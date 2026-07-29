Neymar confirma su retiro de Brasil: “Di mi sangre y mi vida”

El máximo goleador de la Canarinha confirmó su retiro de la selección tras clasificar con Santos en la Sudamericana. Se despide con 130 partidos, 80 goles y dos títulos internacionales

El atacante puso punto y final a su etapa internacional | Reuters

Neymar cerró de manera definitiva su etapa con la selección brasileña. El delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha, semanas después de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega. El anuncio llegó tras la clasificación del Santos a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

El futbolista de 34 años había dejado abierta la posibilidad de retirarse del combinado nacional después de la derrota por 2-1 ante el cuadro noruego. Sin embargo, tras participar en la victoria del Santos por 4-2 frente a Universidad Central de Venezuela, Neymar despejó cualquier duda sobre su futuro internacional y ratificó que su ciclo con Brasil había terminado.

“Mi momento en la selección brasileña ya pasó. Hice historia allí y soy muy feliz”, declaró el atacante. Neymar también recordó la entrega que mantuvo durante sus convocatorias y aseguró que dio “su sangre y su vida” para defender la camiseta amarilla, aunque reconoció que ya no conserva el deseo de continuar dentro del proceso rumbo al Mundial de 2030.

Neymar praticamente encerra ciclo na seleção brasileira pic.twitter.com/7yAXJdPr50 — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) July 29, 2026

Neymar cierra una etapa de 16 años con Brasil

El atacante debutó con la selección mayor en agosto de 2010 y rápidamente se convirtió en uno de los nombres centrales del equipo. Su trayectoria internacional concluye con 130 apariciones, 80 goles y 58 asistencias, números que lo colocan como el máximo anotador en la historia del representativo brasileño.

Neymar disputó cuatro Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026 organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Marcó nueve goles mundialistas, pero no consiguió avanzar a una final, mientras que su mejor resultado colectivo llegó en 2014, cuando Brasil alcanzó las semifinales sin él debido a una lesión sufrida ante Colombia.

Su último partido con la Canarinha fue la eliminación contra Noruega en Nueva Jersey. Brasil cayó por 2-1 en los octavos de final y Neymar convirtió de penal el único tanto de su equipo cuando el marcador ya favorecía a los europeos. Al terminar el encuentro, el delantero adelantó que su recorrido con la selección había llegado al final, decisión que ahora confirmó públicamente.

El balance de Neymar también incluye la Copa Confederaciones de 2013, torneo en el que Brasil venció a España en la final, y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Río 2016. En aquella competencia, el número 10 anotó en la final frente a Alemania y convirtió el penal que aseguró el primer oro olímpico del futbol brasileño.

Santos, el desafío actual en la carrera de Neymar

La confirmación de su retiro internacional coincidió con una noche favorable para Santos. El conjunto brasileño venció 4-2 a Universidad Central de Venezuela en la vuelta del playoff y avanzó con marcador global de 8-3. Neymar comenzó el partido como suplente e ingresó durante la segunda mitad, antes de hablar sobre su decisión de abandonar la selección.

El siguiente rival del Peixe será Macará de Ecuador, equipo que consiguió su boleto directo a los octavos de final después de encabezar su grupo. El duelo continental representará uno de los principales objetivos de Neymar en la parte final de su carrera, ahora concentrado exclusivamente en sus compromisos con Santos.

Neymar deja la selección como máximo goleador de Brasil, campeón de la Copa Confederaciones y medallista olímpico, aunque sin conquistar la Copa del Mundo o la Copa América. Su despedida marca el cierre de una generación y abre una nueva etapa para la Canarinha, que deberá reorganizar su ataque con la mirada puesta en la Copa América 2028 y el Mundial de 2030.

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