Maratón de Nueva York cambia su recorrido por primera vez en 15 años

El nuevo trazado modifica el paso por Mott Haven, en El Bronx, para facilitar el acceso a comercios y residentes durante la carrera

Los cambios en la Maratón de Nueva York no acortan distancias / Shutterstock

La Maratón de Nueva York, uno de los más populares en el mundo junto con la de la Ciudad de México y la de París, modificará su recorrido en la edición del próximo 1 de noviembre, en un cambio que se produce por primera vez desde 2011 y que afectará un tramo clave de la competencia en El Bronx. La organización ajustó el trazado para reducir las restricciones que durante años complicaron el acceso a negocios y viviendas de la zona.

El cambio se concentrará en Mott Haven, entre las millas 20 y 21, cuando los corredores ya se encuentren en la parte final de las 26,2 millas (42 kilómetros) de la prueba. En ese sector, los participantes completarán cinco giros en poco más de una milla, en lugar de los siete que formaban parte del recorrido anterior.

El cambio busca recuperar el acceso a comercios de El Bronx

La modificación permitirá restablecer el acceso a un supermercado Western Beef y una lavandería Clean Rite Center, dos establecimientos que quedaban prácticamente aislados durante buena parte de la jornada por las restricciones de tránsito. El segundo negocio permanece abierto las 24 horas.

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El trazado anterior llevaba a los corredores por Morris Avenue y East 140th Street, bordeaba el estacionamiento del supermercado y continuaba por Rider Avenue. La situación afectaba especialmente a los residentes del complejo de vivienda pública Patterson, que cuenta con cerca de 1,800 apartamentos y se encuentra frente a esos comercios.

Ted Metellus, director de producción de eventos de New York Road Runners, señaló que recuperar el acceso a los negocios fue el principal motivo para modificar el recorrido. También destacó que el área de El Bronx por la que pasa la carrera enfrenta problemas de acceso a alimentos y que, al tratarse de un domingo, los vecinos pueden necesitar acudir a esos establecimientos.

Así será el nuevo recorrido de la Maratón de Nueva York

Después de cruzar el puente Willis Avenue, los corredores doblarán a la izquierda en East 135th Street y luego tomarán Alexander Avenue. A diferencia del trazado anterior, continuarán por esa avenida hasta East 141st Street, donde girarán a la izquierda hacia Third Avenue.

Posteriormente, el recorrido incorporará un giro a la derecha en East 138th Street antes de dirigirse al puente Madison Avenue, por donde los participantes continuarán hacia Manhattan. La organización analizó distintas alternativas junto con autoridades municipales y residentes antes de obtener la recertificación del circuito.

El ajuste llega además en una edición especial de la carrera: el 1 de noviembre de 2026 se cumplirán 50 años desde que la Maratón de Nueva York comenzó a recorrer los cinco distritos de la ciudad.

Antes de 1976, la competencia se desarrollaba principalmente en Central Park. Aquel año, 2,090 corredores tomaron la salida en Staten Island y 1,549 completaron la prueba cerca de Tavern on the Green.

La carrera ha crecido de manera considerable desde entonces. En 2025, un récord de 59,226 corredores cruzó la meta, y la edición de 2026 volverá a reunir a más de 50,000 participantes en un recorrido que conecta Staten Island, Brooklyn, Queens, El Bronx y Manhattan.

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