1-1 (0) Deportivo Táchira 🇻🇪.

(3) 1-1 (0) Deportivo Táchira 🇻🇪. C3: Sporting Cristal 🇵🇪 (5) 2-2 (4) 2 de Mayo 🇵🇾.

🇵🇪 (5) 2-2 (4) 2 de Mayo 🇵🇾. C4: Argentinos Juniors 🇦🇷 (4) 1-1 (5) Barcelona 🇪🇨

(4) 1-1 (5) C5: Botafogo 🇧🇷 2-1 Nacional Potosí 🇧🇴.

🇧🇷 2-1 Nacional Potosí 🇧🇴. C6: Huachipato 🇨🇱 1-3 Carabobo 🇻🇪.

1-3 🇻🇪. C7: Bahía 🇧🇷 (3) 2-2 (4) O’Higgins 🇨🇱 .

(3) 2-2 (4) . C8: Independiente Medellín 🇨🇴 2-1 Liverpool 🇺🇾.

Fase previa 3 ⏭️

En este punto, no hubo sorteo, pues los cruces ya estaban predefinidos por reglamento, así: C1 vs C8, C2 vs C7, C3 vs C6 y C4 vs C5. La dinámica de juego también sería con partidos de ida y vuelta y lanzamientos desde el punto penalti en caso de empate. Sin embargo, el beneficio de cerrar como local pertenecería al que mejor ubicado hubiera quedado en el ranking Conmebol del 2025.

Los cuatro ganadores avanzarían a la fase de grupos de la Copa Libertadores y los cuatro perdedores serían transferidos a la misma instancia de la Copa Sudamericana. El equipo que se muestra primero fue el que jugó la vuelta como local.

G1: Independiente Medellín 🇨🇴 3-2 Juventud 🇺🇾.

3-2 Juventud 🇺🇾. G2: Deportes Tolima 🇨🇴 2-1 O’Higgins 🇨🇱 .

2-1 O’Higgins . G3: Sporting Cristal 🇵🇪 (3) 2-2 (2) Carabobo 🇻🇪.

🇵🇪 (3) 2-2 (2) Carabobo 🇻🇪. G4: Botafogo 🇧🇷 2-1 Barcelona 🇪🇨.

Fase de grupos ✈️

La instancia más extensa de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo con la participación de 32 equipos, los cuales serán divididos en ocho grupos. La distribución es la siguiente:

Cinco de Argentina 🇦🇷 y Brasil 🇧🇷 .

y Brasil . Dos de Chile 🇨🇱 , Colombia 🇨🇴 , Bolivia 🇧🇴 , Ecuador 🇪🇨 , Paraguay 🇵🇾 , Perú 🇵🇪 , Uruguay 🇺🇾 y Venezuela 🇻🇪 .

, Colombia , Bolivia , Ecuador , Paraguay , Perú , Uruguay y Venezuela . El campeón de la Copa Libertadores 2025, que es Flamengo 🇧🇷 .

. El campeón de la Copa Sudamericana 2025, que es Lanús 🇦🇷 .

. Los cuatro equipos procedentes de la fase previa 3 ⏭️.

Sorteo de la fase de grupos y bombos 🎱

Cada uno de los ocho grupos (A-H) está compuesto por cuatro equipos. El sorteo se dio con todos los clasificados, pero Flamengo 🇧🇷 fue el único que llegó directamente al grupo A por haber sido campeón de la Copa Libertadores 2025.

Los equipos salieron de cuatro bombos que se conformaron a partir del ranking Conmebol de 2025. La norma general indicaba que dos equipos de un mismo país no podían compartir zona, aunque eso tenía su excepción: sí se podía cuando alguno de ellos provenía de alguna de las fases previas ⏮️.

Bombo 1 Flamengo 🇧🇷

Palmeiras 🇧🇷

Boca Juniors 🇦🇷

Peñarol 🇺🇾

Club Nacional 🇺🇾

Liga de Quito 🇪🇨

Fluminense 🇧🇷

Independiente del Valle 🇪🇨 Bombo 2 Lanús 🇦🇷

Libertad 🇵🇾

Estudiantes de La Plata 🇦🇷

Cerro Porteño 🇵🇾

Corinthians 🇧🇷

Bolívar 🇧🇴

Cruzeiro 🇧🇷

Universitario 🇵🇪 Bombo 3 Junior 🇨🇴

Universidad Católica de Chile 🇨🇱

Rosario Central 🇦🇷

Santa Fe 🇨🇴

Always Ready 🇧🇴

Coquimbo Unido 🇨🇱

Deportivo La Guaira 🇻🇪

Cusco 🇵🇪 Bombo 4 Universidad Central 🇻🇪

Platense 🇦🇷

Independiente Rivadavia 🇦🇷

Mirassol 🇧🇷

Independiente Medellín 🇨🇴

Deportes Tolima 🇨🇴

Sporting Cristal 🇵🇪

Barcelona 🇪🇨

Tabla de posiciones, horarios y resultados en la fase de grupos 🧮

Es la parte más extensa del torneo y se jugará entre el 7 de abril y el 28 de mayo. Cada uno de los cuatro rivales de grupo disputan un total de seis partidos, tres de local y tres como visitante. La regla para clasificar es simple, pues solamente avanzan los dos mejores de cada zona. Por su parte, el tercero de cada grupo es transferido al repechaje de la Copa Sudamericana contra algún segundo de esa competición.

Los aficionados que vienen siguiendo la Copa Libertadores desde ediciones anteriores se darán cuenta de que hay cambios en los horarios habituales que se venían manejando y ahora va a haber partidos que se cruzan con el inicio de otros. Será importante tener en cuenta los husos según el territorio, pero esta guía de Claro Sports manejará todo bajo las horas de la zona GMT-5, que es la de Colombia, Perú y Ecuador.

Acá es importante hacer una pausa y revisar bien, pues una de las grandes novedades para esta edición de la Copa Libertadores está en los criterios de desempate, los cuales han cambiado y harán más difíciles las cuentas para ganar una posición. Los siguientes se mirarán en orden cuando dos equipos hayan empatado en puntaje:

Mayor cantidad de puntos sumados en los partidos que enfrentaron a los equipos en cuestión. Mejor diferencia de gol en los partidos que enfrentaron a los equipos en cuestión. Mayor cantidad de goles en los partidos que enfrentaron a los equipos en cuestión. Mejor diferencia de gol en el grupo completo. Mayor cantidad de goles anotados en el grupo completo. Menor número de tarjetas rojas. Menor número de tarjetas amarillas. Sorteo.

Grupo A ⚔️

Posición Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos 1 Flamengo 🇧🇷 0 0 0 2 Estudiantes de La Plata 🇦🇷 0 0 0 3 Cusco 🇵🇪 0 0 0 4 Independiente Medellín 🇨🇴 0 0 0

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Fecha 1

Independiente Medellín 🇨🇴 vs Estudiantes de La Plata 🇦🇷 | miércoles, 8 de abril, 7:00 p.m.

vs Estudiantes de La Plata | miércoles, 8 de abril, 7:00 p.m. Cusco 🇵🇪 vs Flamengo 🇧🇷 | miércoles, 8 de abril, 7:30 p.m.

Fecha 2

Estudiantes de La Plata 🇦🇷 vs Cusco 🇵🇪 | martes, 14 de abril, 5:00 p.m.

vs Cusco | martes, 14 de abril, 5:00 p.m. Flamengo 🇧🇷 vs Independiente Medellín 🇨🇴 | jueves, 16 de abril, 7:30 p.m.

Fecha 3

Estudiantes de La Plata 🇦🇷 vs Flamengo 🇧🇷 | miércoles, 29 de abril, 7:30 p.m.

vs Flamengo | miércoles, 29 de abril, 7:30 p.m. Independiente Medellín 🇨🇴 vs Cusco 🇵🇪 | jueves, 30 de abril, 9:00 p.m.

Fecha 4

Cusco 🇵🇪 vs Estudiantes de La Plata 🇦🇷 | miércoles, 6 de mayo, 5:00 p.m.

vs Estudiantes de La Plata | miércoles, 6 de mayo, 5:00 p.m. Independiente Medellín 🇨🇴 vs Flamengo 🇧🇷 | jueves, 7 de mayo, 7:30 p.m.

Fecha 5

Flamengo 🇧🇷 vs Estudiantes de La Plata 🇦🇷 | miércoles, 20 de mayo, 7:30 p.m.

vs Estudiantes de La Plata | miércoles, 20 de mayo, 7:30 p.m. Cusco 🇵🇪 vs Independiente Medellín 🇨🇴 | miércoles, 20 de mayo, 9:00 p.m.

Fecha 6

Flamengo 🇧🇷 vs Cusco 🇵🇪 | martes, 26 de mayo, 7:30 p.m.

vs Cusco | martes, 26 de mayo, 7:30 p.m. Estudiantes de La Plata 🇦🇷 vs Independiente Medellín 🇨🇴 | martes, 26 de mayo, 7:30 p.m.

Grupo B ⚔️

Posición Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos 1 Club Nacional 🇺🇾 0 0 0 2 Universitario 🇵🇪 0 0 0 3 Coquimbo Unido 🇨🇱 0 0 0 4 Deportes Tolima 🇨🇴 0 0 0

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Fecha 1

Deportes Tolima 🇨🇴 vs Universitario 🇵🇪 | martes, 7 de abril, 9:00 p.m.

vs Universitario | martes, 7 de abril, 9:00 p.m. Coquimbo Unido 🇨🇱 vs Club Nacional 🇺🇾 | miércoles, 8 de abril, 4:00 p.m.

Fecha 2

Club Nacional 🇺🇾 vs Deportes Tolima 🇨🇴 | martes, 14 de abril, 5:00 p.m.

vs Deportes Tolima | martes, 14 de abril, 5:00 p.m. Universitario 🇵🇪 vs Coquimbo Unido 🇨🇱 | miércoles, 15 de abril, 9:00 p.m.

Fecha 3

Deportes Tolima 🇨🇴 vs Coquimbo Unido 🇨🇱 | martes, 28 de abril, 9:00 p.m.

vs Coquimbo Unido | martes, 28 de abril, 9:00 p.m. Universitario 🇵🇪 vs Club Nacional 🇺🇾 | miércoles, 29 de abril, 9:00 p.m.

Fecha 4

Deportes Tolima 🇨🇴 vs Club Nacional 🇺🇾 | miércoles, 6 de mayo, 9:00 p.m.

vs Club Nacional | miércoles, 6 de mayo, 9:00 p.m. Coquimbo Unido 🇨🇱 vs Universitario 🇵🇪 | jueves, 7 de mayo, 6:00 p.m.

Fecha 5

Coquimbo Unido 🇨🇱 vs Deportes Tolima 🇨🇴 | martes, 19 de mayo, 3:00 p.m.

vs Deportes Tolima | martes, 19 de mayo, 3:00 p.m. Club Nacional 🇺🇾 vs Universitario 🇵🇪 | miércoles, 20 de mayo, 5:00 p.m.

Fecha 6

Universitario 🇵🇪 vs Deportes Tolima 🇨🇴 | martes, 26 de mayo, 7:30 p.m.

vs Deportes Tolima | martes, 26 de mayo, 7:30 p.m. Club Nacional 🇺🇾 vs Coquimbo Unido 🇨🇱 | martes, 26 de mayo, 7:30 p.m.

Grupo C ⚔️

Posición Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos 1 Fluminense 🇧🇷 0 0 0 2 Bolívar 🇧🇴 0 0 0 3 Deportivo La Guaira 🇻🇪 0 0 0 4 Independiente Rivadavia 🇦🇷 0 0 0

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Fecha 1

Deportivo La Guaira 🇻🇪 vs Fluminense 🇧🇷 | martes, 7 de abril, 5:00 p.m.

vs Fluminense | martes, 7 de abril, 5:00 p.m. Independiente Rivadavia 🇦🇷 vs Bolívar 🇧🇴 | martes, 7 de abril, 5:00 p.m.

Fecha 2

Bolívar 🇧🇴 vs Deportivo La Guaira 🇻🇪 | martes, 14 de abril, 7:00 p.m.

vs Deportivo La Guaira | martes, 14 de abril, 7:00 p.m. Fluminense 🇧🇷 vs Independiente Rivadavia 🇦🇷 | miércoles, 15 de abril, 7:30 p.m.

Fecha 3

Bolívar 🇧🇴 vs Fluminense 🇧🇷 | jueves, 30 de abril, 5:00 p.m.

vs Fluminense | jueves, 30 de abril, 5:00 p.m. Independiente Rivadavia 🇦🇷 vs Deportivo La Guaira 🇻🇪 | jueves, 30 de abril, 5:00 p.m.

Fecha 4

Deportivo La Guaira 🇻🇪 vs Bolívar 🇧🇴 | miércoles, 6 de mayo, 5:00 p.m.

vs Bolívar | miércoles, 6 de mayo, 5:00 p.m. Independiente Rivadavia 🇦🇷 vs Fluminense 🇧🇷 | miércoles, 6 de mayo, 7:30 p.m.

Fecha 5

Fluminense 🇧🇷 vs Bolívar 🇧🇴 | martes, 19 de mayo, 5:00 p.m.

vs Bolívar | martes, 19 de mayo, 5:00 p.m. Deportivo La Guaira 🇻🇪 vs Independiente Rivadavia 🇦🇷 | jueves, 21 de mayo, 5:00 p.m.

Fecha 6

Bolívar 🇧🇴 vs Independiente Rivadavia 🇦🇷 | miércoles, 27 de mayo, 7:30 p.m.

vs Independiente Rivadavia | miércoles, 27 de mayo, 7:30 p.m. Fluminense 🇧🇷 vs Deportivo La Guaira 🇻🇪 | miércoles, 27 de mayo, 7:30 p.m.

Grupo D ⚔️

Posición Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos 1 Boca Juniors 🇦🇷 0 0 0 2 Cruzeiro 🇧🇷 0 0 0 3 Universidad Católica de Chile 🇨🇱 0 0 0 4 Barcelona 🇪🇨 0 0 0

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Fecha 1

Universidad Católica de Chile 🇨🇱 vs Boca Juniors 🇦🇷 | martes, 7 de abril, 6:30 p.m.

vs Boca Juniors | martes, 7 de abril, 6:30 p.m. Barcelona 🇪🇨 vs Cruzeiro 🇧🇷 | martes, 7 de abril, 7:00 p.m.

Fecha 2

Boca Juniors 🇦🇷 vs Barcelona 🇪🇨 | martes, 14 de abril, 7:00 p.m.

vs Barcelona | martes, 14 de abril, 7:00 p.m. Cruzeiro 🇧🇷 vs Universidad Católica de Chile 🇨🇱 | miércoles, 15 de abril, 5:00 p.m.

Fecha 3

Cruzeiro 🇧🇷 vs Boca Juniors 🇦🇷 | martes, 28 de abril, 7:30 p.m.

vs Boca Juniors | martes, 28 de abril, 7:30 p.m. Barcelona 🇪🇨 vs Universidad Católica de Chile 🇨🇱 | miércoles, 29 de abril, 7:00 p.m.

Fecha 4

Barcelona 🇪🇨 vs Boca Juniors 🇦🇷 | martes, 5 de mayo, 7:00 p.m.

vs Boca Juniors | martes, 5 de mayo, 7:00 p.m. Universidad Católica de Chile 🇨🇱 vs Cruzeiro 🇧🇷 | miércoles, 6 de mayo, 8:00 p.m.

Fecha 5

Boca Juniors 🇦🇷 vs Cruzeiro 🇧🇷 | martes, 19 de mayo, 7:30 p.m.

vs Cruzeiro | martes, 19 de mayo, 7:30 p.m. Universidad Católica de Chile 🇨🇱 vs Barcelona 🇪🇨 | jueves, 21 de mayo, 6:30 p.m.

Fecha 6

Boca Juniors 🇦🇷 vs Universidad Católica de Chile 🇨🇱 | jueves, 28 de mayo, 7:30 p.m.

vs Universidad Católica de Chile | jueves, 28 de mayo, 7:30 p.m. Cruzeiro 🇧🇷 vs Barcelona 🇪🇨 | jueves, 21 de mayo, 7:30 p.m.

Grupo E ⚔️

Posición Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos 1 Peñarol 🇺🇾 0 0 0 2 Corinthians 🇧🇷 0 0 0 3 Santa Fe 🇨🇴 0 0 0 4 Platense 🇦🇷 0 0 0

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Fecha 1

Platense 🇦🇷 vs Corinthians 🇧🇷 | jueves, 9 de abril, 7:00 p.m.

vs Corinthians | jueves, 9 de abril, 7:00 p.m. Santa Fe 🇨🇴 vs Peñarol 🇺🇾 | jueves, 9 de abril, 9:00 p.m.

Fecha 2

Corinthians 🇧🇷 vs Santa Fe 🇨🇴 | miércoles, 15 de abril, 7:30 p.m.

vs Santa Fe | miércoles, 15 de abril, 7:30 p.m. Peñarol 🇺🇾 vs Platense 🇦🇷 | jueves, 16 de abril, 7:30 p.m.

Fecha 3

Platense 🇦🇷 vs Santa Fe 🇨🇴 | miércoles, 29 de abril, 5:00 p.m.

vs Santa Fe | miércoles, 29 de abril, 5:00 p.m. Corinthians 🇧🇷 vs Peñarol 🇺🇾 | jueves, 30 de abril, 7:00 p.m.

Fecha 4

Santa Fe 🇨🇴 vs Corinthians 🇧🇷 | miércoles, 6 de mayo, 7:30 p.m.

vs Corinthians | miércoles, 6 de mayo, 7:30 p.m. Platense 🇦🇷 vs Peñarol 🇺🇾 | jueves, 7 de mayo, 5:00 p.m.

Fecha 5

Santa Fe 🇨🇴 vs Platense 🇦🇷 | martes, 19 de mayo, 7:00 p.m.

vs Platense | martes, 19 de mayo, 7:00 p.m. Peñarol 🇺🇾 vs Corinthians 🇧🇷 | jueves, 21 de mayo, 7:30 p.m.

Fecha 6

Peñarol 🇺🇾 vs Santa Fe 🇨🇴 | miércoles, 27 de mayo, 7:30 p.m.

vs Santa Fe | miércoles, 27 de mayo, 7:30 p.m. Corinthians 🇧🇷 vs Platense 🇦🇷 | miércoles, 27 de mayo, 7:30 p.m.

Grupo F ⚔️

Posición Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos 1 Palmeiras 🇧🇷 0 0 0 2 Cerro Porteño 🇵🇾 0 0 0 3 Junior 🇨🇴 0 0 0 4 Sporting Cristal 🇵🇪 0 0 0

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Fecha 1

Junior 🇨🇴 vs Palmeiras 🇧🇷 | miércoles, 8 de abril, 7:30 p.m.

vs Palmeiras | miércoles, 8 de abril, 7:30 p.m. Sporting Cristal 🇵🇪 vs Cerro Porteño 🇵🇾 | miércoles, 8 de abril, 9:00 p.m.

Fecha 2

Cerro Porteño 🇵🇾 vs Junior 🇨🇴 | martes, 14 de abril, 5:00 p.m.

vs Junior | martes, 14 de abril, 5:00 p.m. Palmeiras 🇧🇷 vs Sporting Cristal 🇵🇪 | jueves, 16 de abril, 5:00 p.m.

Fecha 3

Sporting Cristal 🇵🇪 vs Junior 🇨🇴 | martes, 28 de abril, 9:00 p.m.

vs Junior | martes, 28 de abril, 9:00 p.m. Cerro Porteño 🇵🇾 vs Palmeiras 🇧🇷 | miércoles, 29 de abril, 7:30 p.m.

Fecha 4

Sporting Cristal 🇵🇪 vs Palmeiras 🇧🇷 | martes, 5 de mayo, 5:00 p.m.

vs Palmeiras | martes, 5 de mayo, 5:00 p.m. Junior 🇨🇴 vs Cerro Porteño 🇵🇾 | jueves, 7 de mayo, 9:00 p.m.

Fecha 5

Palmeiras 🇧🇷 vs Cerro Porteño 🇵🇾 | miércoles, 20 de mayo, 7:30 p.m.

vs Cerro Porteño | miércoles, 20 de mayo, 7:30 p.m. Junior 🇨🇴 vs Sporting Cristal 🇵🇪 | miércoles, 20 de mayo, 9:00 p.m.

Fecha 6

Palmeiras 🇧🇷 vs Junior 🇨🇴 | jueves, 28 de mayo, 5:00 p.m.

vs Junior | jueves, 28 de mayo, 5:00 p.m. Cerro Porteño 🇵🇾 vs Sporting Cristal 🇵🇪 | jueves, 28 de mayo, 5:00 p.m.

Grupo G ⚔️

Posición Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos 1 Liga de Quito 🇪🇨 0 0 0 2 Lanús 🇦🇷 0 0 0 3 Always Ready 🇧🇴 0 0 0 4 Mirassol 🇧🇷 0 0 0

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Fecha 1

Always Ready 🇧🇴 vs Liga de Quito 🇪🇨 | martes, 7 de abril, 7:00 p.m.

vs Liga de Quito | martes, 7 de abril, 7:00 p.m. Mirassol 🇧🇷 vs Lanús 🇦🇷 | miércoles, 8 de abril, 5:00 p.m.

Fecha 2

Liga de Quito 🇪🇨 vs Mirassol 🇧🇷 | martes, 14 de abril, 9:00 p.m.

vs Mirassol | martes, 14 de abril, 9:00 p.m. Lanús 🇦🇷 vs Always Ready 🇧🇴 | jueves, 16 de abril, 5:00 p.m.

Fecha 3

Lanús 🇦🇷 vs Liga de Quito 🇪🇨 | martes, 28 de abril, 5:00 p.m.

vs Liga de Quito | martes, 28 de abril, 5:00 p.m. Mirassol 🇧🇷 vs Always Ready 🇧🇴 | miércoles, 29 de abril, 5:00 p.m.

Fecha 4

Always Ready 🇧🇴 vs Lanús 🇦🇷 | martes, 5 de mayo, 7:30 p.m.

vs Lanús | martes, 5 de mayo, 7:30 p.m. Mirassol 🇧🇷 vs Liga de Quito 🇪🇨 | jueves, 7 de mayo, 5:00 p.m.

Fecha 5

Always Ready 🇧🇴 vs Mirassol 🇧🇷 | martes, 19 de mayo, 7:00 p.m.

vs Mirassol | martes, 19 de mayo, 7:00 p.m. Liga de Quito 🇪🇨 vs Lanús 🇦🇷 | miércoles, 20 de mayo, 7:30 p.m.

Fecha 6

Liga de Quito 🇪🇨 vs Always Ready 🇧🇴 | martes, 26 de mayo, 5:00 p.m.

vs Always Ready | martes, 26 de mayo, 5:00 p.m. Lanús 🇦🇷 vs Mirassol 🇧🇷 | martes, 26 de mayo, 5:00 p.m.

Grupo H ⚔️

Posición Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos 1 Independiente del Valle 🇪🇨 0 0 0 2 Libertad 🇵🇾 0 0 0 3 Rosario Central 🇦🇷 0 0 0 4 Universidad Central 🇻🇪 0 0 0

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Fecha 1

Universidad Central 🇻🇪 vs Libertad 🇵🇾 | jueves, 9 de abril, 5:00 p.m.

vs Libertad | jueves, 9 de abril, 5:00 p.m. Rosario Central 🇦🇷 vs Independiente del Valle 🇪🇨 | jueves, 9 de abril, 5:00 p.m.

Fecha 2

Libertad 🇵🇾 vs Rosario Central 🇦🇷 | miércoles, 15 de abril, 5:00 p.m.

vs Rosario Central | miércoles, 15 de abril, 5:00 p.m. Independiente del Valle 🇪🇨 vs Universidad Central 🇻🇪 | miércoles, 15 de abril, 9:00 p.m.

Fecha 3

Libertad 🇵🇾 vs Independiente del Valle 🇪🇨 | martes, 28 de abril, 5:00 p.m.

vs Independiente del Valle | martes, 28 de abril, 5:00 p.m. Universidad Central 🇻🇪 vs Rosario Central 🇦🇷 | martes, 28 de abril, 7:00 p.m.

Fecha 4

Rosario Central 🇦🇷 vs Libertad 🇵🇾 | martes, 5 de mayo, 5:00 p.m.

vs Libertad | martes, 5 de mayo, 5:00 p.m. Universidad Central 🇻🇪 vs Independiente del Valle 🇪🇨 | martes, 5 de mayo, 7:00 p.m.

Fecha 5

Rosario Central 🇦🇷 vs Universidad Central 🇻🇪 | martes, 19 de mayo, 7:00 p.m.

vs Universidad Central | martes, 19 de mayo, 7:00 p.m. Independiente del Valle 🇪🇨 vs Libertad 🇵🇾 | martes, 19 de mayo, 9:00 p.m.

Fecha 6

Independiente del Valle 🇪🇨 vs Rosario Central 🇦🇷 | miércoles, 27 de mayo, 5:00 p.m.

vs Rosario Central | miércoles, 27 de mayo, 5:00 p.m. Libertad 🇵🇾 vs Universidad Central 🇻🇪 | miércoles, 27 de mayo, 5:00 p.m.

Octavos de final 8️⃣

Los clasificado a esta parte del certamen serán los dos mejores equipos de cada uno de los grupos, completando así 16 conjuntos. Las series emparejarán a algún primero contra algún segundo para llaves con partidos de ida y vuelta con posibilidad de penaltis si hay empate. Los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto.

Únicamente en octavos de final, los equipos que hayan clasificado como primeros tienen asegurada la localía en el partido de vuelta. Después de eso, este beneficio se determinará por una denominación que se contará más adelante. No existen restricciones de equipos del mismo país ni que hayan jugado en grupos para el momento del sorteo.

Sorteo y bombos de octavos de final 🎱

Antes del sorteo, se organizarán dos tablas de rendimiento durante la fase de grupos, las cuales servirán para asignarle una denominación a cada club de acuerdo con sus méritos de desempeño y que pesará para definir las localías a partir de la instancia de cuartos de final. Los que avanzaron como primeros de su grupo tendrán una asignación del O1 al O8, mientras que los segundos llevarán del O9 al O16.

Bombo 1 O1: Por definir.

Por definir. O2: Por definir.

Por definir. O3: Por definir.

Por definir. O4: Por definir.

Por definir. O5: Por definir.

Por definir. O6: Por definir.

Por definir. O7: Por definir.

Por definir. O8: Por definir. Bombo 2 O9: Por definir.

Por definir. O10: Por definir.

Por definir. O11: Por definir.

Por definir. O12: Por definir.

Por definir. O13: Por definir.

Por definir. O14: Por definir.

Por definir. O15: Por definir.

Por definir. O16: Por definir.

Llaves de octavos de final ⚔️

A: Por definir.

B: Por definir.

C: Por definir.

D: Por definir.

E: Por definir.

F: Por definir.

G: Por definir.

H: Por definir.

Partidos, horarios y resultados de octavos de final (ida) ⌚

Por definir.

Partidos, horarios y resultados de octavos de final (vuelta) ⌚

Por definir.

Cuartos de final 4️⃣

Aquí llegarán los ocho ganadores de la instancia anterior contra el rival que ya haya marcado el cuadro del campeonato. La localía en el partido de vuelta será para aquel con menor denominación dentro de la asignación que se hizo antes de los octavos de final. Los cuartos de final se jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre.

Partidos, horarios y resultados de cuartos de final (ida) ⌚

Por definir.

Partidos, horarios y resultados de cuartos de final (vuelta) ⌚

Por definir.

Semifinales 2️⃣

La dinámica de partidos de ida y vuelta se mantiene para los cuatro equipos que llegan a este avanzado punto de la Copa Libertadores. Cerrar como local será el beneficio para el de menor denominación asignada antes de los octavos de final. Esta etapa se jugará entre el 13 y el 21 de octubre.

Partidos, horarios y resultados de semifinales (ida) ⌚

Por definir.

Partidos, horarios y resultados de semifinales (vuelta) ⌚

Por definir.

Final 🏟️

El anuncio de la sede se hizo el 25 de noviembre del 2025 y se confirmó a Montevideo como la ciudad para el partido único de la final. Sin embargo, el estadio y la fecha todavía están pendientes por definirse. Lo que sí parece un hecho es que será un día sábado, como viene sucediendo. Tentativamente, sería el 28 de noviembre.

Premios de la Copa Libertadores 2025 💸

Conmebol ya ha hecho el anuncial oficial con respecto a este tema. Se presentan aumentos para algunas rondas, pero la mayoría de instancias siguen presentando los mismos incentivos que el año anterior. Un equipo que inicie su participación en fase de grupos y quede campeón puede aspirar a una acumulación superior a los 42 millones de dólares.

Fase previa 1: $400.000 USD.

Fase previa 2: $500.000 USD.

Fase previa 3: $600.000 USD.

Fase de grupos: $3.000.000 USD + 340.000 USD de incentivo por cada partido ganado, únicamente en esta fase del torneo.

Octavos de final: $1.250.000 USD.

Cuartos de final: $1.700.000 USD.

Semifinal: $2.300.000 USD.

Subcampeón: $7.000.000 USD.

Campeón: $25.000.000 USD.

A los premios obtenidos por cada equipo según la fase alcanzada se le restan las sanciones por tarjetas, incumplimiento de itinerario, comportamiento de aficiones, faltas a las normas de mercadeo y comunicación, entre otras impuestas por la Comisión de Disciplina de Conmebol. Esto se hace de esta manera porque el dinero acumulado se les paga a los clubes una vez terminan su participación en el torneo.

Palmarés 🏆

Campeones de cada edición de la Copa Libertadores

Año Campeón Subcampeón 1960 Peñarol (URU) Olimpia (PAR) 1961 Peñarol (URU) Palmeiras (BRA) 1962 Santos (BRA) Peñarol (URU) 1963 Santos (BRA) Boca Juniors (ARG) 1964 Independiente (ARG) Club Nacional (URU) 1965 Independiente (ARG) Peñarol (URU) 1966 Peñarol (URU) River Plate (ARG) 1867 Racing (ARG) Club Nacional (URU) 1968 Estudiantes (ARG) Palmeiras (BRA) 1969 Estudiantes (ARG) Club Nacional (URU) 1970 Estudiantes (ARG) Peñarol (URU) 1971 Club Nacional (URU) Estudiantes (ARG) 1972 Independiente (ARG) Universitario (PER) 1973 Independiente (ARG) Colo-Colo (CHI) 1974 Independiente (ARG) Sao Paulo (BRA) 1975 Independiente (ARG) Unión Española (CHI) 1976 Cruzeiro (BRA) River Plate (ARG) 1977 Boca Juniors (ARG) Cruzeiro (BRA) 1978 Boca Juniors (ARG) Deportivo Cali (COL) 1979 Olimpia (PAR) Boca Juniors (ARG) 1980 Club Nacional (URU) Internacional (BRA) 1981 Flamengo (BRA) Cobreloa (CHI) 1982 Peñarol (URU) Cobreloa (CHI) 1983 Gremio (BRA) Peñarol (URU) 1984 Independiente (ARG) Gremio (BRA) 1985 Argentinos Juniors (ARG) América de Cali (COL) 1986 River Plate (ARG) América de Cali (COL) 1987 Peñarol (URU) América de Cali (COL) 1988 Club Nacional (URU) Newell’s (ARG) 1989 Atlético Nacional (COL) Olimpia (PAR) 1990 Olimpia (PAR) Barcelona (ECU) 1991 Colo-Colo (CHI) Olimpia (PAR) 1992 Sao Paulo (BRA) Newell’s (ARG) 1993 Sao Paulo (BRA) Universidad Católica (CHI) 1994 Vélez (ARG) Sao Paulo (BRA) 1995 Gremio (BRA) Atlético Nacional (COL) 1996 River Plate (ARG) América de Cali (COL) 1997 Cruzeiro (BRA) Sporting Cristal (PER) 1998 Vasco da Gama (BRA) Barcelona (ECU) 1999 Palmeiras (BRA) Deportivo Cali (COL) 2000 Boca Juniors (ARG) Palmeiras (BRA) 2001 Boca Juniors (ARG) Cruz Azul (MEX) 2002 Olimpia (PAR) Sao Caetano (BRA) 2003 Boca Juniors (ARG) Santos (BRA) 2004 Once Caldas (COL) Boca Juniors (ARG) 2005 Sao Paulo (BRA) Atlético Paranaense (BRA) 2006 Internacional (BRA) Sao Paulo (BRA) 2007 Boca Juniors (ARG) Gremio (BRA) 2008 Liga de Quito (ECU) Fluminense (BRA) 2009 Estudiantes (ARG) Cruzeiro (BRA) 2010 Internacional (BRA) Chivas de Guadalajara (MEX) 2011 Santos (BRA) Peñarol (URU) 2012 Corinthians (BRA) Boca Juniors (ARG) 2013 Atlético Mineiro (BRA) Olimpia (PAR) 2014 San Lorenzo (ARG) Nacional (PAR) 2015 River Plate (ARG) Tigres (MEX) 2016 Atlético Nacional (COL) Independiente del Valle (ECU) 2017 Gremio (BRA) Lanús (ARG) 2018 River Plate (ARG) Boca Juniors (ARG) 2019 Flamengo (BRA) River Plate (ARG) 2020 Palmeiras (BRA) Santos (BRA) 2021 Palmeiras (BRA) Flamengo (BRA) 2022 Flamengo (BRA) Atlético Paranaense (BRA) 2023 Fluminense (BRA) Boca Juniors (ARG) 2024 Botafogo (BRA) Atlético Mineiro (BRA) 2025 Flamengo (BRA) Palmeiras (BRA)

Títulos por país en la Copa Libertadores

País Campeonatos Subcampeonatos Brasil 25 20 Argentina 25 13 Uruguay 8 8 Colombia 3 7 Paraguay 3 5 Chile 1 5 Ecuador 1 3 México 0 3 Perú 0 2

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