Javier Aguirre responde si ficharía mexicanos para el Valencia y elogia a Erik Lira 

El técnico mexicano reconoció la calidad de Lira, aunque aclaró que primero analizará la plantilla antes de pensar en refuerzos para el mercado invernal

Lira fue pieza clave para el esquema de Aguirre en la Selección Mexicana | Imago 7

Javier Aguirre fue presentado como nuevo entrenador del Valencia y, desde su primera conferencia de prensa, apareció sobre la mesa la posibilidad de que futbolistas mexicanos puedan sumarse al conjunto che, con un nombre concreto: Erik Lira, uno de los jugadores de confianza del técnico durante el Mundial 2026.

El Valencia atraviesa un momento complicado en LaLiga. El conjunto che suma apenas una victoria en las primeras siete jornadas del torneo y, con solo cuatro puntos, se encuentra en zona de descenso, una mala racha que provocó la salida de Carlos Corberán y abrió la puerta para la llegada del entrenador mexicano.

Aguirre aterriza así en su séptimo equipo en España con la misión de sacar nuevamente a un histórico de una situación delicada. Sin embargo, el técnico dejó claro que su prioridad inmediata será conocer a profundidad la plantilla y recuperar a un grupo golpeado tanto por los resultados como por las lesiones.

Durante su presentación, se levantó la posibilidad de que el mediocampista mexicano pueda convertirse en una alternativa para el Valencia durante el próximo mercado invernal, aprovechando que el club cuenta con una plaza de extracomunitario disponible.

“Erik es amigo, es un jugador sensacional como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que pueden jugar en Europa tranquilamente, pero bueno, en este momento no te puedo contestar concretamente esto de nada”..

El entrenador explicó que todavía es demasiado pronto para hablar de posibles incorporaciones, pues apenas comienza a diagnosticar las necesidades de su nuevo club. “No me atrevería a decir nada porque no tengo bien diagnosticado cómo está el escenario, qué necesidades tiene el equipo. Date cuenta que yo soy empleado del club, no manejo dineros ni presupuestos”, señaló.

Aguirre adelantó que será más adelante cuando se siente con Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, para evaluar la plantilla y determinar qué necesita el equipo. Vázquez llegó al club para iniciar una nueva etapa deportiva después de su exitoso paso por Osasuna y será una pieza clave en la planificación de los próximos mercados.

El nombre de Lira resulta especialmente significativo por su relación con Aguirre. El futbolista de Cruz Azul fue pieza clave en el once del técnico durante el Mundial 2026, donde se consolidó como titular indiscutible y uno de los líderes de la Selección Mexicana. Durante el mercado de verano estuvo muy cerca de emigrar al Mónaco, pero la operación terminó por caerse en el último día de la ventana de transferencias.

Por ahora, Aguirre evitó comprometerse con cualquier posible fichaje, aunque dejó un mensaje claro sobre Lira y el talento mexicano: considera que existen varios jugadores con nivel suficiente para competir en Europa. Antes de pensar en enero, su primera tarea será recuperar física y mentalmente al Valencia y alejarlo de la zona de descenso.