El Barcelona visita Azerbaiyán por primera vez en un partido oficial. Consulta los horarios en Estados Unidos

Barcelona llega con ausencias a la jornada de Champions | G. Arjevanidze | AFP

El partido Sabah FK vs Barcelona de la UEFA Champions League 2026-27 se juega este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú, por la quinta jornada de la fase de liga.

Los aficionados que siguen al conjunto azulgrana desde Estados Unidos podrán ver el encuentro en español por UniMás, TUDN y ViX, mientras que la transmisión en inglés estará disponible exclusivamente a través de Paramount+. El silbatazo inicial está programado para las 12:45 p.m. ET, 11:45 a.m. CT, 10:45 a.m. MT y 9:45 a.m. PT.

¿A qué hora juega Barcelona vs Sabah FK en Estados Unidos?

El compromiso representa una visita poco habitual para el conjunto catalán, que viajará hasta Bakú para enfrentarse a un rival que disputa por primera vez esta competición en su historia.

Debido a la diferencia horaria entre Azerbaiyán y Estados Unidos, el partido se jugará durante la mañana para los aficionados de la costa oeste y al mediodía para quienes viven en la región oriental del país.

Estos son los horarios para seguir el encuentro del miércoles 25 de noviembre:

Hora del Este (EST): 12:45 p.m.

12:45 p.m. Hora del Centro (CST): 11:45 a.m.

11:45 a.m. Hora de la Montaña (MST): 10:45 a.m.

10:45 a.m. Hora del Pacífico (PST): 9:45 a.m.

En España, el encuentro comenzará a las 6:45 p.m., mientras que en Bakú el balón rodará a las 9:45 p.m., hora local.

Canales y streaming: dónde ver Sabah vs. Barcelona en vivo

Los seguidores del Barcelona en Estados Unidos tendrán alternativas tanto en inglés como en español para seguir la quinta jornada de la Champions League.

La transmisión en inglés estará disponible exclusivamente por Paramount+, plataforma que cuenta con los derechos de la competición en ese idioma. La cobertura previa está programada para comenzar a las 12:00 p.m. ET.

MÁS INFORMACIÓN: Los elogios de Hansi Flick a Lamine Yamal

Para quienes prefieren escuchar el partido en español, las opciones confirmadas incluyen UniMás, mediante televisión abierta, y TUDN, a través de televisión de paga. También será posible seguirlo por ViX, TUDN.com, TUDN App y Univision NOW.

Otras alternativas para acceder a la señal en español son DirecTV Stream y Hulu + Live TV, siempre que el paquete contratado incluya los canales correspondientes.

Una opción adicional para quienes todavía no tienen suscripción es revisar las promociones de Paramount+ por Black Friday, que contemplan un precio introductorio de 2.99 dólares mensuales durante los primeros dos meses, según las condiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 2026.

El Barcelona afronta un viaje histórico y necesita sumar en Bakú

El encuentro ante Sabah FK tiene un significado especial para el Barcelona. El desplazamiento hasta Azerbaiyán representa el viaje más largo del club en sus participaciones europeas: aproximadamente 3,970 kilómetros en línea recta desde la ciudad catalana hasta Bakú.

La distancia total entre ida y vuelta ronda los 7,940 kilómetros, superando el anterior registro del equipo, establecido durante sus visitas al Rubin Kazán de Rusia.

En lo deportivo, Hansi Flick tiene una motivación adicional para buscar los tres puntos. Después de cuatro jornadas, el Barcelona ocupa la quinta posición con nueve unidades y se mantiene dentro de los puestos que conceden acceso directo a los octavos de final. Sin embargo, comparte puntuación con otros equipos, por lo que cualquier tropiezo podría modificar su situación.

Para este compromiso, el Barcelona tampoco contará con Lamine Yamal, quien permaneció en España por precaución debido a unas molestias leves en el tobillo derecho.

Así, el equipo de Flick tendrá que responder a un desafío que combina exigencia deportiva, desgaste por el desplazamiento y la necesidad de mantenerse entre los mejores de la Champions. Para los aficionados en Estados Unidos, la cita será temprano, pero ofrece una nueva oportunidad de acompañar al conjunto azulgrana en su camino europeo.

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