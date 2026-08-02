¿Qué es la Regla del 72% en MLB? La estadística que predice a los campeones

Agosto marca el inicio de la carrera definitiva rumbo a los playoffs de las Grandes Ligas.

Houston Astros | Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Más allá de los movimientos en la fecha límite de cambios, existe una tendencia histórica que año con año cobra fuerza: la llamada “Regla del 72%”, un indicador que demuestra que llegar al primer lugar de la división al comenzar agosto suele ser el mejor presagio de un campeonato divisional.

La estadística que convierte agosto en el mes más importante

Desde la reestructuración de las Grandes Ligas y la consolidación del formato con Comodín, MLB comenzó a medir qué tan determinante era ocupar el liderato divisional al iniciar agosto. Los números han sido contundentes.

Desde 1996, 126 de los 174 campeones divisionales (72.4%) ya ocupaban el primer lugar de su sector al comenzar agosto. En otras palabras, casi tres de cada cuatro líderes logran sostener la cima hasta el final de la temporada regular.

La tendencia también alcanza la Serie Mundial. En la era del actual formato de postemporada, casi dos de cada tres campeones llegaron a agosto como líderes divisionales, confirmando que los equipos más sólidos suelen construir sus campeonatos mucho antes de septiembre.

Los seis equipos que hoy están protegidos por la “Regla del 72%”

Al iniciar agosto de 2026, seis organizaciones ocupan el primer lugar de sus respectivas divisiones y, de acuerdo con la tendencia histórica de las Grandes Ligas, tienen un 72.4% de probabilidades de terminar como campeones divisionales si logran sostener el liderato durante los próximos dos meses.

Liga Americana Este : Tampa Bay Rays (65-45) Central : Chicago White Sox (58-52) Oeste : Houston Astros (57-55)

Liga Nacional Este : Atlanta Braves (66-45) Central : Milwaukee Brewers (69-41) Oeste : Los Angeles Dodgers (69-42)



Cuando la historia se cumple… y cuando se rompe

La estadística ha sido casi perfecta en varias temporadas. En 1996, 1997 y 1999, los seis líderes divisionales que iniciaron agosto conservaron el primer lugar hasta conquistar sus respectivas divisiones, un hecho que reforzó el valor predictivo de esta métrica.

Sin embargo, el béisbol también vive de las excepciones. Entre los casos más recordados aparece el colapso de los Mets en 2007, cuando desperdiciaron una amplia ventaja en el Este de la Liga Nacional durante septiembre y terminaron viendo a los Phillies quedarse con el banderín.

Otro episodio histórico ocurrió en 2018, cuando los Phillies, Cubs y Diamondbacks, líderes de la Liga Nacional al iniciar agosto, terminaron perdiendo sus respectivas divisiones en una de las mayores anomalías de la era moderna.

La presión comienza ahora

Con dos meses por disputar, el margen de error prácticamente desaparece. Los equipos que hoy encabezan sus divisiones cuentan con la historia de su lado, pero también cargan con la presión de sostener un ritmo ganador durante agosto y septiembre. Es por eso que se refuerzan con lo mejor, como lo hicieron los Dodgers al hacerse con los servicios de Tarik Skubal.

Mientras tanto, las novenas perseguidoras buscarán convertirse en parte del 27.6% que desafía las probabilidades y cambia el rumbo de la temporada. Para lograrlo han estado dirigiendo sus estrategias a reforzarse con peloteros poderosos como Luis Arráez.

Lo que es una realidad, a parte de esta tradición estadística, es que los beisbolistas latinos han sido fundamentales en el buen desempeño de las franquicias de la MLB y serán fundamentales en la definición del campeonato durante el otoño.

Datos clave

72.4% de los líderes divisionales al iniciar agosto terminan ganando su división.

de los líderes divisionales al iniciar agosto terminan ganando su división. 126 de 174 campeones divisionales desde 1996 ocupaban el primer lugar el 1 de agosto.

campeones divisionales desde 1996 ocupaban el primer lugar el 1 de agosto. Cerca del 65% de los campeones de Serie Mundial en la era del Comodín comenzaron agosto liderando su división.

en la era del Comodín comenzaron agosto liderando su división. 1996, 1997 y 1999 registraron pleno de efectividad: todos los líderes de agosto conservaron el liderato hasta el final.

Te puede interesar