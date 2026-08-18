Deportes Tolima vs Independiente del Valle: ¡alineaciones confirmadas!

El partido de ida debió jugarse la semana anterior, pero fue reprogramado por el terremoto que consternó a Colombia.

Deportes Tolima e Independiente del Valle juegan la ida.

¿A qué hora juegan Deportes Tolima vs Independiente del Valle hoy, 18 de agosto en la Copa Libertadores 2026?

Luego del aplazamiento por cuenta del terremoto que sacudió a Colombia hace ocho días, este partido de ida en los octavos de final del certamen continental se programó para jugarse en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué este martes a las 7:30 p.m. La serie se definirá en territorio ecuatoriano la siguiente semana.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Los derechos de transmisión de esta competencia están en manos de ESPN, que transmite a través de los diferentes cableoperadores que lo incluyen dentro de sus guías de programación. Otra posibilidad es acceder con una conexión de internet y una suscripción activa a la plataforma de streaming Disney+.

Alineaciones de Deportes Tolima vs Independiente del Valle, al momento

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Hómer Martínez, Bryan Rovira; Adrián Parra, Jorge Cabezas y Kelvin Flórez.

Independiente del Valle: Aldaír Quintana; Dáykol Romero, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Layan Loor; Jordy Alcívar, Junior Sornoza, Hugo Quintana; Arón Rodríguez, Emerson Pata y Carlos González.

Copa Libertadores 2026: criterios de desempate

En este punto de eliminación directa de la Copa Libertadores 2026, cualquier empate en el marcador global tras el partido de vuelta se definirá directamente con cobros desde el punto penalti. Esta norma cambia únicamente para la final, la cual se juega a partido único en una sede predefinida y sí contempla la prórroga en caso de una igualdad durante los 90 minutos reglamentarios.

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