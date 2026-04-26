Andre Johnson ve posible tener a un mexicano en los Texans

Andre Johnson visitó Monterrey, elogió el futuro de Texans tras el Draft 2026 y destacó el talento latino, incluido Fernando Mendoza, rumbo a la NFL

El exreceptor elogió el talento nacional | Claro Sports-Luis Javier Pavón

Andre Johnson, el primer miembro del Salón de la Fama en la historia de los Texans, visitó Monterrey este domingo y habló tanto del futuro de su ex equipo como de Fernando Mendoza, el primer pick global del Draft de 2026, originario de Miami, Florida, al igual que el ex receptor.

Los Texans tuvieron un cierre complicado en la temporada 2025 al caer 28-16 ante los eventuales campeones de la AFC, Patriots, en la ronda divisional de los playoffs. No obstante, tuvieron a la mejor defensa de la liga durante la campaña regular. Esta semana, en el Draft, seleccionaron a cuatro jugadores defensivos y tres ofensivos, bajo la filosofía defensiva de su head coach, DeMeco Ryans. “Creo que hicieron un trabajo increíble en el draft, para las posiciones que necesitábamos creo que acertamos con todas. Conseguimos grandes jugadores y estoy muy emocionado por la próxima temporada”, comentó Andre Johnson.

El mejor receptor en la historia de la franquicia considera que Houston no está lejos del máximo objetivo: ganar un Super Bowl. “Sí estamos un poco decepcionados por cómo terminó la temporada el año pasado, pero creo que no hay límites para la organización de los Texans. Tenemos gente estupenda, grandes jugadores, y se trata simplemente de salir al campo y ejecutar, hacer lo correcto, ya sabes, hacer las jugadas cuando se necesitan”, mencionó.

Miami, aún protagonista en la NFL

Antes de convertirse en leyenda en el estado de Texas, Andre Johnson nació y creció en Miami, Florida, por lo que siempre tuvo mucho contacto con la comunidad latinoamericana. Pasó por los Hurricanes en el fútbol americano colegial hasta eventualmente ser el tercer pick global del Draft en 2003. Es decir, tiene una historia muy similar a Fernando Mendoza, la primera selección global de este año y nuevo quarterback de Raiders. “Que Fernando sea de Miami, es genial. Toda su historia es genial”, mencionó.

Hay que recordar que Mendoza siempre soñó con jugar para el alma mater de Andre, la Universidad de Miami, pero la vida lo puso en Indiana y terminó por arrebatarle el campeonato nacional a los Canes en el Hard Rock Stadium. “Que el coach Mario Cristóbal y su padre fueran juntos a la preparatoria, y él volviera a casa, claro que odié verlo ganar, pero que consiguiera un campeonato nacional contra los Miami Hurricanes, la historia fue increíble. El círculo se cerró con él siendo la primera selección del draft”.

Ahora, ya con Fernando Mendoza, los latinoamericanos continúan ganando más reflectores en la NFL. “La preparatoria a la que fui estaba en la comunidad latina, así que para mí eso no importa. Si puedes jugar, puedes jugar, no importa la raza, la complexión, el tamaño, el color, lo que sea, no me importa. Soy un gran aficionado al juego y apoyo a todos, sin importar quién sea”, declaró.

Viendo en primera persona el talento que tiene México tanto en el fútbol americano como en el flag football, Johnson considera que los Texans podrían tener un jugador mexicano en un futuro cercano. “Creo que es algo que puede suceder porque cuando construyes relaciones y constantemente vienes a un lugar, ahora sabemos que hay jugadores aquí. Tuve la oportunidad de entrar y ver a algunos de los jugadores de Borregos en el vestidor y hay algunos chicos de buen tamaño aquí. Incluso, uno de los chicos que estaba mirando pensé que era universitario, pero me dicen que estaba en la preparatoria. Así que, como dije, hay talento en todas partes”, comentó Andre.

Monterrey, la nueva casa de los Texans

El equipo de la NFL continúa haciendo de la Sultana del Norte su nueva casa, pues además de anunciar una selección del Draft, ahora trajo al mejor nombre que ha vestido sus colores para cerrar el primer torneo de flag football que organizan fuera de Estados Unidos. “La forma en que los fanáticos se presentaron hoy, esta es mi primera vez aquí, pero parece que estamos en Texas. Todos con ropa de Texans puesta, incluso con mi jersey, fue muy acogedor. Definitivamente quiero volver y pasar un poco más de tiempo para conocer un poco mejor”.

A destacar que el torneo fue únicamente para la rama femenil, con la frase “She’s next” como principal lema para fomentar el crecimiento del flag football en México. “Todo el concepto de ‘ella es la siguiente’ que Hannah McNair está haciendo, que los Texans están haciendo, es algo genial. Creo que crea más oportunidades para las mujeres, y yo soy un gran fan de tener más oportunidades para las mujeres, especialmente en los deportes. Recuerdo mucho una prima con la que crecí, éramos un grupo principalmente de chicos y ella salía a la calle y jugaba al fútbol americano con nosotros. Así que ver a estas jóvenes aquí jugando hoy, hay mucho talento aquí, siempre es genial verlo”, comentó Andre.

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