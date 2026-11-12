Chato Rodríguez revela las claves del título de Colo Colo y destaca el impacto de Vozinha: “El país se volvió loco”

El auxiliar mexicano revela las claves del título de Colo Colo con Fernando Ortiz, destaca el resurgimiento de Arturo Vidal, el impacto de Vozinha y las diferencias con la Liga MX

Colo Colo conquistó el campeonato de Chile en 2026 bajo la dirección técnica de Fernando ‘Tano’ Ortiz, con el mexicano Juan Pablo ‘Chato’ Rodríguez como uno de sus auxiliares. El conjunto albo aseguró su título número 35 con tres jornadas de anticipación, luego de imponerse 2-1 a Ñublense el pasado 8 de noviembre, gracias a un gol de Marcos Bolados en el tiempo agregado.

En entrevista exclusiva con Peloteando, el exfutbolista mexicano explicó las claves que llevaron al equipo a conquistar el campeonato, desde la adaptación del cuerpo técnico al fútbol chileno hasta el papel de Arturo Vidal, la consolidación de Jonathan Villagra y la llegada de Vozinha, quien se incorporó al club después de su participación en el Mundial 2026.

Chato Rodríguez celebra el primer título del cuerpo técnico de Fernando Ortiz

Después de sus etapas en América, Monterrey y Santos Laguna, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz consiguió su primer campeonato. Para Juan Pablo Rodríguez, el logro representa también una oportunidad de demostrar la capacidad de los entrenadores mexicanos en el extranjero. “La verdad, estoy muy contento, primero por poner en alto el nombre de México. Creo que en México se trabaja muy bien y hoy hemos tenido la oportunidad de venir al fútbol chileno, donde al principio nos costó mucho adaptarnos al fútbol y a la gente, a cómo lo vive de una manera tan pasional”.

El exjugador del Atlas recordó que, pese a los resultados obtenidos durante sus experiencias anteriores, el campeonato había sido una asignatura pendiente para el grupo de trabajo. “Este torneo pudimos conseguir algo que hemos buscado como cuerpo técnico desde que estuvimos en América, Monterrey y Santos: se nos había negado un campeonato. Hoy, con un formato completamente diferente, hicimos muchísimos puntos, lo que nos permite ser campeones cuando todavía faltan tres fechas. Ya pudimos levantar la copa con el equipo más grande de Chile”.

La consagración llegó en la jornada 27, cuando Colo Colo alcanzó 61 puntos y consiguió una diferencia de diez unidades sobre Universidad de Chile, su perseguidor más cercano, cuando solamente quedaban nueve por disputar.

La diferencia entre el fútbol chileno y la Liga MX: la regularidad fue determinante

Uno de los aspectos que más sorprendieron a Rodríguez durante su llegada a Chile fue la intensidad con la que los futbolistas trabajan diariamente y la manera en que trasladan esa exigencia a los partidos oficiales. “Acá es muy pasional. Encontramos un fútbol diferente en ese aspecto. Desde los entrenamientos ves al jugador con mucha hambre, que realmente se mata dentro de la cancha y compite al 100%. Nos quedamos asombrados con la intensidad del entrenamiento y la fuerza con la que se disputa cada pelota. A la postre, eso también lo llevan a la cancha”.

Sin embargo, el auxiliar consideró que la diferencia más importante estuvo en el sistema de competencia. Mientras en México el líder general debe superar una fase de eliminación directa para conquistar el título, en el campeonato chileno se premia al equipo que consigue mayor cantidad de puntos durante la temporada. “Lo que nos benefició fue el formato. Al principio nos costó ganar partidos, pero veníamos de hacer muy buenos torneos con América, Monterrey y Santos. En esos equipos estábamos acostumbrados a ganar partidos, a pelear siempre los primeros lugares, a jugar bien y estar en la punta del torneo”.

“En México, con la Liguilla, pocas veces el primer lugar es campeón. Todos tienen la misma oportunidad de pelear el campeonato. Acá no: el hecho de tener regularidad durante el torneo y buscar siempre la victoria es determinante. Tuvimos una primera vuelta espectacular, en la que conseguimos nueve o diez triunfos seguidos”.

De acuerdo con Rodríguez, esa primera parte de la temporada permitió construir una ventaja que Colo Colo administró durante la segunda mitad del campeonato. “Eso nos dio la oportunidad de mantener en la segunda rueda lo que veníamos haciendo en la primera y, como lo repito, ser campeones antes de que termine el torneo. Todavía faltan tres fechas, nueve puntos, y nosotros ya somos campeones”.

Arturo Vidal como líbero y Jonathan Villagra, las claves del campeonato

Otro factor que explicó el rendimiento de Colo Colo fue la continuidad de sus futbolistas. Rodríguez señaló que las pocas lesiones y la consolidación de jugadores que anteriormente tenían menor participación permitieron mantener una base durante buena parte del campeonato. “Creo que la regularidad fue fundamental. Tuvimos la oportunidad de mantener un once porque sufrimos muy pocas lesiones. Además, se consagraron jugadores jóvenes que tenían poca regularidad con el técnico anterior, Jorge Almirón. Nosotros les dimos la oportunidad y realmente no la soltaron”.

Entre los ejemplos mencionó a Jonathan Villagra, defensor que se consolidó como titular y consiguió incorporarse a la selección chilena. Su rendimiento mantuvo abierta la competencia en una zona que había sido reforzada. “Tenemos un central, Jonathan Villagra, que hoy está en la selección gracias a su trabajo y esfuerzo. Nosotros habíamos reforzado esa zona: trajimos a Javier Méndez, de Peñarol, quien venía de un equipo ganador y jugaba regularmente. Pero Jonathan Villagra nunca soltó el puesto. Jugó desde la fecha uno y hasta hoy solamente se ha perdido un partido por una pequeña lesión”.

Rodríguez también destacó la importancia de contar con alternativas para afrontar las diferentes competencias de la temporada, entre ellas el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de la Liga. “Así como Villagra, hubo muchos jugadores que se adueñaron de la titularidad, se apropiaron de su lugar y no lo soltaron. Eso generó una competencia interna en cada entrenamiento y en cada oportunidad de partido”.

“Teníamos muchos torneos donde los jugadores podían mostrarse. Eso nos ponía en aprietos para elegir el once, pero sabíamos que cualquiera que entrara a la cancha iba a dar su mayor esfuerzo y respondería por el equipo. Eso nos permitió tener una regularidad de resultados”.

En el apartado táctico, el auxiliar explicó que el cuerpo técnico decidió modificar el sistema que habitualmente había utilizado en México. El tradicional 4-2-3-1 dio paso a una línea de tres defensores en la que Arturo Vidal encontró una nueva función. “Cambiamos un poco el sistema. Desde nuestra estancia en México jugábamos 4-2-3-1, pero acá nos adaptamos a jugar con una línea de tres. Arturo Vidal fue esencial porque, más allá de toda su experiencia y calidad, se adaptó a un puesto diferente: jugó de líbero en una línea de tres y lo hizo espectacular”.

Para Rodríguez, la respuesta del mediocampista chileno fue uno de los aspectos más relevantes de la temporada. “Realmente resurgió ese Arturo Vidal que todos vimos en el Barcelona y en la Juventus”.

Vozinha, del Mundial 2026 a convertirse en campeón con Colo Colo

La llegada de Vozinha fue otro de los acontecimientos que marcaron la temporada de Colo Colo. El portero de Cabo Verde, que había llamado la atención durante la Copa del Mundo de 2026, aterrizó en Santiago durante agosto y fue recibido por cientos de aficionados que acudieron al aeropuerto.

Rodríguez recordó que la incorporación del guardameta generó expectación entre los seguidores del club y que su personalidad facilitó la integración al vestidor, aunque el proceso deportivo requirió tiempo. “Desde su llegada fue espectacular todo. La gente se le entregó al 100%. Vozinha es una excelente persona, más allá de ser un extraordinario deportista y portero. Como persona es indescriptible: es humilde, trabaja, se enfoca en ayudar al compañero y está siempre al pendiente de cualquier cosa que sea en beneficio del equipo”.

El auxiliar mexicano también recordó las imágenes de su llegada a territorio chileno, luego del reconocimiento internacional que obtuvo defendiendo la portería caboverdiana. “El país se volvió loco, no solamente los colocolinos, sino todo Chile. Fue recibido en el aeropuerto por muchísima gente”.

A pesar del recibimiento, el cambio de país y de competencia representó un desafío para el guardameta, que tuvo que adaptarse a las condiciones del fútbol sudamericano después de disputar el Mundial. “La llegada al club le costó en el tema de la adaptación porque venía de un momento espectacular del Mundial y, de repente, encontrarse en otro país y en otro fútbol fue complicado. Pero hoy en día es un porterazo, un tipo espectacular, y contamos con él”.

Finalmente, Rodríguez expresó su satisfacción porque el futbolista pudo celebrar el campeonato como integrante del equipo. “Gracias a Dios se consiguió el objetivo con él en el arco, porque también se lo merecía por lo que venía haciendo y por toda la entrega que tuvo en el Mundial”.

Con la conquista de la estrella 35, Fernando Ortiz y Juan Pablo Rodríguez cerraron una temporada en la que la regularidad, la adaptación táctica y la competencia interna fueron determinantes para regresar a Colo Colo al primer lugar del fútbol chileno.