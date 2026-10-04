Anuncian “Messi and the Giants”, la serie animada de La Pulga ¿De qué trata y cuándo se estrena en Disney?

Lionel Messi participa como productor ejecutivo en una historia de fútbol y fantasía que llegará a Disney+ durante 2027

Messi estrenará nueva serie animada | Disney+

Lionel Messi ampliará su presencia fuera de las canchas con “Messi and the Giants”, una nueva serie animada que combinará fútbol, fantasía y aventura. El primer adelanto de la producción fue presentado durante la Comic-Con Málaga, donde también se dieron a conocer detalles de la historia, sus personajes y la participación del futbolista argentino detrás del proyecto.

La producción estará dirigida principalmente al público infantil y tendrá como protagonista a Leo, un niño de 12 años inspirado en algunos de los valores asociados con la carrera de Messi. El proyecto llegará a Disney+ durante 2027 y tendrá música original, entre ella “Vamos, Vamos, Vamos”, canción interpretada por el argentino Luck Ra.

¿De qué trata “Messi and the Giants”, la nueva serie animada de Disney?

“Messi and the Giants” seguirá a Leo, un niño de 12 años que termina atrapado en una realidad alternativa dominada por gigantes. Para encontrar el camino de regreso a su hogar tendrá que disputar enfrentamientos similares a partidos de fútbol, utilizar unas poderosas esferas y recorrer los distintos territorios que conforman el mundo conocido como Iko.

El protagonista tendrá una desventaja frente al resto de los personajes: no podrá utilizar los poderes especiales que forman parte del código de ese universo. Por ello, deberá recurrir a su habilidad con el balón, el juego colectivo y su capacidad para resolver problemas durante cada desafío. Su objetivo será derrotar a varios gigantes y ayudar a reconstruir los reinos de Iko.

El actor argentino Milo Burgess-Webb será el encargado de prestar su voz a Leo. El primer avance también presentó parte del diseño visual de la serie y el tema principal interpretado por Luck Ra.

¿Qué papel tuvo Messi en la producción de esta nueva animación?

Lionel Messi no se limitará a prestar su nombre e imagen al proyecto. El capitán argentino aparece acreditado como productor ejecutivo de “Messi and the Giants”, por lo que forma parte del equipo responsable del desarrollo de la serie.

La producción también tiene como responsables ejecutivos a Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes por Sony Pictures Television; Afo Verde por Sony Music Latin Iberia, además de Tom Mackay y Sergi Reitg por Sony Music Vision. Atlantis Animation será responsable de la animación del programa.

Durante la presentación en Málaga estuvieron Lacey Stanton, Bryan Korn, el director Dan Creteur y Sergi Reitg, quienes mostraron ante más de 3 mil asistentes parte del universo que tendrá la historia. Messi y Jorge Messi Pérez, este último acreditado in memoriam, figuran también como productores ejecutivos.

¿Cuándo se estrenará “Messi and the Giants”?

Por ahora no existe una fecha específica para el lanzamiento del primer capítulo. “Messi and the Giants” se estrenará mundialmente en Disney+ durante el verano de 2027, según confirmó Sony Music en el anuncio oficial de la producción.

La serie también tendrá transmisión mediante Disney Channel en Estados Unidos, mientras que para el resto de los mercados su principal plataforma de distribución será Disney+. Disney ya incluyó el avance de “Messi and the Giants” entre sus próximos contenidos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el partido de despedida de Messi con Argentina?

Lionel Messi tendrá su último partido con la selección de Argentina el martes 6 de octubre de 2026 ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La FIFA confirmó que el encuentro marcará la última aparición del futbolista con la Albiceleste después de anunciar su retiro del fútbol internacional.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas de Argentina, 17:00 horas del tiempo del centro de México. Las localidades para el Monumental se encuentran agotadas y la jornada incluirá diferentes actos para reconocer la trayectoria de Messi con su selección.

La despedida pondrá fin a una trayectoria internacional que comenzó en 2005. Messi llegará al encuentro frente a Benín después de conquistar, entre otros títulos, la Copa América de 2021 y 2024 y la Copa del Mundo de Qatar 2022, además de convertirse en el futbolista con más partidos y goles en la historia de la selección argentina.

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