Tribunal aplaza juicio del conductor del accidente de Anthony Joshua

El juicio por el accidente que mató a dos colaboradores de Anthony Joshua en Nigeria se aplaza hasta marzo. El conductor enfrenta cargos graves por conducción peligrosa

El caso volvió a retrasarse tras falta de pruebas suficientes | Reuters

El accidente automovilístico que involucró al boxeador británico Anthony Joshua generó un proceso judicial en Nigeria que continúa extendiéndose. El incidente ocurrió el 29 de diciembre en la autopista Lagos-Ibadan, una vía concurrida del suroeste del país. Un Lexus SUV negro, conducido por Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, colisionó violentamente contra un camión estacionado. En el vehículo viajaba Anthony Joshua como pasajero, junto a dos de sus colaboradores más cercanos: su entrenador personal Latif Ayodele y su entrenador de fuerza Sina Ghami, ambos de 36 años.

Latif Ayodele y Sina Ghami perdieron la vida en el lugar del impacto, mientras que Anthony Joshua, de 36 años, sufrió lesiones que requirieron atención hospitalaria inmediata. El campeón mundial de peso pesado fue dado de alta dos días después, el 31 de diciembre, y regresó al Reino Unido a principios de enero para continuar su rehabilitación. Este suceso conmocionó al mundo del boxeo y dejó un vacío profundo en la vida personal y profesional del deportista, quien ha descrito a las víctimas como “mi izquierda y mi derecha”, personas con las que compartía cotidianidad y proyectos.

Adeniyi Mobolaji Kayode enfrenta graves acusaciones derivadas del accidente. Entre los cargos se incluyen causar muerte por conducción peligrosa, conducción imprudente y negligente, operar un vehículo sin el debido cuidado y conducir sin licencia válida. Estos delitos son de extrema seriedad en el sistema judicial nigeriano, y de ser declarado culpable, el conductor podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua. Hasta el momento, Kayode no ha ingresado una declaración de culpabilidad, y el caso se encuentra en etapas preliminares.

El proceso judicial se ha desarrollado en el Tribunal de Magistrados de Sagamu, en el estado de Ogun, cercano a Lagos. Kayode compareció por primera vez el 20 de enero, donde se le concedió una fianza de aproximadamente 2 mil 600 libras (alrededor de 3 mil 300 dólares), permitiéndole salir en libertad mientras avanzan las investigaciones. En esa audiencia inicial no pronunció palabra alguna, y el foco estuvo en los procedimientos formales y la recopilación de pruebas.

En la comparecencia más reciente, que tuvo lugar este miércoles, el caso volvió a ser aplazado. De acuerdo con BBC, la nueva fecha fijada es el 13 de marzo. La razón principal del aplazamiento radica en la solicitud de los fiscales: necesitan más tiempo para preparar el expediente de evidencia, que incluye numerosos informes técnicos, declaraciones de testigos y análisis del accidente. Se trata de la segunda ocasión en que el juicio se pospone por este motivo, permitiendo que el Director de Procesos Públicos (DPP), quien asumió recientemente el caso, organice adecuadamente la acusación.

Anthony Joshua no enfrenta cargos directos en este proceso, ya que viajaba como pasajero y no estaba al volante. Sin embargo, su presencia en el vehículo y su estrecha relación con las víctimas lo convierten en una figura central del caso a nivel mediático y emocional. El boxeador ha expresado públicamente su dolor, afirmando: “He perdido gente antes, pero no creo haber perdido a personas como ellos, mi izquierda y mi derecha”. Además, ha prometido honrar su legado mediante un sistema de apoyo que continúe sus sueños, y se tatuó los nombres de ambos en su brazo derecho como tributo permanente.

El aplazamiento hasta marzo implica que el tribunal revisará todo el material recopilado en la próxima audiencia, determinando los pasos siguientes y buscando garantizar un proceso sólido, aunque prolonga la incertidumbre para todas las partes involucradas. El mundo deportivo observa de cerca cómo se resuelve este lamentable capítulo ligado a uno de los pesos pesados más icónicos de la actualidad.

