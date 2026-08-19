Kevin Serna da una mano para la clasificación de Fluminense a cuartos de final de Copa Libertadores

El atacante colombiano de 28 años, Kevin Serna, anotó el único gol de Fluminense en el juego de vuelta ante Independiente Rivadavia.

Kevin Serna, figura del Fluminense | Foto por ANDRES LARROVERE / AFP

Día definitivo en la Copa Libertadores de América 2026 y los futbolistas colombianos sigue dando golpes en la mesa. En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Argentina, se llevó a cabo el partido de vuelta por los octavos de final de ‘La Novia de América’ entre Independiente Rivadavia y Fluminense.

Después de haber empatado sin goles en el mítico Estadio Maracaná, en territorio argentino tampoco se sacaron ventajas y luego de un empate a un gol todo se definió desde el punto del penal. Tras cinco penales cobrados, la igualdad persistía. Sin embargo, en el mata-mata, Guga anotó y Fábio le atajó el remate a Rodrigo Atencio para que los brasileños se quedarán con el tiquete a cuartos de final.

Uno de los grandes destacados de Fluminense fue el colombiano Kevin Serna. Un futbolista que tras la salida de Jhon Arias del equipo brasileño, tomó la batuta, pero con el tiempo se fue apagando tanto su fútbol como su participación en el equipo. De hecho, en este juego no fue titular.

Así le fue a Kevin Serna ante Independiente Rivadavia

Kevin Serna fue suplente e ingresó al minuto 66 al partido entre Fluminense e Independiente Rivadavia. El colombiano no viene siendo uno de los principales jugadores del equipo ‘carioca’, pero en esta ocasión fue fundamental para la clasificación a cuartos de final.

Nueve minutos después de su ingresó, Hércules lanzó un balón largo para Kevin Serna. El ‘cafetero’ logró ganar la posición y a pura velocidad terminó definiendo de gran manera para poner el primer tanto del partido y la victoria parcial de Fluminense ante el conjunto argentino.

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En la última jugada del partido, Independiente Rivadavia logró empatar el partido y la serie. No obstante, en los penales se hizo valer la jerarquía e historia de Fluminense y los ‘cariocas’ se quedaron con la clasificación. Ahora bien, tanto Kevin Serna como Julián Millán tuvieron un par de minutos de acción.

El extremo de 28 años registró un gol, tres remates, dos de cuatro pases acertados, 100 % de efectividad en sus regates, dos recuperaciones y ocho de 12 duelos ganados. Datos y estadísticas que, en los 25 minutos que disputó, lo dejaron muy bien parado de cara al futuro del equipo brasileño.

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