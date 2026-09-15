¡Sterling se mete en problemas! Se declara culpable por estrellar un Lamborghini y poseer gas de la risa

Raheem Sterling admitió cargos de conducción peligrosa frente a un tribunal, un escándalo más para el futbolista que se quedó sin club en el verano

Raheem Sterling enfrenta cargos por conducción peligrosa | Reuters

Raheem Sterling admitió cargos por conducción peligrosa y posesión de cartuchos de óxido nitroso, mejor conocido como gas de la risa, frente al Tribunal de Magistrados de Basingstoke durante las primeras horas de este martes 15 de septiembre, a la espera de conocer la fecha en la que recibirá una sentencia por parte del juez a cargo de su caso.

El futbolista de 31 años fue visto por medios de comunicación británicos en las afueras del Tribunal de Magistrados de Basingstoke antes de aceptar su declaración de culpabilidad tras el choque que sufrió el pasado 28 de mayo.

El relato señala que el delantero conducía un Lamborghini negro, valorado en 270 mil libras, de forma temeraria en las autopistas M25 y M3, a través de un zigzagueo sin control que provocó que otros conductores tuviesen que apartarse de su camino, antes de estamparse contra un guardarraíl, la barrera metálica de seguridad vial que se coloca a los lados de las carreteras.

La policía local arrestó al futbolista bajo la sospecha de conducir bajo los efectos de las drogas; sin embargo, el mismo Raheem Sterling aceptó que se negó a someterse a una prueba de alcoholemia. No hubo otros vehículos involucrados ni se reportaron heridos.

Pese a que todavía no hay una condena en contra del futbolista inglés, la prensa británica señala que los cargos de conducción peligrosa y los posibles agravantes que se tomen en cuenta podrían acarrear una pena máxima de dos años de prisión, aunque dependerá del criterio del juez en turno.

Raheem Sterling también admitió durante la audiencia que tenía en su poder ocho cartuchos de óxido nitroso, sustancia legal que algunas personas utilizan como droga recreativa. Mejor conocido como el gas de la risa, es utilizado por médicos para calmar el dolor. Dentro de sus efectos inmediatos están los mareos y la sensación de flotar; sin embargo, su uso indiscriminado puede causar desmayos, daño cerebral, daño en los nervios y deficiencia de vitamina B12 en consumidores frecuentes.

El óxido nitroso es considerado una droga de clase C en Reino Unido, por lo que se trata de una sustancia controlada. Aunque su consumo no está prohibido, la legislación británica sí contempla sanciones para quienes posean, produzcan o comercialicen este compuesto sin la autorización correspondiente.

El jugador británico se encuentra sin equipo tras un paso efímero por el Feyenoord. Su llegada a la Eredivisie sucedió después de que expirara su contrato con el Chelsea; sin embargo, no duró mucho tiempo en el fútbol de los Países Bajos: disputó ocho partidos, sin goles y con sólo una asistencia. El jugador quedó fuera del club de Róterdam durante el verano y estaría en la búsqueda del siguiente paso en su carrera.

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