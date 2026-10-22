La historia se repite con Bruno Fernandes: los asaltos a futbolistas que estremecieron al fútbol

El capitán del Manchester United estaba en Italia cuando desconocidos entraron a su vivienda; otros ídolos vivieron episodios similares

Fernandes se suma a los golpes que marcaron a grandes figuras | Claro Sports

El robo en la casa de Bruno Fernandes agravó una noche complicada para el Manchester United. Mientras el capitán portugués se encontraba en Italia por el partido ante Como en la Champions League 2026-27, unos ladrones entraron a su vivienda de Cheshire y sustrajeron objetos de valor. El episodio reabre una historia incómoda para el fútbol mundial: desde hace dos décadas, los robos a estrellas durante partidos y viajes se repiten, tanto en la Premier League como en las principales ligas europeas.

La Policía de Cheshire recibió hacia las 20:30 horas del miércoles 21 de octubre un aviso por la presencia de tres desconocidos en un jardín de Nether Alderley, una exclusiva zona al sur de Manchester. Cuando los agentes llegaron, los sospechosos ya habían huido, pero confirmaron el robo de varias pertenencias. La esposa y los hijos de Fernandes no estaban dentro de la vivienda, una mansión de seis habitaciones cuyo valor estimado ronda los cuatro millones de libras. No se ha establecido públicamente la cuantía total de lo sustraído.

La precisión horaria importa: el aviso policial llegó después de la derrota 4-1 del United frente al Como de Cesc Fàbregas, con doblete de Nico Paz; Fernandes había disputado 67 minutos. El patrón de aprovechar las ausencias sí cuenta con antecedentes documentados. En 2019, Europol informó de cinco detenidos y, en 2024, la Policía española arrestó a otros seis presuntos ladrones de futbolistas. A este último grupo se le atribuyeron ocho robos. No hay pruebas públicas que vinculen esas redes con el caso del portugués.

De 2006 a 2021: de la medalla robada a Dudek al drama de Di María

Uno de los antecedentes más simbólicos ocurrió en 2006, cuando Jerzy Dudek perdió, entre otras pertenencias, la medalla de la Champions League que había conquistado con Liverpool en 2005. Un año después, Pepe Reina detuvo dos penaltis ante Chelsea en la semifinal europea y regresó a casa para descubrir un asalto. Los ladrones se llevaron joyas, documentos y su Porsche Cayenne, que apareció incendiado. La noche que debía ser una celebración por el pase a la final terminó con la intervención de la policía.

Liverpool volvió a estremecerse en diciembre de 2007: cuatro encapuchados entraron al domicilio de Steven Gerrard mientras el capitán jugaba contra Olympique de Marsella en la Champions League. Su esposa, sus dos hijas y una amiga estaban dentro, aunque nadie resultó herido. Años después, en 2015, Ángel Di María también vivió un intento de robo en Cheshire, cuando militaba en Manchester United. Estaba cenando con su esposa y su hija; los delincuentes intentaron forzar la parte trasera de la casa, pero huyeron al activarse la alarma.

Los ataques se extendieron a otras estrellas. En junio de 2018, robaron en casa de Gerard Piqué y Shakira en Barcelona mientras el futbolista estaba concentrado con España y la cantante de gira; había familiares en el inmueble. Sadio Mané sufrió un segundo robo en su domicilio en febrero de 2019, mientras Liverpool enfrentaba al Bayern Munich: desaparecieron relojes, teléfonos y llaves. Ese mismo año, Karim Benzema fue víctima de un asalto a su casa durante un clásico entre Real Madrid y Barcelona, anticipo de otro episodio similar.

En marzo de 2021 llegó una de las escenas más conmovedoras. Mauricio Pochettino sustituyó a Ángel Di María en pleno PSG-Nantes para informarle del robo sufrido en su domicilio; el argentino se marchó del estadio para reunirse con su familia. Esa misma noche, los ladrones también entraron a la casa de los padres de Marquinhos y retuvieron a su padre. La investigación francesa incluyó detenciones posteriores. Di María, que ya había sufrido el intento de asalto en Manchester seis años antes, enfrentaba otra vez la inseguridad fuera de la cancha.

De Benzema y Aubameyang a Sergio Ramos: cuando las familias quedaron expuestas

El 23 de enero de 2022, Benzema volvió a ser víctima de un robo mientras jugaba con Real Madrid contra Elche. Los intrusos saltaron la barda de la propiedad y rompieron un cristal para entrar. Meses después, el caso de Pierre-Emerick Aubameyang tuvo una dimensión más violenta: varios hombres armados entraron a su casa, lo golpearon y lo obligaron a abrir una caja fuerte. También amenazaron a su familia. El gabonés confirmó que sufrió una lesión en la mandíbula. Aquello no ocurrió durante un partido, sino cuando estaba en casa.

El Mundial de Qatar 2022 también quedó marcado por el robo sufrido por Raheem Sterling, entonces seleccionado de Inglaterra. El delantero abandonó temporalmente la concentración y se perdió el encuentro de octavos de final contra Senegal para atender a su familia. De su vivienda sustrajeron joyas y relojes. La policía británica aclaró que sus familiares no estaban dentro durante el asalto y que no se habían producido amenazas, pese a que los primeros reportes apuntaban a una irrupción violenta. Sterling regresó después a Qatar para los cuartos de final.

En mayo de 2023, Rodrygo marcó un doblete en la final de Copa del Rey mientras asaltaban su casa en La Moraleja. Sus padres tampoco estaban en casa porque habían viajado a Sevilla para presenciar el partido. En septiembre, los cuatro hijos de Sergio Ramos estaban en la finca cuando ocurrió el robo durante el Sevilla-Lens de Champions League. También se encontraban allí sus cuidadoras. No hubo heridos, pero el caso convirtió la seguridad de los menores en parte central de la noticia.

Sergio Ramos durante un partido con España | Imago7

Radamel Falcao sufrió un robo en Madrid mientras jugaba contra el Mallorca de Javier Aguirre en septiembre de 2023. Los intrusos se llevaron bolsos y relojes. Una empleada del hogar sorprendió a los ladrones, que escaparon. En diciembre, Jack Grealish padeció un asalto a su mansión de Cheshire mientras Manchester City visitaba al Everton. Parte de su familia estaba viendo el encuentro en el domicilio; el valor de las joyas y relojes sustraídos se calculó en alrededor de un millón de libras.

La violencia alcanzó otro nivel en enero de 2024. Cuatro hombres armados asaltaron a Ángel Correa y a su familia en Madrid. El argentino jugaba entonces en el Atlético de Madrid y posteriormente tuvo un paso por Tigres en la Liga MX. Los obligaron a permanecer bajo amenaza y se llevaron relojes, joyas y efectivo; la Guardia Civil investigó el caso. En noviembre de 2025, Raheem Sterling volvió a sufrir una intrusión, esta vez cuando él y su familia estaban en la vivienda; los delincuentes huyeron sin llevarse objetos, de acuerdo con los reportes policiales.

2026: Rúben Dias, Antony y Bruno Fernandes, nuevos casos en noches de Champions

En enero de 2026, robaron la casa de Rúben Dias durante una jornada de Champions League en la que Manchester City enfrentó a Galatasaray. El 14 de octubre, Antony denunció un robo en su domicilio durante el Betis-Oporto, apenas una semana antes del episodio de Fernandes. El brasileño habló de “rabia e inseguridad” tras lo sucedido. No está acreditado que todos estos ataques procedan de una misma organización, pero el antecedente de bandas que vigilan partidos, viajes y redes sociales muestra por qué la seguridad familiar se ha convertido en una preocupación recurrente para los futbolistas.