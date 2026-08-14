Leagues Cup define sus cuartos de final… ¡sin un solo partido en México!

América y Toluca obtuvieron derechos de localía por su clasificación, pero deberán jugar en sedes neutrales de Estados Unidos, mientras Monterrey y León visitarán a Chicago Fire y Real Salt Lake

El torneo, por el momento, ya no pisará suelo mexicano

La Leagues Cup 2026 ya tiene definidos sus cuartos de final, instancia que se disputará entre el 25 y 26 de agosto con cuatro enfrentamientos entre clubes de la Liga MX y la MLS. Ocho equipos siguen en competencia por el título y por tres boletos a la Concacaf Champions Cup, pero ninguno de los partidos se jugará en territorio mexicano, incluso cuando Toluca y América obtuvieron derechos de localía por su posición en la Fase Uno.

El primer duelo se disputará el martes 25 de agosto entre Monterrey y Chicago Fire FC en el SeatGeek Stadium, en Bridgeview, Illinois. El encuentro comenzará a las 19:30 horas locales y será transmitido por Apple TV. Rayados deberá afrontar el compromiso en casa de su rival de la MLS.

Ese mismo día, León enfrentará a Real Salt Lake en el Dick’s Sporting Goods Park, en Commerce City, Colorado. El partido está programado para las 20:30 horas locales. La Fiera quedó como líder de la tabla de la Liga MX (9 puntos), pero su duelo se llevará a cabo en una sede correspondiente al equipo estadounidense.

La actividad continuará el miércoles 26 de agosto con América frente a Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California. Las Águilas obtuvieron derechos de localía por haber terminado entre los dos clubes elegibles de la Liga MX mejor clasificados, pero el reglamento establece que esos encuentros deben jugarse en una sede neutral y no en México.

Toluca vive una situación similar. Los Diablos también consiguieron dicho beneficio, pero enfrentarán a Austin FC en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey. De esta manera, los dos equipos mexicanos con esa ventaja reglamentaria ejercerán su condición en Estados Unidos y no en sus estadios habituales.

Calendario cuartos, semifinal y final Leagues Cup 2026

Martes 25 de agosto

Monterrey vs Chicago Fire FC | 18:30 horas, tiempo local | Apple TV

León vs Real Salt Lake | 20:30 horas, tiempo local | Apple TV

Miércoles 26 de agosto

Toluca vs Austin FC | 18:30 horas, tiempo local | Apple TV, UniMás/TUDN, FS1, TSN 5 e Imagen TV

América vs Columbus Crew | 20:45 horas, tiempo local | Apple TV, UniMás/TUDN, FS1, TSN 5, Televisa e Imagen TV

Partidos de semifinal: Entre el 1 y 2 de septiembre

Tercer lugar y Gran Final: 6 de septiembre

El formato de la competencia establece que Toluca y América, al ser los dos representantes de la Liga MX mejor ubicados entre los clasificados, pueden disponer de condiciones de localía en los cuartos, aunque sin trasladar los partidos a México. Monterrey y León, en cambio, deberán jugar en las sedes de Chicago Fire y Real Salt Lake, respectivamente.

Los ganadores de estos cuatro enfrentamientos avanzarán a las semifinales, programadas para el 1 y 2 de septiembre. La final y el partido por el tercer lugar se disputarán el 6 de septiembre, fecha en la que también se terminarán de repartir los tres lugares disponibles para la Concacaf Champions Cup.

MÁS INFORMACIÓN: Los cinco títulos que Toluca puede conquistar en el 2026

Así, la Leagues Cup entra en su fase de eliminación directa con cuatro cruces entre Liga MX y MLS y con una particularidad que vuelve a marcar el torneo: ningún encuentro de cuartos de final tendrá sede en México. América y Toluca tendrán derechos de localía, pero deberán ejercerlos en escenarios neutrales dentro de Estados Unidos.

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