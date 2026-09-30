Fidalgo confía en el proceso de Rafa Márquez: “Vamos a crecer mucho como selección”

El mediocampista del Betis dio sus conclusiones junto con Denzell García y Diego Campillo tras el juego ante Perú

El empate 1-1 entre México y Perú dejó a Álvaro Fidalgo con buenas sensaciones sobre los primeros pasos del proceso de Rafael Márquez. El mediocampista reconoció que el Tricolor tuvo dificultades para adaptarse durante algunos momentos del encuentro, pero consideró que los partidos de esta Fecha FIFA tienen como objetivo probar futbolistas y construir las bases de la nueva etapa.

México presentó un once completamente diferente respecto al utilizado en el encuentro anterior y esa falta de trabajo conjunto se reflejó durante el primer tiempo. Fidalgo explicó que el equipo comenzó con paciencia desde la salida, pero perdió control conforme Perú comenzó a imponerse en algunos duelos.

“11 jugadores que estaban por primera vez jugando juntos. Bueno, es parte de estos partidos, es parte del proceso. Rafa nos lo dijo antes de empezar el partido, que obviamente no hay tiempo de adaptación dentro de un partido, pero que había que salir y rendir”, explicó el mediocampista en zona mixta.

Fidalgo destaca las formas que busca Rafael Márquez

Fidalgo asegura que México crecerá con Rafa Márquez. | Imago7.

Más allá del resultado frente a Perú, Fidalgo reveló parte del mensaje que Márquez intenta transmitir durante sus primeros encuentros como entrenador de la selección mexicana. Para el futbolista, existe una intención de construir una identidad que no dependa únicamente del marcador.

“Rafa nos habla mucho también de las formas. Es importante las formas siempre, no solo ganar por ganar o el resultado, que obviamente siempre es lo más importante en el fútbol”, señaló Fidalgo.

El mediocampista considera que la organización y el funcionamiento colectivo serán fundamentales para desarrollar el proyecto. “A partir de una buena base, a partir de una buena organización del equipo, a partir de jugar bien al fútbol, creo que vamos a conseguir y creo que vamos a crecer mucho como selección”, añadió.

Fidalgo también consideró que México mereció más durante algunos pasajes del encuentro contra Perú. Desde su perspectiva dentro del terreno de juego, el cierre del primer tiempo y el desarrollo del complemento dejaron una mejor versión del Tricolor, aunque finalmente el marcador terminó 1-1.

El seleccionado mexicano también habló sobre su situación personal después de dejar al América y regresar al fútbol español. Fidalgo reconoció que se encontraba cómodo en México, pero factores familiares y el deseo de continuar probándose en su carrera influyeron en su decisión.

“Todo el mundo sabe que era muy feliz en el Ame. Hasta aquí les mando un saludo para todos. No me olvido nunca de ellos”, declaró. El mediocampista explicó que también necesitaba estar cerca de su familia y reveló que próximamente será padre.

Fidalgo reconoció que la competencia por minutos en su actual equipo representa un reto. Explicó que existen ocho futbolistas para tres posiciones y que comparte plantilla con elementos que cuentan con experiencia en Champions League y Mundiales. Ante ese panorama, su objetivo es aprovechar cada oportunidad que reciba.

“Lo único que me enfoco es en crecer cada entrenamiento, en cada minuto que tenga, sean 90, 30, 10, cinco, intentar aprovecharlo al máximo”, indicó. Además, recomendó a los jóvenes mexicanos buscar oportunidades fuera del país cuando tengan la posibilidad, debido al crecimiento deportivo y personal que implica competir en otro entorno.

Denzell García: “La única manera es respaldar a Rafa dentro de la cancha”

Por su parte, Denzell García también valoró la decisión de Rafael Márquez de presentar una alineación completamente distinta frente a Perú. Para el mediocampista, el mensaje del cuerpo técnico ha sido claro desde el inicio de la concentración: todos los futbolistas convocados tienen la misma oportunidad de competir por un lugar, sin importar la experiencia o la edad.

“Como nos lo dijo en el vestidor, somos todos iguales, por eso estamos en selección mayor”, explicó García después del empate. El jugador señaló que esa competencia interna obliga a cada elemento a responder dentro del terreno de juego y a justificar la confianza que recibe del entrenador.

García también consideró que México fue superior en varios tramos del partido, sobre todo por el control de la pelota, aunque reconoció que Perú logró complicar el encuentro con un bloque bajo y aprovechó una de sus oportunidades para ponerse al frente. Desde su lectura, el resultado no reflejó por completo lo que el Tricolor produjo durante los 90 minutos.

El mediocampista destacó además que uno de los objetivos del nuevo proceso es convertir a México en un equipo que tenga protagonismo con el balón. “Creo que estamos obteniendo lo que Rafa quiere al final de cuentas, que es ser protagonistas del juego”, señaló. Para García, esa búsqueda también cobra relevancia porque buena parte de los futbolistas que tuvieron minutos ante Perú pertenecen a una generación joven que intenta consolidarse en selección mayor.

Diego Campillo explica la identidad que busca Rafa Márquez

Por último, Diego Campillo, por su parte, centró su análisis en las oportunidades que Rafael Márquez está otorgando a los futbolistas jóvenes. El defensor destacó los debuts de Santiago Sandoval y Hugo Camberos, ambos de 19 años, como una muestra de que el cuerpo técnico pretende ampliar la competencia y observar distintas alternativas durante el proceso.

Para Campillo, la convocatoria y los minutos no dependen exclusivamente de la edad, sino de lo que cada futbolista pueda demostrar. “Esto demuestra que hay oportunidades, sea la edad que sea”, explicó. También señaló que el entrenador busca evitar que el grupo se cierre siempre sobre los mismos nombres y que la rotación forma parte de la evaluación de nuevos jugadores.

El defensor reconoció, sin embargo, que la consolidación en selección requiere tiempo. Al ser cuestionado por la madurez de sus compañeros más jóvenes, Campillo explicó que la experiencia se construye con convocatorias, partidos y minutos, por lo que ese proceso no puede acelerarse únicamente por una primera aparición con el Tricolor. De acuerdo con el zaguero, el entrenador pretende un equipo con personalidad para asumir riesgos con la pelota, pero también con intensidad cuando no la tiene.

“Quiere formar una identidad de un equipo con carácter y que lo demuestre con balón. Valientes para jugar y, sin balón, un equipo intenso, pero sobre todo eso, valientes para jugar y que nos atrevamos a tener el balón”, declaró.

Otro de los detalles que dejó el encuentro contra Perú fue la presencia de siete futbolistas formados en Chivas sobre el terreno de juego durante el tramo final. Campillo, quien compartió formación con varios de ellos, reconoció la satisfacción que representa coincidir ahora en selección mayor con compañeros a los que conoce desde categorías inferiores.

Para el defensor, ese escenario también refleja el espacio que el nuevo cuerpo técnico está dando a futbolistas surgidos de procesos juveniles. Con más partidos por delante, Campillo considera que las convocatorias y los minutos serán los factores que definan qué jugadores logran mantenerse dentro de la nueva etapa de la selección mexicana.