GP de Estados Unidos 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Tras la victoria de Verstappen en Singapur, la Fórmula 1 llegará a Austin, donde Checo Pérez buscará sumar puntos y Kimi Antonelli podría asegurar el título mundial

Restan seis carreras en la F! 2026 | Reuters

La Fórmula 1 se prepara para regresar al continente americano después del Gran Premio de Singapur 2026, donde Max Verstappen consiguió su primera victoria en el circuito urbano de Marina Bay. El piloto de Red Bull dominó la competencia desde la pole position y completó un fin de semana en el que también se impuso en la carrera Sprint.

El neerlandés terminó por delante de Charles Leclerc y Kimi Antonelli, quienes completaron el podio. Ferrari consiguió el segundo lugar con el monegasco, mientras que el piloto de Mercedes aprovechó los problemas de neumáticos de Lewis Hamilton para escalar posiciones durante las últimas vueltas y asegurar el tercer puesto.

Antonelli dio otro paso hacia su primer campeonato mundial de Fórmula 1 y podría asegurar matemáticamente el título en Austin. El italiano amplió su ventaja sobre George Russell, quien terminó noveno en Singapur después de una penalización que lo obligó a arrancar desde el fondo de la parrilla. El resultado mantiene abierta la posibilidad de que el campeonato de pilotos se defina en Estados Unidos.

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez continuará su primera temporada con Cadillac en el Gran Premio de Estados Unidos, después de afrontar un fin de semana complicado en Singapur, donde quedó eliminado en la Q1 y obtuvo el vigésimo lugar de la clasificación. El mexicano buscará mejorar el rendimiento de su monoplaza en el Circuito de las Américas, antes de viajar a la Ciudad de México para disputar la siguiente fecha del campeonato.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de Checo Pérez será el domingo 25 de octubre de 2026, cuando se dispute el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. La competencia comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, después de un fin de semana de actividad que arrancará el viernes 23 de octubre.

El Gran Premio de Estados Unidos será la decimoctava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 y se correrá a 56 vueltas sobre un trazado de 5 mil 513 kilómetros, para completar 308 mil 405 kilómetros. Antonelli llegará con la posibilidad de conquistar el campeonato, mientras que Checo Pérez afrontará la primera de dos carreras consecutivas en Norteamérica, antes de disputar el GP de México.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos 2026

El Gran Premio de Estados Unidos tendrá un formato tradicional, con tres sesiones de prácticas libres, clasificación y carrera, a diferencia del fin de semana Sprint que se disputó en Singapur. Estos son los horarios oficiales para los aficionados mexicanos:

Viernes 23 de octubre Práctica libre 1 | 11:30 horas Práctica libre 2 | 15:00 horas

Sábado 24 de octubre Práctica libre 3 | 11:30 horas Clasificación | 15:00 horas

Domingo 25 de octubre Carrera | 14:00 horas



Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de Fórmula 1 entra en su recta final con seis Grandes Premios pendientes después de Singapur. La actividad continuará en Austin, seguida por las carreras de México y Brasil. Posteriormente, el campeonato visitará Las Vegas y cerrará con las fechas de Qatar y Abu Dhabi, de acuerdo con el calendario oficial vigente.

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

El Gran Premio de México será la siguiente cita después de Austin, con actividades del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera principal comenzará a las 14:00 horas y marcará el regreso de Sergio Pérez a su país como piloto de Cadillac.

La definición del campeonato también concentrará la atención en Kimi Antonelli y George Russell, quienes ocupan las primeras posiciones de la clasificación de pilotos. El resultado de Austin podría definir el título a favor del italiano o prolongar la disputa hasta las siguientes carreras de la temporada.