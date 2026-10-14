Gran Premio de México de F1 presenta plan de sostenibilidad con descarbonización, reciclaje y rescate de Xochimilco

El evento recibió dos estrellas del Programa de Acreditación Medioambiental de la FIA y anunció nuevas acciones para reducir su impacto ambiental

Gran Premio de México recibe reconocimiento FIA. Imago 7 | X: @MexicoCity26

En el marco del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México, la organización del evento dio a conocer la obtención de dos estrellas dentro del Programa de Acreditación Medioambiental de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), como resultado de la estrategia de sostenibilidad implementada durante la edición 2025 de la carrera.

Para 2026, el Gran Premio presentó una estrategia basada en tres pilares: descarbonización, circularidad y bienestar, con el objetivo de contribuir a la recuperación de uno de los ecosistemas bioculturales más importantes del país: Xochimilco.

Gran Premio de México anuncia acciones para recuperar Xochimilco. Foto X: @mexicogp

En materia de descarbonización, se pretende reducir hasta 67% el consumo de diésel. Por tercer año consecutivo, también se medirá la huella de carbono del evento, después de que en 2025 se evitara la emisión de 17 toneladas de CO₂.

En cuanto a la circularidad, el objetivo es generar cero residuos. Para ello, se instalarán 333 estaciones de segregación y más de mil contenedores para desechos, además de poner a disposición del público más de un millón de vasos de aluminio 100% reciclables.

Para el bienestar de los asistentes, se instalarán 5 mil 509 metros cuadrados de áreas de sombra y se buscará reducir la contaminación auditiva mediante la entrega de 20 mil tapones para los oídos. También se instalarán 16 activaciones STEM para acercar a las nuevas generaciones al mundo del automovilismo y la tecnología.

El impacto de estas acciones también llegará más allá de la pista. El Gran Premio de la Ciudad de México, en alianza con Arca Tierra, lleva a cabo el proyecto “Una chinampa, impacto real”, con el que busca acompañar la celebración del Día de Muertos mediante el cultivo del cempasúchil que se utiliza durante el evento en esta chinampa.

Gracias a estas acciones, se recuperarán 2 mil 260 metros cuadrados de chinampa, además de restaurar 2 mil 489 metros cuadrados de canales y plantar 4 mil 900 metros cuadrados de ahuejotes, una especie de árbol relacionada con el sauce llorón.