Cuatro juegos de MLB y MLS contarán con transmisiones gratuitas para los fanáticos

Si sigues MLB o MLS, tienes ventana gratis con cuatro juegos seleccionados en streaming durante septiembre y octubre

Dos partidos del Inter Miami estarán disponibles gratis | CHANDAN KHANNA / AFP

Apple TV y Yahoo Sports acaban de firmar un acuerdo que permitirá ver transmisiones gratuitas de Grandes Ligas y de la MLS durante los próximos dos meses. Con esto la plataforma de streaming busca llevar el deporte a más pantallas, incluso a quienes aún no pagan una suscripción.

Eso no significa que todo sea completamente libre. En el caso de los juegos de MLB, la letra pequeña indica que solo serán gratis los dos primeros innings. Pasado ese lapso, los usuarios serán redirigidos a la app de Apple TV para suscribirse y seguir el partido completo.

La buena noticia para los fanáticos de la MLS es que los partidos de sí se podrán disfrutar de principio a fin, con previa incluida y los 90 minutos de acción.

Qué se podrá ver gratis y cómo funcionará la transmisión

El acuerdo contempla cuatro eventos en total, dos de béisbol y dos de fútbol, transmitidos mediante la web y la app de Yahoo Sports. Cada transmisión tendrá su propio equipo de comentaristas y ángulos de cámara distintos, lo que añade un sabor diferente al relato tradicional.

Cada una de las transmisiones incluirá un enlace a la app de Apple TV para quienes quieran continuar viendo el juego completo o acceder a más contenido de la plataforma de streaming.

La experiencia está diseñada para que cualquier fanático pueda aprovechar estas transmisiones gratuitas. Los usuarios cuentan con la opción de ver el contenido directamente desde la página web de Yahoo Sports, o bien desde su propia aplicación. Eso sí, después de los dos innings en béisbol, la pantalla mostrará un aviso para continuar en Apple TV.

Calendario de juegos y partidos disponibles

Aquí están los eventos que podrás ver gratis en Yahoo Sports durante los próximos dos meses:

Detroit Tigers vs Cleveland Guardians – Viernes 4 de septiembre – MLB (primeros 2 innings gratis)

– Viernes 4 de septiembre – MLB (primeros 2 innings gratis) Philadelphia Phillies vs New York Mets – Viernes 18 de septiembre – MLB (primeros 2 innings gratis)

– Viernes 18 de septiembre – MLB (primeros 2 innings gratis) Inter Miami vs Cruz Azul – Miércoles 16 de septiembre – MLS (transmisión completa con previa)

– Miércoles 16 de septiembre – MLS (transmisión completa con previa) Inter Miami vs FC Cincinnati – Miércoles 28 de octubre – MLS (transmisión completa con previa)

El acuerdo llega justo después del aumento de precio de Apple TV

El momento para este acuerdo no es aleatorio. Justo a finales de agosto de 2026, Apple anunció un nuevo incremento en el precio de su suscripción de streaming. El plan mensual pasó de $12.99 a $14.99 dólares, mientras que el plan anual subió de $99 a $119 dólares.

El contexto es relevante porque marca la cuarta subida de precio en cuatro años. Cuando Apple TV+ lanzó en 2019, la suscripción costaba apenas $4.99 dólares al mes. Desde entonces, la tarifa se ha triplicado, con ajustes en 2021, 2023, 2025 y ahora en 2026. Apple justificó el movimiento citando costos de licencias y la expansión de su catálogo de contenido, incluyendo deportes en vivo como MLB y MLS.

En ese escenario, el acuerdo con Yahoo Sports puede leerse como una estrategia para suavizar el impacto del aumento. Ofrecer ventanas gratuitas, aunque sean parciales, permite que los usuarios prueben el servicio sin pagar de entrada. Al mismo tiempo, Apple mantiene su mensaje de que el valor del paquete deportivo justifica el nuevo precio.

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