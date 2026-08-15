Joshua Báez hace historia en su debut en MLB: tres jonrones para cumplir el sueño de Grandes Ligas

El prospecto número tres de los Cardenales demostró que su poder está listo para las Grandes Ligas tras una jornada inolvidable en su debut profesional

Báez y una tarde para la historia | Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Joshua Báez esperó cinco años para escuchar la noticia que todo pelotero sueña recibir: su llegada a las Grandes Ligas. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de vestir el uniforme de los Cardenales de San Luis, el joven dominicano no necesitó tiempo de adaptación para demostrar por qué era considerado uno de los talentos más importantes de la organización.

El jardinero de 22 años convirtió su debut en una jornada histórica al conectar tres cuadrangulares ante los Cachorros de Chicago, una hazaña nunca antes conseguida por un jugador en su primer partido dentro de la MLB. Su poder, que ya había dado señales en las ligas menores, apareció en el escenario más importante del béisbol.

Báez llegó al Wrigley Field después de una temporada impresionante con los Memphis Redbirds, filial Triple-A de los Cardenales. Semanas antes de recibir el llamado al equipo grande, había protagonizado otra actuación inolvidable al conectar cuatro jonrones en un solo partido, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la franquicia de Memphis en lograrlo.

Ese antecedente confirmó una tendencia que ya era evidente dentro de la organización: el dominicano estaba listo para enfrentar nuevos retos. En Triple-A acumulaba 23 cuadrangulares en 62 partidos, lideraba la International League en jonrones y había reducido aspectos de su juego como la cantidad de ponches, demostrando una evolución más allá de su poder natural.

La oportunidad llegó y Báez respondió desde el primer lanzamiento que vio en las Grandes Ligas. Frente al pitcher de los Cachorros, Matthew Boyd, recibió una recta de 93.4 millas por hora y no dudó en hacer contacto. La pelota salió disparada hacia el jardín central para un jonrón de dos carreras con una distancia proyectada de 449 pies.

Ese batazo tuvo un significado especial: fue el primer turno al bate de su carrera en MLB y terminó con él recorriendo las bases. Además, lo convirtió en el primer jugador de posición de los Cardenales en conectar un cuadrangular en su primer lanzamiento desde Chris Richard en el año 2000.

Pero Báez no había terminado. En su segunda aparición en la caja de bateo volvió a castigar al pitcheo de Chicago con un cuadrangular solitario hacia el jardín izquierdo. El batazo lo colocó en un grupo exclusivo de peloteros que han conseguido dos jonrones en su debut de temporada regular.

La historia alcanzó un punto todavía más grande en la sexta entrada, cuando volvió a desaparecer la pelota del parque. Con un batazo de 368 pies hacia el jardín izquierdo, Báez completó su tercer jonrón del encuentro y se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres cuadrangulares en su debut.

La noche también representó la culminación de una promesa que hizo cuando apenas era un adolescente. Después de ser seleccionado por los Cardenales en la segunda ronda del Draft de 2021, Báez aseguró que trabajaría para llegar a MLB, aunque el camino terminó siendo más largo de lo esperado.

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