Jerry Jones espera que los Cowboys jueguen en México la próxima temporada de la NFL

El dueño de Dallas señaló que la franquicia podría disputar un partido internacional y reconoció la posibilidad de hacerlo en territorio mexicano

Jerry Jones quiere a los Cowboys en México | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Dallas Cowboys podrían volver a disputar un partido fuera de Estados Unidos y su dueño, Jerry Jones, señaló que espera que ese encuentro pueda realizarse en México durante la próxima temporada de la NFL.

Después de la derrota de los Cowboys ante Los Angeles Chargers, Jones explicó que considera probable que el equipo participe en un partido internacional en un futuro cercano y apuntó a que podría ocurrir en 2027, incluso si la franquicia debe ceder uno de sus encuentros como local. “Creo que será en un futuro cercano. Y por futuro cercano me refiero al próximo año”, declaró el propietario y gerente general de Dallas.

La NFL amplió el calendario de temporada regular a 17 partidos y estableció una rotación para que todos los equipos disputen encuentros internacionales con el paso de las temporadas. Jones reconoció que esa modificación influye en la posibilidad de que los Cowboys salgan nuevamente del país.

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Para la próxima campaña, Dallas tendrá nueve partidos programados en el AT&T Stadium, debido al sistema de rotación que otorga un noveno encuentro como local a los equipos de la Conferencia Nacional en determinadas temporadas.

Jones explicó que la organización entiende la dificultad de encontrar un rival que acepte enfrentar a los Cowboys en México como visitante, debido a la presencia que tiene el equipo dentro del país.

El propietario señaló que, con el formato actual, las franquicias no tienen garantizado mantener ese noveno partido como local cada temporada, por lo que existe la posibilidad de utilizarlo para un compromiso internacional. “Así que no tenemos opción”, comentó Jones al hablar sobre la rotación establecida por la liga.

La relación entre Cowboys y México

Dallas mantiene una relación cercana con la afición mexicana. Durante sus partidos como local, el equipo cuenta con la presencia del Mariachi Vargas de Tecalitlán, agrupación que acompaña los encuentros en el AT&T Stadium.

Inicialmente, la participación del mariachi estaba contemplada para un solo partido, pero la organización decidió mantener su presencia durante la temporada debido a la respuesta que tuvo entre los aficionados.

La última vez que los Cowboys disputaron un partido fuera de Estados Unidos fue el 9 de noviembre de 2014, cuando enfrentaron a los Jacksonville Jaguars en Londres. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que la liga regresará a México la próxima temporada como parte de la Serie de Partidos Internacionales, con el Estadio Azteca como sede.

Hasta ahora, Dallas ha jugado cuatro partidos de pretemporada en territorio mexicano: tres en la Ciudad de México y uno en Monterrey. Sin embargo, la franquicia no disputa un encuentro oficial de temporada regular en el país desde la creación del actual calendario internacional. La posibilidad de que los Cowboys regresen a México dependerá de la planificación de la NFL y de la programación de partidos internacionales para la próxima temporada.

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