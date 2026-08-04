Standings MLB 2026: posiciones actualizadas de la Liga Americana

Los líderes de cada división se mantienen firmes, pero la carrera por el comodín está más apretada que nunca.

Los Rays marchan primeros en el Este | DUSTIN BRADFORD / GETTY IMAGES VIA AFP

La Liga Americana llega a este martes con un panorama interesante en lo que respecta a la tabla de posiciones. La fecha límite de cambios ya quedó atrás, los roster se movieron y ahora toca ver quién aprovecha mejor sus nuevas piezas de cara a la recta final de la temporada regular.

Los líderes de cada división no dan tregua

En el Este, los Tampa Bay Rays siguen mandando con un récord de 66-46, aguantando el empuje constante de unos Yankees que no bajan los brazos con 63-49. Boston tampoco se queda atrás y se mete en la conversación con 60-51, lo que deja a este trío como uno de los más competidos de todo el circuito.

Por su parte los Chicago White Sox sorprenden a todos liderando la división Central con 59-52, una temporada que nadie veía venir después de un 2025 para el olvido. Cleveland les sigue muy de cerca con 57-56, apenas tres juegos de diferencia, y Minnesota tampoco se resigna con 56-57. Mientras que Detroit Tigers y los Kansas City Royals se encuentran en el foso ocupando la cuarta y quinta posición respectivamente con récords negativos de 54-58 en el caso de los de Michigan y 46-67 en el de los Reales.

En el Oeste, Houston marcha en la primera posición de la tabla con registro de 58-56 en una división donde nadie termina de despegarse, ya que Texas (55-57) y Seattle (55-58) están a un par de series de arrebatarle el primer lugar.

AL Este: Tampa Bay Rays 66-46

AL Central: Chicago White Sox 59-52

AL Oeste: Houston Astros 58-56

La carrera por el comodín se pone caliente

Para el resto de equipos que pelea por un puesto en playoffs la mirada está puesta en el comodín. De momento Yankees y Boston tienen amarrados los dos primeros boletos de comodín gracias a su colchón de juegos sobre el resto, pero el tercer cupo es una batalla campal donde Cleveland aparece como el equipo que hoy sostiene ese boleto, apoyado en su cercanía con la cima del Central.

Detrás de los Guardians vienen pisándole los talones Minnesota, Texas y Seattle, todos separados por apenas un par de juegos, así que cualquier mala racha puede sacar a cualquiera de la foto en cuestión de días.

1° comodín: New York Yankees 63-50

2° comodín: Boston Red Sox 60-51

3° comodín (en posesión): Cleveland Guardians 57-56

Perseguidores directos: Minnesota Twins 56-57, Texas Rangers 55-58, Seattle Mariners 55-58, Detroit Tigers 54-58

Refuerzos que pueden cambiar el rumbo

La fecha límite dejó movimientos que huelen a jugada maestra para varios equipos de la Americana. Los White Sox reforzaron su rotación con el derecho dominicano Luis Castillo, adquirido desde Seattle, sumándose al brazo mexicano José Urquidy que ya habían incorporado semanas atrás, un combo que le da mucha más profundidad a un equipo que ya venía dando la sorpresa.

Los Yankees tampoco se quedaron cruzados de brazos y sumaron al infielder Luis García Jr. procedente de Washington, aunque tuvieron que despedirse de Camilo Doval, quien terminó en Pittsburgh. Del otro lado, los Angels optaron por vender piezas y enviaron a Logan O’Hoppe y Chase Silseth hacia Texas, una señal clara de que en Anaheim ya piensan en el futuro más que en este agosto.

Con este mapa de refuerzos y una tabla tan apretada, agosto se perfila como el mes donde se defina buena parte del boleto a la postemporada en la Liga Americana.

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