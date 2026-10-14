Henry Martín: las dos razones que podrían reabrirle las puertas a la Selección Mexicana

El delantero del América es el mexicano con más goles en el actual Apertura 2026 y ante la ausencia de Raúl Jiménez se convierte en una opción para Rafa Márquez

Henry Martín está recuperando su cuota goleadora con el América y, actualmente, es el futbolista mexicano con más anotaciones del Apertura 2026, tras 11 jornadas disputadas. El delantero azulcrema suma seis goles y aparece entre los primeros lugares de la clasificación de goleo individual, números que podrían abrirle nuevamente las puertas de la Selección Mexicana de Rafael Márquez, especialmente para la Concacaf Nations League de noviembre y tras confirmar la ausencia de Raúl Jiménez hasta el 2027.

El capitán de las Águilas encontró en este torneo la regularidad que las lesiones le impidieron mantener durante el último año. Sus seis anotaciones llegaron en tres partidos: marcó una vez en la victoria 3-0 sobre Santos Laguna, consiguió un doblete en el triunfo 2-1 contra FC Juárez y firmó un hat-trick en el 4-2 frente a Necaxa. Con ello, volvió a colocarse entre los delanteros con mayor producción del campeonato mexicano.

Henry registra seis goles y dos asistencias en ocho partidos del Apertura 2026, por lo que promedia una participación directa de gol por encuentro. En la clasificación individual aparece en el tercer puesto, por detrás del venezolano Salomón Rondón, líder con 12 tantos para Pachuca, y del argentino Julián Simón Carranza, de Necaxa. El atacante del América comparte la cifra de seis anotaciones con otros tres extranjeros que también figuran entre los primeros lugares.

Juninho, de Pumas; Juan Brunetta, de Tigres; y Óscar Estupiñán, de FC Juárez, también acumulan seis goles y ocupan del cuarto al sexto puesto, respectivamente. Federico Viñas, de Toluca, aparece en el séptimo lugar con cinco, seguido por el uruguayo Santiago Homenchenko, de Querétaro. El listado de los diez primeros queda completado por dos mexicanos; Ricardo Marín, de Chivas, y Gilberto Mora, de Tijuana, ambos con cinco anotaciones, en el noveno y décimo puesto. Así, Henry Martín encabeza la producción de los futbolistas mexicanos dentro de este grupo.

Henry Martín levanta la mano para regresar a la selección mexicana ante la ausencia de Raúl Jiménez

Henry Martín trabaja para regresar a la Selección Mexicana | Claro Sports

El momento goleador de Henry Martín coincide con la búsqueda de alternativas en el ataque de la Selección Mexicana, después de los resultados de la última Fecha FIFA. El delantero del América no ha renunciado a la posibilidad de volver a vestir la camiseta nacional, pese a quedarse fuera del Mundial 2026. En entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, reconoció que todavía tiene la intención de competir por un lugar en el equipo que actualmente dirige Rafael Márquez.

“Mientras uno se sienta bien físicamente, que pueda competir, siempre voy a levantar la mano”, afirmó el atacante, quien también dejó claro que está dispuesto a representar nuevamente a México si recibe una convocatoria. Su última aparición con el Tricolor ocurrió en noviembre de 2024, durante la victoria 4-0 frente a Honduras en los cuartos de final de la Nations League. En aquel partido disputó 24 minutos y marcó dos goles. En total, acumula 11 anotaciones en 46 encuentros con la selección mayor.

Una posible oportunidad podría presentarse en noviembre, aunque su regreso dependerá de la decisión de Rafael Márquez y no existe una convocatoria confirmada. Wolverhampton anunció este miércoles 14 de octubre que Raúl Jiménez será operado el viernes 16 en Londres por una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, con un periodo estimado de rehabilitación de tres meses. Su ausencia está confirmada para los cuartos de final de la Nations League contra Jamaica, cuya ida será el 14 de noviembre en territorio jamaiquino y la vuelta el 17 de noviembre en el Estadio Gigante de Acero, durante la Fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre.

Los seis goles de Henry Martín en la Liga MX contrastan con la falta de anotaciones de los centros delanteros utilizados por México durante los compromisos de septiembre y octubre. La Selección Mexicana disputó cuatro amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, con dos empates y dos derrotas. El equipo solamente convirtió dos goles, obra de Gilberto Mora y Víctor Guzmán, mientras que Raúl Jiménez y Julián Quiñones estuvieron ausentes por problemas físicos.

Armando González, Santiago Gimenez y Germán Berterame acumularon 432 minutos en conjunto sin marcar un solo gol durante los cuatro compromisos. González participó durante 156 minutos, Berterame sumó 149 y Gimenez registró 127. Esta situación dejó a la selección mexicana con 360 minutos sin anotaciones de sus centros delanteros y representa uno de los aspectos que Rafael Márquez deberá resolver antes de enfrentar a Jamaica, por lo que Henry Martín podría ser una alternativa para la próxima convocatoria.

Las lesiones dejaron a Henry Martín fuera del Mundial 2026

La posibilidad de regresar al Tricolor representa un nuevo objetivo para Henry Martín, después de perderse la Copa del Mundo de 2026. El tricampeón con América no consiguió mantener la continuidad necesaria para competir por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre, principalmente debido a sus problemas físicos. Durante el Clausura 2026 apenas disputó cinco partidos, no marcó ningún gol y solo registró una asistencia, números que reflejaron la falta de actividad que atravesó antes de la justa mundialista.

Henry ya contaba con experiencia mundialista tras participar en Qatar 2022, torneo en el que consiguió una anotación frente a Arabia Saudita durante la fase de grupos. Sin embargo, las lesiones le impidieron disputar una segunda Copa del Mundo, en la edición en la que México fue uno de los países anfitriones.

En la entrevista con Claro Sports, el atacante reconoció que las lesiones lo llevaron a considerar la posibilidad de abandonar el fútbol profesional. La falta de recuperación física y la imposibilidad de competir afectaron su estado de ánimo, hasta el punto de que su familia y el contrato que mantenía con América fueron fundamentales para continuar su carrera. Quedarse fuera del Mundial fue otro de los golpes que enfrentó durante ese periodo, por lo que ahora busca recuperar la continuidad y el tiempo que perdió fuera de las canchas.

Henry Martín quiere retirarse en América y ya existen pláticas para su renovación

Además de su intención de regresar a la Selección Mexicana, Henry Martín tiene entre sus objetivos continuar con América hasta el final de su carrera profesional. En otra parte de la entrevista con Claro Sports en W Radio, confirmó que rechazó una oferta económica del fútbol de Arabia Saudita porque su prioridad era permanecer en el conjunto azulcrema, club al que llegó en 2018 y con el que consiguió consolidarse como capitán.

“Realmente aquí yo me quiero retirar en América. Siempre lo he dicho: la siento como mi casa”, expresó el delantero. Su contrato termina en diciembre de 2026 y ya existen conversaciones para una posible renovación, aunque todavía no hay un acuerdo confirmado. Henry aseguró que su prioridad no son las cifras económicas ni la duración del contrato, sino mantener la regularidad, disputar partidos y continuar con sus objetivos en el equipo. Con seis goles en el Apertura 2026, el atacante busca prolongar su etapa en las Águilas y volver a competir por un lugar en la selección mexicana.