Muchas marcas deportivas han decidido anticipar el Black Friday con descuentos de hasta el 60% en artículos seleccionados

Black Friday se adelantó en las tiendas deportivas | Shutterstock

El viernes 27 de noviembre marca la fecha oficial del Black Friday, pero las grandes marcas deportivas ya comenzaron a ofrecer descuentos. Zapatos, camisetas, shorts, sudaderas y hasta equipo de boxeo aparecen hoy con precios recortados en tiendas oficiales y cadenas minoristas de Estados Unidos.

Los descuentos de la temporada se ubican entre el 40% y el 60%, con picos de hasta 80% en los outlets digitales. Los precios de entrada bajan hasta niveles raros en el año, como los zapatos Adidas Campus 2.0 desde 14 dólares.

Las ventanas son cortas y cada marca juega su propio calendario. Adidas cierra su promoción principal el 28 de noviembre, Everlast la extiende hasta el 30 y casi todas exigen un código al pagar para activar el descuento completo.

¿Cuáles son las mejores ofertas de Adidas y Nike este Black Friday?

Adidas ofrece descuentos, en artículos seleccionados, de hasta 60% en su tienda oficial, válido solo hasta el 28 de noviembre. Los Galaxy 7 cuestan $24 dólares en lugar de $60, y las Cloudfoam para mujer están disponibles por $35 dólares. Amazon se suma con recortes de hasta 57% en calzado, ropa y accesorios.

Nike plantea una de las combinaciones más agresivas de la semana. Su venta oficial baja hasta 50% en precios, y el código BFRIDAY añade un 25% extra sobre una selección de modelos.

Con ese código, los sneakers Cortez para mujer se venden a $45 dólares, menos de la mitad de su precio regular de $95. Los Air Max Alpha Trainer 6 para hombre se quedan en $70 dólares, y en la página en español de la marca los Air Force 1 Luxe tienen 40% de rebaja.

¿Qué tan baratos están los zapatos de New Balance y Under Armour?

New Balance puso sobre la mesa el mejor descuento en calzado de las cinco marcas. Los tenis 530 unisex, icono de la línea retro, cuestan $55 dólares apenas, exactamente la mitad de su precio de lista.

Para trotar, los Fresh Foam Arishi V4 para mujer bajaron a $51 dólares desde $75, con un ahorro del 32%. Los clásicos 608 V5 se consiguen en 60 dólares y el Fresh Foam X 1080 V15 aparece con 21% menos en distintas tiendas.

Under Armour se mueve con otra lógica, la del código acumulable. La palabra BLACKFRIDAY suma un 40% adicional sobre precios ya rebajados. Así, los Charged Assert 10 para hombre, uno de sus zapatos de caminata más vendidos, caen de $75 a $35 dólares.

¿Dónde comprar ropa deportiva en oferta durante el Black Friday?

En prendas, las rebajas típicas rondan el 30% y el 50%, con ofertas puntuales que superan ese techo. Adidas vende ropa deportiva desde $14 dólares y los Premium Basketball Pants quedaron en $35 dólares desde $55. En Nike, las leggings Dri-FIT para mujer se consiguen en 31.25 dólares con el código BFRIDAY.

En sudaderas destaca la Armour Fleece Twist de Under Armour, con cierre de un cuarto, en 39 dólares, un ahorro de 26 sobre su precio habitual.

Las cadenas minoristas completan el mapa. DSW aplica un 30% extra con el código BFDEALS hasta el 29 de noviembre, con modelos como los Adidas Run 70s 2.0 en $48.99 dólares.

¿Qué descuentos tiene Everlast en equipo de boxeo?

La marca armó una doble vía de ahorro. Rebaja 30% todo el catálogo en compras superiores a $150 dólares hasta el 30 de noviembre, y su sección outlet trepa hasta 80% en artículos seleccionados. Los miembros de su club tuvieron acceso anticipado desde el 21 de noviembre.

Los zapatos de boxeo Elite 2 quedaron en $109.99 dólares, las camisetas de compresión en 45.49 dólares y los sacos pesados bajaron de $499.99 a $399.99 dólares.

Cada marca pone su propia fecha límite y esa es la clave de la semana. Adidas cierra el 28, Nike corre sus códigos del Cyber el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y Everlast apaga la promoción el 30 a medianoche. Los modelos más buscados se agotan antes de que llegue el viernes.

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