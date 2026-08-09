Dodgers se desploman en Arizona: suman siete derrotas consecutivas

A pesar de este revés y de haber perdido diez de sus últimos dieciséis partidos, el equipo estadounidense aún lidera la División Oeste de la Liga Nacional

Dodgers suma siete derrotas consecutivas | Reuters

Los Angeles Dodgers extendieron a siete su racha de derrotas consecutivas después de caer 4-3 ante Arizona Diamondbacks en un partido que se definió en la última entrada. Ryan Waldschmidt conectó un jonrón de dos carreras frente a Edwin Díaz y dejó en el terreno al equipo angelino.

La derrota representó el séptimo tropiezo seguido para los Dodgers, su racha más larga de la temporada. El equipo había llegado al encuentro después de ser barrido por Boston Red Sox y Chicago Cubs, por lo que buscaba cortar la serie negativa en Arizona.

Dave Roberts reconoció que el equipo hizo lo suficiente para llegar con ventaja al cierre, pero no pudo completar el resultado. “Una derrota es una derrota, pero perder con un walk-off nunca se siente bien”, señaló el manager.

Roberts también apuntó a la ejecución del equipo durante el encuentro. “No jugamos un partido limpio ni en defensa ni en ofensiva, pero hicimos lo necesario para estar en posición de ganar. Desafortunadamente, no pudimos terminarlo”, agregó.

El desenlace volvió a colocar a Edwin Díaz en el centro de la atención. El cerrador permitió el cuadrangular de Waldschmidt en un slider que quedó en la zona de bateo. El novato mandó la pelota a las gradas del jardín izquierdo-central para conseguir el segundo jonrón de su carrera y el primero que define un partido.

Díaz asumió la responsabilidad por el lanzamiento. “Fue el slider. La recta estuvo bien hoy, pero dejé el slider en el medio. Estaba intentando ser demasiado preciso y terminé fallando en la zona. Tengo que ser mejor”, declaró.

El relevista atraviesa un inicio de temporada marcado por problemas de control y ejecución. Díaz registra una efectividad de 11.00 en 11 apariciones y todavía no logra responder al contrato de tres años y 69 millones de dólares que firmó en la temporada baja.

Roberts admitió que el cerrador no ha encontrado estabilidad desde que regresó de la lista de lesionados el 29 de julio. Sin embargo, evitó confirmar un cambio inmediato de rol debido a la falta de alternativas claras en el bullpen. “Hay que mirar las opciones. La realidad es que varios de los otros brazos tampoco están lanzando bien”, explicó el técnico cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de utilizar a otro pitcher en la novena entrada.

A pesar de la racha, los Dodgers siguen al frente de la División Oeste de la Liga Nacional con una ventaja de siete juegos y medio sobre Arizona. Desde el 5 de julio, el equipo registra marca de 10-16.

La organización también reforzó su rotación antes del cierre del mercado con la llegada de Tarik Skubal desde Detroit Tigers. Además, Blake Snell está programado para regresar el martes después de pasar gran parte de la temporada fuera por lesiones.

La ofensiva mantiene nombres como Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Mookie Betts y Kyle Tucker, por lo que Roberts considera que la salida del momento actual depende de la ejecución dentro del terreno.“Tenemos que jugar mejor. La posición en la tabla importa, pero con el talento que tenemos, si jugamos buen béisbol, lo demás se va a acomodar”, expresó el manager antes del encuentro.

Los Dodgers buscarán detener la racha en el siguiente partido de la serie ante Arizona, con la presión de corregir errores en el bullpen y evitar que la ventaja divisional siga reduciéndose.

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