La camiseta del basquetbolista esloveno está siendo de las más solicitadas, sobre todo por su actual desempeño en la temporada 2026-2027

Luka Doncic ha tenido un gran comienzo de campaña con Lakers. Foto: AFP / S. Haffey

La camiseta de Luka Doncic, el base esloveno de Los Angeles Lakers, se comercializa en Estados Unidos con diferentes diseños, materiales y rangos de precios.

Los aficionados de la NBA puede encontrar el jersey con el número 77, desde réplicas más económicas hasta modelos Swingman de Nike y Jordan Brand, inspirados en la indumentaria que utiliza durante sus partidos.

Al momento de comprar la camiseta, notarás diferencias en el tipo de tela, el acabado de los números y el nivel de detalle, lo que influye directamente en los precios.

Además, el atleta de 27 años lidera el mejor arranque de los Lakers en siete años. Incluso sin LeBron James, ahora con Philadelphia 76ers, la franquicia californiana ha encontrado una nueva identidad que comienza a dar resultados en la temporada 2026-2027.

¿Qué versiones del jersey de Luka Doncic se pueden comprar?

Una de las opciones más accesibles es la ‘Fast Break’ de Fanatics, considerada una réplica del uniforme oficial. Según indica el sitio web, está confeccionada con una malla ligera de poliéster reciclado, tiene el nombre y el número del jugador aplicados mediante impresión térmica y un corte clásico.

Su precio regular ronda los $89.99 dólares, aunque la tienda oficial de la NBA ha mostrado ofertas que la dejan entre $62.99 y $71.99 dólares, dependiendo del código promocional. Los modelos se encuentran en diferentes diseños: ‘Icon’, de color dorado; ‘Association’, blanco; y ‘Statement’.

Si buscas una camiseta con acabados más elaborados puedes optar por la ‘Swingman’ de Nike. El portal de la marca destaca que el modelo utiliza tecnología Dri-FIT para ayudar a evacuar el sudor y presenta detalles que reproducen con mayor fidelidad el uniforme de los Lakers. Su precio habitual se sitúa alrededor de $125 dólares.

La subsidiaria Jordan Brand también comercializa la versión ‘Swingman’ morada, correspondiente a la edición ‘Statement’. Su precio regular ronda los $124.99 dólares.

Además, debido al Black Friday que cae el viernes 27 de noviembre, todavía puedes encontrar nuevas promociones durante los próximos días. De hecho, la tienda oficial de la NBA ya muestra descuentos en algunos jerseys de Doncic, con rebajas sobre el precio habitual y códigos promocionales aplicables a determinados productos.

Luka Doncic brilla con LA Lakers en la 2026-2027

El interés por la camiseta del esloveno coincide muy bien con un gran comienzo de campaña. Al momento de esta publicación, Doncic promediaba 36.6 puntos, 6.6 rebotes y 7.7 asistencias por partido, después de disputar 16 encuentros.

Los Lakers dirigidos por JJ Redick presentan hasta ahora un balance de 15 victorias y tres derrotas, ocupando el segundo puesto de la Conferencia Oeste, y empatados con San Antonio en el mejor registro de la NBA. El 23 de noviembre vencieron 109-94 al Utah Jazz: Doncic aportó 28 puntos y ocho asistencias.

Te puede interesar: