Guadalajara llega a la Liguilla del Apertura 2026 en lo más alto de la tabla, pero enfrenta dos antecedentes negativos

Chivas comienza su camino en la liguilla ante Pachuca | U. Ruiz | AFP

El duelo de Pachuca vs Chivas de este jueves 26 de noviembre representa el comienzo de su camino en los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX con una responsabilidad para el Rebaño que va más allá de conseguir el campeonato.

El Guadalajara de Gabriel Milito terminó como superlíder con 33 puntos luego de una pelea palmo a palmo con América y Cruz Azul en las últimas jornadas de la fase regular, por lo que ahora, tendrá que demostrar que puede trasladar esa regularidad a una eliminatoria frente a Pachuca.

El reto es doble: evitar una nueva decepción histórica como primer lugar y superar a un rival que llega fortalecido después de cerrar el torneo con cuatro victorias consecutivas.

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El primer capítulo se disputará en el Estadio Hidalgo, mientras que la definición tendrá lugar el domingo 29 en el Estadio Akron. Para el Rebaño, la ventaja deportiva existe, pero también aumenta la presión de una afición que espera volver a celebrar un título de Liga MX.

El superliderato representa una ventaja, pero también una presión adicional

El Guadalajara tiene motivos para ilusionarse con lo conseguido durante el Apertura 2026. Sus 33 unidades no solamente le permitieron terminar en la primera posición, sino que contribuyeron a establecer un registro de 69 puntos durante el año calendario, superando la anterior marca institucional de 63 unidades conseguida en 2004.

Además, el triunfo de Chivas por 1-0 frente a Cruz Azul en la última jornada tuvo un significado especial. Efraín Álvarez marcó el tanto que devolvió a Chivas a la cima después de 15 años sin terminar una fase regular como líder general.

Sin embargo, esa posición también revive recuerdos incómodos. En las dos ocasiones anteriores en las que Guadalajara terminó como superlíder en torneos cortos, fue eliminado en Cuartos de Final por equipos que habían clasificado en el octavo puesto.

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Ocurrió en el Clausura 2008, cuando Monterrey lo eliminó con un contundente global de 8-5, y volvió a suceder en el Apertura 2011, cuando Querétaro consiguió avanzar después de imponerse 2-1 en el marcador global.

Gabriel Milito conoce ese antecedente y ha intentado quitarle presión a su equipo. El entrenador argentino ha insistido en que comenzar la Liguilla significa entrar en un campeonato diferente, donde los ocho clasificados tienen posibilidades de alcanzar el título.

Pachuca llega en buen momento y tiene argumentos para sorprender

Si Chivas piensa que su posición en la clasificación será suficiente para superar la eliminatoria, podría encontrarse con una sorpresa desagradable. Pachuca no consiguió su boleto a la Liguilla por casualidad: terminó el campeonato con cuatro triunfos consecutivos frente a América, Tigres, Atlas y Toluca.

Los Tuzos acumularon 25 puntos y finalizaron en el octavo lugar, apenas ocho unidades por debajo del Guadalajara. También consiguieron mejores registros ofensivos, con 31 anotaciones durante las 17 jornadas, cuatro más que su próximo rival.

La principal amenaza tiene nombre y apellido: Salomón Rondón. El delantero venezolano terminó como campeón de goleo con 17 tantos y será una de las principales preocupaciones para la defensa rojiblanca.

A esto se suma un antecedente favorable para los hidalguenses. Pachuca ganó las dos eliminatorias de fase final que ha disputado frente a Chivas: las semifinales del Clausura 2006 y el repechaje del Guard1anes 2021.

La clave de Chivas será mantener la intensidad durante los 180 minutos

La gestión física y mental puede terminar siendo tan importante como el planteamiento táctico. Guadalajara eligió disputar la serie jueves y domingo para disponer de un día adicional de recuperación, especialmente después de las molestias físicas que presentaron algunos futbolistas durante el cierre de la fase regular.

El problema es que el descanso no debe convertirse en relajación. Pachuca llega con una dinámica positiva y buscará aprovechar cualquier desconcentración para tomar ventaja en el Estadio Hidalgo.

Milito necesita mantener el funcionamiento colectivo que permitió a Chivas terminar invicto como visitante durante el Apertura 2026, con tres victorias y cinco empates fuera de casa. También será fundamental controlar a Rondón y evitar que jugadores como Oussama Idrissi encuentren espacios para generar peligro.

La ventaja reglamentaria está del lado rojiblanco: si el marcador global termina empatado después de los dos encuentros, Guadalajara avanzará a semifinales por su mejor posición en la tabla.

El superliderato, por lo tanto, no garantiza nada, pero sí ofrece herramientas para competir. Chivas tiene una oportunidad de cambiar su historia reciente, aunque para conseguirlo deberá demostrar que la regularidad de 17 jornadas puede sostenerse cuando comienza la verdadera exigencia de la Liguilla.

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