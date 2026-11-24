Pochettino visita al Sporting con el Manchester United tras el 4-0 ante Liverpool y busca su primera victoria en Europa

Pochettino debutará en Champions League ante el Sporting | PAUL ELLIS / AFP

Mauricio Pochettino necesita conseguir resultados positivos con el Manchester United de forma inmediata. El técnico argentino visitará al Sporting este miércoles 25 de noviembre, en su estreno con el club en la Champions League, después de la derrota por 4-0 ante el Liverpool que marcó su debut en el banquillo inglés.

La expulsión de Leny Yoro a los ocho minutos alteró el encuentro en Anfield. El United recibió dos goles antes del minuto 15 y disputó casi todo el partido con un futbolista menos, una circunstancia que limitó la primera muestra de la propuesta del entrenador.

La visita a Lisboa también tiene peso en la clasificación europea. El equipo llega a la quinta jornada con seis puntos de 12 posibles y necesita sumar para mejorar su posición antes de una segunda mitad de calendario con rivales como Leipzig, Bayern Múnich y Villarreal.

¿Cómo llega el Manchester United al partido contra Sporting?

Los problemas del United preceden a la llegada de Pochettino. El club ocupa el puesto 19 de la Premier League, con ocho puntos y una sola victoria después de 11 partidos. El argentino asumió el cargo tras su etapa al frente de la selección de Estados Unidos y apenas contó con unos días de trabajo antes de enfrentar al Liverpool.

En Anfield, Dominik Szoboszlai abrió el marcador con el tiro libre posterior a la expulsión de Yoro. Florian Wirtz amplió la ventaja poco después, mientras Rio Ngumoha y Víctor Muñoz completaron la goleada tras el descanso.

El desarrollo del encuentro dejó al nuevo entrenador con escaso margen para aplicar su plan inicial. Liverpool terminó con 27 remates, 12 de ellos a portería. Ahora, el breve plazo entre compromisos obliga a Pochettino a priorizar ajustes concretos antes de su segundo partido al frente del equipo.

¿Qué necesita el United para avanzar en la Champions League?

El Manchester United comenzó la quinta jornada en el puesto 17 de la clasificación general. Esa posición ofrece acceso a la ronda de playoffs, aunque todavía quedan cuatro encuentros para completar la fase de liga.

El formato concede el pase directo a octavos de final a los primeros ocho equipos. Los clubes que terminan entre los puestos nueve y 24 disputan una eliminatoria adicional, mientras los demás quedan fuera del torneo.

Los resultados europeos del United muestran una campaña irregular. El equipo perdió 4-1 ante Como y después remontó frente a la Roma para ganar 3-2. Ese último triunfo no evitó la salida de Michael Carrick, antecesor de Pochettino.

Para el argentino, el duelo contra Sporting representa además su regreso a la Champions después de cuatro años y medio. Su última participación terminó en marzo de 2022, cuando el Real Madrid eliminó a su Paris Saint-Germain en octavos de final con un triplete de Karim Benzema. Antes, llevó al Tottenham a la final de 2019 y al PSG a las semifinales de 2021.

¿Cuándo y a qué hora juegan Sporting y Manchester United?

Sporting recibirá al Manchester United el miércoles 25 de noviembre. El inicio del encuentro corresponde a las 8 p. m. de Lisboa y a las 3:00 p. m. ET en Estados Unidos.

Estos son los horarios para las principales zonas del país.

Hora del Este, 3 p. m.

Hora del Centro, 2 p. m.

Hora del Pacífico, 12 p. m.

El partido forma parte de la quinta jornada de la fase de liga. Después de esta visita a Portugal, el United recibirá al Leipzig y al Bayern Múnich, antes de cerrar su calendario en casa del Villarreal en enero.

¿Dónde ver Sporting vs. Manchester United en Estados Unidos?

La transmisión confirmada para Estados Unidos estará disponible en Paramount+, con cobertura en inglés. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de la plataforma a partir del horario correspondiente a su zona.

Esta opción permite ver el primer compromiso europeo de Pochettino con el Manchester United desde un teléfono, una computadora o un televisor compatible con el servicio.

Otra alternativa para ver Sporting vs. Manchester United en Estados Unidos es DAZN US, que incluye este encuentro en su programación de la Champions League con narración en español. ViX también ofrece cobertura del torneo en ese idioma, aunque conviene consultar su cartelera antes de contratar el servicio.

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