Vozinha, héroe de Cabo Verde en el Mundial, revela el costo de la fama: “Perdí mi paz y tranquilidad”

El arquero de Cabo Verde pasó de jugar en la segunda división portuguesa a convertirse en una figura mundial tras sus actuaciones en 2026

Vozinha pasó del anonimato a la fama mundial.JAVIER TORRES / AFP

La fama llegó de manera inesperada para Vozinha, el arquero que se convirtió en una de las grandes figuras de Cabo Verde durante el Mundial 2026, pero el reconocimiento internacional también provocó un cambio radical en su vida personal. A sus 40 años, el guardameta confesó que la popularidad transformó su rutina y que extraña la tranquilidad que tenía antes de convertirse en una figura mundial.

Antes del torneo, Vozinha llevaba una vida más discreta mientras defendía la portería del Chaves de Portugal, en la segunda división. Sin embargo, su actuación ante España, en la que realizó siete atajadas clave para mantener el empate 0-0 durante el debut mundialista, cambió su carrera en cuestión de horas y lo convirtió en uno de los nombres más comentados del certamen.

El impacto fue inmediato. Después del partido, sus seguidores en Instagram pasaron de 56 mil a más de un millón tras una transmisión de la cadena brasileña CazéTV. Aunque el reconocimiento representó nuevas oportunidades profesionales, el arquero reconoció que también perdió parte de la privacidad que disfrutaba antes.

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¿Qué dijo Vozinha sobre la fama que alcanzó tras el Mundial 2026?

En una entrevista con ‘The Observer‘, Vozinha explicó que el salto de popularidad modificó por completo su vida cotidiana y que ahora enfrenta situaciones que antes no formaban parte de su rutina.

“He perdido mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, expresó el guardameta.

El arquero recordó que incluso sus primeros momentos de fama fueron difíciles de asimilar. Después del partido ante España, un integrante del personal de alimentación de la selección le informó que había alcanzado una cifra millonaria de seguidores, algo que inicialmente pensó que era una broma.

“Un miembro del personal de catering del equipo se me acercó y me dijo que tenía mil millones de seguidores. No tenía ni idea de lo que estaba hablando; pensé que estaba bromeando, pero insistió. Más tarde, fui a hacer algunas entrevistas en la zona mixta y una periodista de CazéTV me preguntó si sabía lo que estaba pasando. Me enseñó su teléfono y fue entonces cuando vi que tenía más de un millón de seguidores”, relató.

Vozinha también explicó que la atención llegó incluso hasta su familia en Cabo Verde, donde algunos aficionados comenzaron a acercarse a la casa de sus padres para pedir fotografías o saludarlo. Ante esta situación, señaló que sus familiares han tenido que aprender a establecer límites. “No estoy allí, así que no puedo ayudarlos. Tienen que aprender a vivir con la situación y a poner límites”, comentó sobre la nueva realidad que enfrenta su entorno.

De una vida tranquila al reconocimiento mundial: así cambió la carrera de Vozinha

Antes de convertirse en una de las figuras del Mundial 2026, Vozinha mantenía una carrera alejada de los reflectores internacionales. Su paso por el futbol europeo transcurría con mayor discreción hasta que sus actuaciones con Cabo Verde lo colocaron en el centro de atención.

El arquero fue protagonista en la histórica participación de su selección, que compitió ante grandes equipos y avanzó como una de las revelaciones del torneo. Sus intervenciones bajo los tres postes incluso lo llevaron a ser considerado entre los candidatos al Premio Lev Yashin, reconocimiento otorgado al mejor portero del mundo.

Después del Mundial, su exposición aumentó y también llegaron nuevas oportunidades. El guardameta inició una nueva etapa en su carrera con Colo-Colo de Chile, uno de los clubes más importantes del futbol sudamericano.

A pesar de contar con millones de seguidores en redes sociales, Vozinha aseguró que su prioridad continúa siendo el rendimiento deportivo y mantenerse enfocado en el terreno de juego.

Vozinha puso límites a las marcas tras su explosión de popularidad

El crecimiento de su imagen pública también generó interés comercial. Tras su actuación mundialista, varias empresas buscaron asociarse con el arquero, aunque decidió establecer límites sobre los proyectos en los que participaría. “Sé que durante el Mundial hubo muchas empresas y marcas que querían trabajar conmigo, pero mientras estábamos compitiendo solo hice una colaboración promocional, con UFL Mobile. No sé qué ofertas pueden llegar en el futuro, pero por ahora no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol o apuestas”, explicó.

El futbolista señaló que la fama suele mostrar únicamente su lado positivo, pero que detrás también existen cambios personales difíciles de manejar. “Mucha gente quiere ser famosa y tener un perfil público, pero solo ve el lado positivo de esa realidad. Sinceramente, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, afirmó.

Vozinha busca mantener su nivel después del Mundial

Aunque la fama modificó su vida fuera de la cancha, Vozinha continúa enfocado en su carrera deportiva. El portero disputó nuevos compromisos con Cabo Verde y asumió el reto de mantener su rendimiento mientras enfrenta una mayor atención mediática.

El guardameta fue protagonista recientemente de un episodio complicado tras cometer un error ante Malí durante la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, encuentro que terminó con derrota para su selección por 3-1.

Ahora, Vozinha enfrenta un nuevo desafío: combinar el reconocimiento que consiguió después del Mundial con la exigencia de seguir siendo un referente bajo los tres postes. Su historia refleja que la fama puede abrir nuevas puertas, pero también transformar por completo la vida de quienes la alcanzan.