El extremo belga de 18 años ya dejó huella en la pretemporada y ahora tiene una oportunidad para mostrar su talento en el escenario europeo

Bisiwu podría debutar con el Barcelona / URBANANDSPORT / NURPHOTO VIA AFP

El Barcelona podría encontrar una nueva alternativa para su ataque en Jesse Bisiwu, un joven extremo belga de 18 años que recibió su primera convocatoria oficial con el primer equipo para el compromiso de Champions League frente al Sabah. La ausencia de Lamine Yamal abre una oportunidad para que el futbolista muestre sus condiciones en una competición de máxima exigencia, aunque su debut todavía no está garantizado.

Bisiwu viajará a Bakú como parte de la expedición blaugrana, en un partido que representa un paso importante en su proceso de adaptación al fútbol de élite. Hansi Flick decidió incluirlo en la convocatoria después de que Lamine Yamal se quedara en Barcelona por unas molestias en el tobillo derecho. El cuerpo técnico tomó la decisión como medida de precaución y espera contar con el español para el siguiente compromiso ante el Deportivo.

A esa ausencia se suma la lesión muscular de Hamza Abdelkarim, que también condicionó las opciones ofensivas del conjunto catalán. Bisiwu ya estaba inscrito en la Lista A de la Champions League, por lo que su incorporación a la convocatoria resultó una alternativa natural para completar las opciones de Flick en ataque.

¿Quién es Jesse Bisiwu, el joven extremo del Barcelona?

Nacido en Bélgica, Bisiwu es un futbolista de perfil ofensivo que se desempeña principalmente como extremo. Su formación comenzó en las categorías inferiores del Lovaina, donde permaneció hasta 2020, antes de incorporarse al Brujas, uno de los clubes con mayor tradición futbolística de su país.

El Barcelona concretó su fichaje el 31 de julio y le ofreció un contrato hasta junio de 2031. La operación fue reportada en 8.5 millones de euros por diversos medios deportivos españoles. Su llegada forma parte de la estrategia del conjunto catalán de incorporar jóvenes talentos con potencial de crecimiento y proyección a largo plazo.

Durante la pretemporada, el belga tuvo la oportunidad de trabajar con el primer equipo y dejó una de sus actuaciones más llamativas en el amistoso frente al Basilea. En aquel encuentro, que terminó con victoria del Barcelona por 5-2, consiguió marcar un doblete en menos de dos minutos. Su capacidad para acelerar, encarar y generar peligro en espacios reducidos llamó la atención durante aquella preparación.

Del Barça Atlètic a una oportunidad en la Champions League

Con el comienzo de la temporada oficial, Bisiwu pasó a formar parte del Barça Atlètic, donde comenzó a sumar experiencia en la Segunda Federación. Hasta el momento, acumula ocho encuentros y más de 500 minutos de participación, aunque todavía no ha conseguido estrenarse como goleador en la competición.

Su evolución no ha sido lineal y la falta de continuidad ha condicionado su adaptación. Incluso, en noviembre surgieron informaciones sobre las dudas que existían alrededor de su progresión y la posibilidad de buscarle una cesión durante el mercado invernal. Sin embargo, su inclusión en la lista para viajar a Azerbaiyán vuelve a colocarlo en el radar del primer equipo.

¿Puede debutar Jesse Bisiwu contra el Sabah?

La posibilidad existe, pero Flick todavía debe decidir si le concede minutos. Bisiwu no aparece como una opción clara para iniciar el encuentro como titular, aunque podría tener participación durante la segunda mitad, dependiendo del desarrollo del partido y de las necesidades ofensivas del Barcelona.

El extremo belga destaca por su potencia, velocidad, zancada y capacidad de regate, características que pueden resultar útiles para atacar por las bandas y generar situaciones de uno contra uno. Si el Barcelona necesita ampliar el campo o encontrar nuevas vías para romper la defensa rival, el joven futbolista podría convertirse en una alternativa interesante desde el banquillo.

El encuentro también tendrá un componente especial por el desplazamiento hasta Bakú, uno de los viajes más largos que ha realizado el Barcelona en competiciones europeas, con aproximadamente 3,970 kilómetros de recorrido. Para Bisiwu, más allá de la distancia y la exigencia del compromiso, la convocatoria representa una oportunidad para acercarse al primer equipo y demostrar que puede competir por un lugar en los planes de Hansi Flick.

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